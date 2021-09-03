Черный сентябрь, или Секретные протоколы грузинского Минздрава

В Грузии зафиксирован самый высокий показатель смертности с начала пандемии. Минздрав тем временем советует врачам экономить кислород и обсуждает новые протоколы лечения.

В Минздраве обсуждают возможные изменения протокола лечения ковид-пациентов, правда, пока без каких-либо подробностей. Это не означает, что система здравоохранения не выкладывается максимально, предупреждая критику, заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе:

«В случае необходимости, если клиницисты посчитают это необходимым, мы должны пересмотреть существующий протокол лечения критических пациентов. Но тут же в пользу реаниматологов стоит сказать, что мировой показатель летальности составляет 2%, а мы стабильно сохраняем показатель в пределах 1,36%, что, естественно, заслуга наших врачей».

Тем временем Грузия продолжает бить антирекорды смертности, сегодня было зафиксировано 86 летальных исходов, вызванных осложнениями от коронавирусной инфекции. И прогнозы эпидемиологов на ближайшее время остаются неутешительными. Несмотря на то, что за последние несколько недель количество ежедневных случаев инфицирования COVID-19 уменьшилось почти на тысячу, а сегодня было зафиксировано 3 034 таких случая, ждать сокращения числа летальных исходов не стоит, сообщила на сегодняшней пресс-конференции медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая:

«За пиком (пандемии) длительное время следуют высокие цифры (по количеству смертей). Если в будущем динамика количества инфицированных будет снижаться или даже если мы сохраним существующий показатель на определенный период, показатель смертности тоже постепенно будет уменьшаться. Сегодняшний показатель летальности вызван ростом случаев заболевания, зафиксированным ранее. Это естественно, пока сокращения количества летальных исходов не будет, это произойдет через две-три недели».

Причины столь резкого роста смертности среди ковид-пациентов перечисляет реаниматолог Анна Кавтарадзе:

«К сожалению, эти показатели – следствие игнорирования превентивных норм, неисполнения правил, запоздалое поступление в страну вакцины и практически полный провал процесса вакцинации. Обязательно нужно подчеркнуть, что стоит готовиться к возможной пятой волне».

В Минздраве готовятся и первым делом призывают медиков к рациональному использованию кислорода. Пока дефицита в стране нет, утверждает Тикарадзе, кроме того, министерства здравоохранения и экономики, а также посольства Грузии в разных странах ведут активные переговоры с зарубежными компаниями о новых поставках. Впрочем, кислород необходим не только больным коронавирусом, но и другим пациентам, а значит, нужна экономия.

Вместе с тем в Минздраве заявляют о возможном расширении списка медикаментов для лечения инфицированных COVID-19. Разные компании по всему миру сейчас находятся в процессе создания моноклональных антител, которые могут ускорить лечение от коронавируса. Как только эффективность таких препаратов будет подтверждена и одобрена Всемирной организацией здравоохранения, они появится и в Грузии, говорит замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Кстати, в связи с одним из таких препаратов под названием Тоцилизумаб в Минздраве выражают обеспокоенность: многие граждане, не задумываясь о последствиях, втридорога закупают его на черном рынке. Более того, представители ведомства утверждают, что пациентов к таким действиям призывают врачи. «Этими фактами заинтересовались разные структуры», – заявила сегодня Тикарадзе.

Дело в том, что у Тоцилизумаба солидный список серьезных противопоказаний, и применятся он должен только в крайних случаях, говорит директор Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани:

«Тоцилизумаб – не тот лекарственный препарат, который на 100% может спасти ковид-пациентов. Во время этой болезни он используется в очень узких рамках и выдается только тем пациентам, которым он действительно необходим. В нашей клинике (с момента начала пандемии) были госпитализированы до 10 000 пациентов, среди них около 1200 в тяжелом и критическом состоянии. Тоцилизумаб мы использовали лишь в 10 случаях, и лишь в нескольких он дал положительный результат. Если где-то в мире что-то и происходит, поверьте, это будет учитываться в нашем протоколе», – сказал Ратиани и призвал коллег не агитировать граждан за самолечение, но убеждать их в том, что самый эффективный метод борьбы с пандемией – вакцинация.

Кстати, число антиваксеров среди медперсонала грузинских учреждений беспокоит и директора Национального центра по контролю заболеваемости Амирана Гамкрелидзе. Вчера в эфире телеканала «Формула» он заявил, что намерен поднять вопрос обязательной иммунизации медиков. Он также призвал участников выборов в органы местного самоуправления расположить на своих предвыборных баннерах надпись: «Все идем на вакцинацию».