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8-9 сентября Никол Пашинян посетит Грузию с официальным визитом
8-9 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию с официальным визитом, сообщает Общественный вещатель. Официальная церемония встречи состоится в правительстве Грузии.
Как сообщает пресс-служба аппарата правительства, армянского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Состоится встреча премьер-министров двух стран один на один и в расширенном составе, после чего Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян выступят с совместными заявлениями для СМИ.
В рамках официального визита в Грузию также состоится встреча премьер-министра РА с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Другие новости дня
Министра обороны времен Саакашвили приговорили заочно к пяти годам тюрьмы
Верховный суд Грузии признал виновным экс-министра обороны Давида Кезерашвили по делу о растрате 5 миллионов евро - так называемое дело «Об учениях». Об этом адвокат обвиняемого Георгий Гелхаури рассказал в интервью Общественному вещателю.
Адвокат сообщил, что Верховный суд приговорил Кезерашвили заочно к пяти годам лишения свободы. Между тем суды первой и второй инстанций оправдали Давида Кезерашвили. Адвокат считает, что возвращение к делу Кезерашвили перед выборами используется для давления на СМИ. Кезерашвили принадлежит оппозиционный телеканал «Формула».
Юрист подчеркнул, что решение Верховного суда Грузии будет обжаловано защитой в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.
Следствие утверждает, что в 2008 году Кезерашвили перечислил более 5 миллионов евро компании Girwood Business Corp, которая зарегистрирована в оффшорной зоне. По версии прокуратуры, эти деньги должны были быть потрачены на военные учения, однако их не провели.
В августе 2017 году, Тбилисский городской суд оправдал экс-министра обороны и по делу о растрате более 5 миллионов евро.
После смены власти в Грузии в 2012 году Кезерашвили уехал за границу. Правительство «Грузинской мечты» заочно обвинило его по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский городской суд его оправдал. По запросу грузинских властей Кезерашвили был объявлен в розыск в 2013 году, однако Интерпол в 2015 году изъял его из списка разыскиваемых лиц, сообщает «Новости-Грузия».
Первоклассники в Грузии начнут учиться только с 4 октября, но в аудиториях
Первоклассники в школах Грузии начнут обучение не в дистанционном формате 15 сентября, а 4 октября в аудиториях. Об этом сообщает Общественное вещатель Грузии со ссылкой на Министерство образования. В ведомстве подчеркивают, что это решение будет касаться только тех городов и сел, где к моменту начала обучения уровень заражения будет меньше 4%.
«Первоклассники приступят к учебе 4 октября. В связи с тенденцией улучшения эпидемиологической ситуации в стране весьма вероятно, что в большинстве школ страны с 4 октября обучение в классах продолжится.
Что касается первоклассников - в интересах детей Минобразования решило запустить первоклассников не в дистанционном формате 15 сентября, а 4 октября, в очном формате, в аудиториях. Это решение будет применяться только к тем городам и деревням, где уровень заражения будет ниже 4% на момент поступления в школу.
Решение основано на педагогическом мнении, согласно которому первую школьную практику первоклассников следует проводить в классной среде, в окружении одноклассников и учителей», - сообщили в ведомстве.
Согласно решению Координационного совета государственные и частные школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения по всей Грузии начнут обучение 15 сентября в дистанционном формате. Такая ситуация продлится до 4 октября, после чего будет принято решение, переходить ли школьникам на обучение в аудиториях. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в начале октября.
Парламент Грузии в первом чтении принял проект поправок в Конституцию
Парламент Грузии сегодня, 7 сентября, единогласно 126 голосами «за» принял в первом чтении проект поправок в Конституцию страны.
Поправки предусматривают снижение проходного барьера на выборах в парламент двух следующих созывов до 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей конституции. При этом сохраняется принцип проведения выборов исключительно по пропорциональной системе, сообщает «Новости-Грузия».
Проект поправок в Конституцию был представлен на голосование без пункта, предусматривающего избрание генерального прокурора 3/5 полного состава парламента.
Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.
Предметом дискуссии остаются правила избрания Генерального прокурора.
Проект конституционных поправок является инициативой 91 депутата. Его представил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Парламент Грузии принял закон об амнистии по событиям 20 июня 2019 года
Парламент Грузии одобрил законопроект об амнистии в связи с событиями 20 июня 2019 года. Закон поддержали 79 депутатов, 15 проголосовали против, сообщает «Новости-Грузия».
