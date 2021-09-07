Счастливый случай для вакцинированных

«Вакцинируйся и выиграй»: в Грузии для увеличения темпов вакцинации проведут лотерею. До конца года будут разыграны денежные призы на сумму 2 миллиона 800 тысяч лари. Параллельно было разработано приложение COVID-PASS, при помощи которого можно идентифицировать ковид-статус граждан.

Статистика последних суток выглядит хорошо. Эпидемиологи полагают, что даже слишком хорошо. Всего 1965 случаев, в то время как в прошлый вторник их было 4778. По словам главы Национального центра по контролю заболеваемости Амирана Гамкрелидзе, они ожидали, что за неделю количество случаев сократится. Впрочем, по их прогнозам, разница между прошлым вторником и этим должна была составить от 700 до 900 случаев. Таким образом, сегодня цифра дня должна была быть около 3500. Амиран Гамкрелидзе предположил, что сегодняшние 1965 случаев могут быть обусловлены техническими проблемами.

«Вчера в течение всего дня были серьезные перебои на серверах, связанных с нашими несколькими порталами. В том числе это порталы вакцинации и ковид-диагностики. Из-за этого все вчерашние результаты не были загружены на портал. Они появятся там в течение дня, и завтра мы увидим, каково будет количество случаев. Я был бы рад ошибиться. Если у нас действительно 1965 случаев сегодня, значит, снижение случаев идет более быстрыми темпами. Хорошо, что сегодня показатель выявляемости в районе 7%. За последние 7 и 14 дней он не опускался ниже 9% (…) Все это указывает на то, что эпидемиологическая ситуация улучшается».

Немного, но все же выдохнул и больничный сектор. По словам заместителя главы Минздрава Тамар Габуния, в настоящее время в клиниках проходят лечение 6766 пациентов. В отделении интенсивной терапии 1559, а в реанимации 405 человек. Замминистра полагает, что, если эпидемиологическая ситуация продолжит стабилизироваться, 4 октября учебные заведения страны смогут перейти на очное обучение.

В то же время, говорит Габуния, темп регистрации на вакцинацию первой дозой в последнее время сократился. В ведомстве признают, что необходимо эффективнее информировать граждан, особенно пожилых:

«Наша главная цель сегодня – пожилые люди старше 65. Они вакцинируются, впрочем, важно, чтобы в течение следующего месяца-двух охват (этой возрастной группы) был максимальным. Чтобы наша цель – (вакцинация) 60% этой группы, была достигнута. Самые высокие риски все же, с точки зрения госпитализации и осложнений, наблюдаются в этой группе».

Для увеличения темпов вакцинации власти решили провести лотерею. Глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе заявил, что в розыгрыше примут участие все граждане – и те, кто уже вакцинировался, и те, кто привьется до конца года:

«В сумме призовой фонд составит 2 миллиона 800 тысяч лари. Лотерея будет проводиться ежедневно до конца года. Помимо ежедневного розыгрыша, будет и еженедельный. Ежедневно будут разыгрываться 100 и 500 лари. Еженедельно – 1000, 1500, 5000 и 10 000. Итоговой розыгрыш состоится в конце года, будет разыграно 100 000 лари. Он будет проведен по принципу лототрона».

В то же время власти запускают приложение, которое при помощи QR-кода сможет считывать ковид-статус граждан. В частности, приложение позволяет узнать результат ПЦР или быстрого теста, который человек прошел в течение последних 72 часов или 24 часов соответственно, вакцинирован ли он, а также болел ли он ковидом в последние шесть месяцев. Говорит Бека Перадзе, глава службы инспекции труда Минздрава:

«Вы знаете, что во многих (странах), как и у нас, обсуждаются т.н. зеленые зоны (…) Мы начинаем встречи с представителями бизнеса. В ближайшие дни мы ознакомим их с тем, как можно использовать это приложение. На первом этапе его использование носит характер рекомендации».

Ранее в Национальном центре по контролю заболеваемости заявили, что, предположительно, этой осенью будут введены ограничения на посещение тех или иных мероприятий и учреждений. В частности, попасть в них можно будет только гражданам, прошедшим полный курс вакцинации, либо тем, кто пройдет тестирование.