Согласно законопроекту, от уголовной и условной ответственности освобождаются все лица, совершившие преступления, связанные с событиями 19-21 июня 2019 года, которые не откажутся от распространения на них соответствующего закона об амнистии.
Амнистия также распространится на лиц, которые обвиняются в подготовке или попытке совершения преступления в связи с событиями 19-21 июня.
Между тем оппозиция предлагала свой вариант законопроекта, согласно которому, амнистия должна коснуться только участников акций протеста, однако эту инициативу парламентское большинство отклонило.
Закон об амнистии важен для партии «Национальное движение», так как ее председатель Ника Мелия является главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции протеста возле парламента. По этой статье ему грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее Мелия заявлял, что не хочет, чтобы его амнистировали, а его партия отказывалась подписывать соглашение, предложенное президентом Евросовета Шарлем Мишелем именно из-за неприемлемого для ЕНД пункта об амнистии. Однако недавно «Национальное движение» все-таки подписало соглашение, из которого в конце июля вышла правящая партия.
Захватившие власть в Афганистане талибы объявили состав нового правительства
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан»* объявило состав нового правительства страны. Высшим руководителем государства объявлен 60-летний глава движения Хайбатулла Ахундзада, - передает пакистанская газета Dawn.
Исполняющим обязанности главы правительства назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд. До этого момента он возглавлял шуру (совет руководства) радикального движения. Почти все ключевые министерства распределены между представителями талибов.
В частности, министром разведки стал Абдул Хак Васик, 12 лет содержавшийся под арестом в американской тюрьме в Гуантанамо на Кубе. Главой МВД объявлен сын основателя проталибской группировки «Сеть Хаккани» Сираджуддин Хаккани (эта организация признана террористической властями США). Министром обороны - сын основателя «Талибана» Мухаммад Якуб Муджахид. Министром экономики объявлен бывший министр иностранных дел страны Мохаммад Ханиф Атмар.
В середине августа Талибы в ходе стремительного наступления взяли под контроль всю территорию Афганистана, без боя захватив столицу и крупнейший город Кабул. До этого момента радикалы участвовали с властями страны в переговорах о создании коалиционного правительства.
После захвата власти представители движения заявили, что не нуждаются в коалициях и сформируют правительство самостоятельно. Афганистан объявлен Исламским эмиратом, светская власть в котором будет находиться под религиозным контролем.
Страны Запада не признают талибов законным правительством Афганистана. В понедельник президент США Джо Байден заявил, что движению предстоит пройти долгий путь, если они хотят международного признания, - передает Афганская служба Радио Свобода.
- С 1996 по 2001 год талибы уже были фактическими руководителями страны и объявляли ее исламским эмиратом. Тогда их правительство формально признавало только три государства - Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
* Организация внесена в России в список террористических организаций и запрещена. Тем не менее представители российских властей заявляют о готовности сотрудничать с ней.
В Грузии объявили о росте числа иностранных визитеров на 510%
В августе 2021 года в Грузию совершили 266 544 международных визита, что на 510,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Национальной администрации туризма.
Хотя этот показатель и выше прошлогоднего, он более чем на 70% меньше показателя за август 2019 года, до начала пандемии коронавируса – пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно документу, больше всего поездок в Грузию в августе 2021 года было совершено по воздуху – 156 101, а в тройке лидеров среди посетителей-иностранцев – Россия, Турция, Украина.
- Россия – 39 909 визитов
- Турция – 34 847
- Украина – 29 372
- граждане Грузии, проживающие за границей (нерезиденты) – 23 117
- Армения – 22 733
- Саудовская Аравия – 16 436
- Беларусь – 13 494
- Казахстан – 12 221
- Азербайджан – 11 181
- Польша – 6954
- Германия – 4567
- Узбекистан – 4455
- США – 3 777
- Индия – 3 085
- Кувейт – 2 766
В январе-августе в Грузию совершили 961 572 международных визита. Спад по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 27.1%, по сравнению с январем-августом 2019 года – 81.5%.
Границы Грузии открыты для всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. При прилете в Грузию привитым туристам необходимо предоставить лишь справку о вакцинации, при пересечении сухопутной или морской границы – дополнительно и отрицательный результат ПЦР-теста.
Грузию также могут посещать иностранцы, переболевшие коронавирусом и дополнительно привитые одной дозой вакцины от COVID-19.
Грузию лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста могут посещать граждане и резиденты следующих государств: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман, Молдова, Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Иордания, Ливан и Ирак. На третий день пребывания в Грузии им придется повторно сдать ПЦР-тест за свой счет.
Прибывшие из-за границы в Грузию дети в возрасте до 10 лет освобождаются он необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста.
Граждане Грузии при отсутствии ПЦР-теста переходят в самоизоляцию на восемь дней. При наличии негативного результата ПЦР-теста они смогут сдать повторный тест на третий день пребывания в стране и выйти из самоизоляции. Полностью вакцинированные граждане Грузии возвращаются на родину без ограничений.
Родственники обвиняемых в терроризме жителей Панкиси требуют их освобождения
Родственники обвиняемых в терроризме жителей Панкисского ущелья Грузии провели в селе Дуиси акцию протеста. Они заявляют о невиновности задержанных и требуют их освобождения.
«Власти используют наших детей для повышения своего рейтинга. Говорят, что поймали террористов. О каком терроризме идет речь!?» – заявила тетя одного из задержанных, Мэри Кавтарашвили.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, участники акции обратились за помощью к дипломатическому корпусу. В случае, если задержанных не освободят, их родственники планируют объявить голодовку.
Пятеро жителей Панкиси были задержаны по обвинению в членстве в террористической организации 24 августа. По информации Службы государственной безопасности (СГБ), задержанные, которые являются гражданами Грузии, присоединились к террористической организации «Исламское государство» и планировали отправиться в сирийский лагерь террористов.
По данным следствия, житель села Дуиси Юсуф Цатиашвили завербовал остальных четверых молодых людей с целью пополнения рядов группировки.
СГБ распространила видео- и аудиозаписи, якобы доказывающие вину подозреваемых.
Задержан бывший генпрокурор Армении Агван Овсепян
Задержан бывший генеральный прокурор Армении, экс-председатель Следственного комитета Агван Овсепян, пишет «Радио Азатутюн» со ссылкой на Специальную следственную службу (ССС).
Овсепяну предъявлено обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности, получении взятки, мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем (отмывание денег).
ССС поясняет, что Агван Овсепян, с 18 марта 2004 года по 13 сентября 2013 года занимая должность Генерального прокурора, а с 18 июля 2014 года по 11 июня 2018 года – председателя Следственного комитета, фактически принимал участие в управлении рядом компаний, осуществлявших предпринимательскую деятельность, кроме того получил взятку в особо крупном размере – 190 млн драмов и путем мошенничества совершил хищение в особо крупном размере – 800 млн драмов.
Экс-генпрокурору также предъявлено обвинение в легализации полученного преступным путем имущества в особо крупном размере – 1 млрд 299 млн 404 тыс. 414 драмов.
Исходя из интересов следствия, ССС опубликует более подробную информацию в ходе предварительного следствия.
Куба первой в мире начала вакцинацию детей от двух лет
Куба стала первой в мире страной, начавшей вакцинацию детей от двух лет. Для прививок используются местные препараты Abdala и Soberana. Всемирной организацией здравоохранения они пока не признаны.
Из-за пандемии на Кубе школы практически не открывались с марта 2020 года. Новый учебный год начался в стране 6 сентября. Преподавание ведётся по телевидению, так как у большинства семей нет доступа в интернет. Кубинские власти ожидают, что школы будут открываться пошагово с октября, если к этому времени все дети и подростки будут вакцинированы.
Куба не стала закупать импортные вакцины и не стала участвовать в программе помощи COVAX, в рамках которой бедные страны могут получить препараты для борьбы с коронавирусом. Вакцина Abdala, по данным кубинских разработчиков, при испытаниях показала эффективность более 92 процентов, препарат Soberana – 62 процента.
В последние месяцы на Кубе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Из 5700 смертей от COVID-19 примерно половина приходится на минувший август. C начала пандемии в стране выявлено более 650 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 95 тысяч приходится на детей и подростков.
В большинстве стран мира вакцинация одобрена для детей с 12 лет. Ранее о планах делать прививки от COVID-19 маленьким детям сообщали Китай, Объединённые Арабские Эмираты и Венесуэла. В Чили 6 сентября китайский препарат Sinovac одобрен для вакцинации детей от шести лет.
Талибы для разгона протестующих открыли предупредительный огонь
В Афганистане исламисты движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) открыли огонь в воздух для разгона акции протеста перед посольством Пакистана в Кабуле. Об этом сообщает AFP.
По данным СМИ, перед зданием пакистанской дипмиссии собрались около 70 человек. Среди них было много женщин. Они выкрикивали лозунги с осуждением действий Пакистана в отношении Афганистана.
Местная пресса обращает внимание, что протест проходит на фоне визита в Кабул главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Он прибыл в страну по приглашению талибов для обсуждения взаимоотношений двух стран.
На днях "Талибан" объявил о победе над силами сопротивления в Панджшерском ущелье. Оппозиция в Панджшере эти сведения отвергла, обвинив Пакистан в военной и финансовой поддержке талибов.
Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек.
Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя. Афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушении своих прав со стороны талибов.
В Грузию переехал адвокат Иван Павлов, защищавший ФБК и журналиста Сафронова
Адвокат Иван Павлов уехал из России в Грузию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу... Многое придётся начинать с нуля. Но мне это не в первый раз. Более того, я планирую продолжить ту работу, из-за которой меня заставили покинуть мою страну. Несмотря на то, что я временно вынужден жить за границей, своё настоящее и будущее я связываю с Россией. И я вернусь», – написал адвокат.
Как пишет «Дождь», в апреле 2021 года на Павлова завели уголовное дело о разглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Ему назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запретили общаться со свидетелями по его делу, в том числе с Сафроновым.
Павлов возглавлял правозащитное объединение «Команда 29», которое, в частности, представляло в суде ФБК, бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан по делу о шпионаже, ученого Виктора Кудрявцева и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемых в госизмене.
Летом «Команда 29» объявила о прекращении деятельности. Это произошло после того, как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт организации. По словам юристов, Генпрокуратура отождествила «Команду 29» с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в список «нежелательных организаций».
- Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным и признанный в России «иностранным агентом», а также экстремистской организацией, в конце августа прекратил существование как юридическое лицо.
- Ранее о переезде из России в Грузию сообщили активисты Pussy Riot Александр Софеев и Вероника Никульшина, а также бывшая ведущая YouTube-канала «Навальный LIVE» Александра Шапалина.
Жителям Ленобласти напомнили, что они могут проголосовать в Абхазии и Германии
Жители Ленинградской области смогут принять участие в выборах в Госдуму из самопровозглашенной республики Абхазия и Германии. Об этом рассказала пресс-секретарь Леноблизбиркома Виктория Полякова.
«На пяти избирательных участках, образованных в Абхазии и относящихся к Ленинградской области (Всеволожский одномандатный избирательный округ № 111), граждане России будут голосовать 9 и 10 сентября. На двух избирательных участках, образованных в генконсульстве в Бонне (Германия) и относящихся к Ленинградской области (Кингисеппский и Волховский одномандатные избирательные округа №112 и № 113), голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. Для участия в выборах избирателю необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации (заграничный, дипломатический или служебный паспорта)», – заявила Полякова.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
- 17-19 сентября россияне будут выбирать депутатов Госдумы, глав девяти регионов, а также депутатов законодательных органов в 39 регионах страны. Участки на выборах в Госдуму не открываются в Грузии, Йемене, Ливии, «ДНР» и «ЛНР».
Призовой фонд грузинской лотереи для вакцинированных составит 900 тысяч долларов
Розыгрыш лотереи для вакцинированных граждан начнется в Грузии с 13 сентября и продлится до конца года, сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.
По его словам, общий призовой фонд лотереи составит 2.8 млн лари (около 900 тысяч долларов). Деньги будут выделены из госбюджета Грузии.
В лотерее, организованной компанией «Национальная лотерея Грузии», смогут принять участие все граждане, вакцинированные одной или двумя дозами вакцины от коронавируса. Победители будут выявлены методом случайного отбора.
Лотерея будет проводиться ежедневно. Запланированы еженедельные, итоговые розыгрыши, а также финальный розыгрыш – в конце года.
Ежедневно будут разыгрывать по 100 и 500 лари, еженедельно – по 1000, 1500, 5000 и 10 000 лари. Призовой фонд итогового розыгрыша, который пройдёт в декабре, составит 100 тысяч лари.
Общественный транспорт в Грузии возобновит работу 13 сентября
С 13 сентября в Грузии возобновит работу общественный транспорт, такое решение сегодня принял межведомственный координационный совет.
Работа муниципального транспорта в крупных городах была остановлена с 14 августа из-за резкого ухудшения эпидситуации.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», это решение вызвало протесты – граждане много раз жаловались на то, что им трудно добираться на работу без автобусов и маршрутных такси, а в Тбилиси еще и без метро.
Сначала было заявлено, что работа транспорта возобновится 4 сентября, затем этот срок продлили до 13 сентября.
Ранее в Минздраве Грузии заявили, что поддержат вопрос восстановления работы транспорта, чтобы граждане могли беспрепятственно подключиться к учебному процессу. Учеба в школах и вузах Грузии начинается 15 сентября, однако до 4 октября процесс будет проходить онлайн.
ФСБ обвинила разведку Украины в «диверсии» на газопроводе в Крыму
Федеральная служба безопасности России заявила 7 сентября, что Главное управление разведки министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа (организация признана в России экстремистской и запрещена) причастны к диверсии, которая якобы произошла 23 августа в аннексированном Крыму на газопроводе в селе Перевальное под Симферополем.
ФСБ cообщает, что в рамках расследования арестовала трёх подозреваемых, а исполнителям украинская сторона якобы обещала около 2 тысяч долларов.
Среди задержанных — зампредседателя Меджлиса Нариман Джелял, который, по данным ФСБ, выступил как посредник, а также Асан и Азиз Ахтемовы, которых в ведомстве назвали исполнителями. ФСБ распространила видео с фрагментами допросов Асана и Азиза Ахтемовых, которые, как утверждается, дали признательные показания.
3-4 сентября в Крыму прошли обыски и были задержаны пятеро крымских татар. Помимо Джеляла и братьев Ахметовых сообщалось о задержании Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. 4 сентября возле здания ФСБ в Симферополе прошла акция протеста активистов и родственников задержанных. Они потребовали сообщить информацию об их близких. Полиция задержала более 40 человек.
6 сентября подконтрольный российским властям суд в Симферополе арестовал Джеляла и братьев Ахметовых по делу о якобы диверсии, а Одаманову и Усеинову назначили 15 и 14 суток административного ареста по статье о неповиновении полиции. Нариман Джелял отрицает все обвинения в свой адрес.
О повреждении неизвестными газопровода вблизи села Перевальное российские СМИ сообщили 23 августа со ссылкой на местное управление МВД России. Факт повреждения из других источников подтвердить не удалось, сообщала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар .
Власти Украины связывают задержания и аресты крымскотатарских активистов с саммитом "Крымской платформы", который прошел 23 августа.
Россия выражала протест против проведения саммита. В Москве мероприятие называли "шабашем" и грозили его участникам последствиями.
«Яндекс» удалил ссылки на «Умное голосование» из поисковой выдачи
Ссылки на сайт "Умного голосования" и его "зеркала" пропали из поисковой выдачи "Яндекса" после того, как Роскомнадзор добавил их в реестр запрещенных сайтов. На это обратило внимание издание TJournal.
Читатели заметили, что ссылки остаются при использовании VPN. Они предположили, что отсутствие ссылок связано с постановлением по делу ставропольской компании по продаже овечьей шерсти "Вулинтертрейд", получившей права на товарный знак "Умного голосования".
В сентябре Арбитражный суд Москвы из-за этого запретил Google и "Яндексу" показывать словосочетание "Умное голосование" в поисковой выдаче. Тогда "Яндекс" заявлял, что будет оспаривать это решение.
Но внесение Роскомнадзором сайта в список запрещенных не связано с этим судом. Причина в том, что РКН добавил ссылки в реестр запрещенных сайтов по требованию Генпрокуратуры из-за связи с ФБК. РКН считает, что сайт "Умного голосования" используется "для продолжения деятельности и проведения мероприятия экстремистской организации".
"Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", – объяснили TJournal в пресс-службе компании.
«Аэрофлот» отстранил от работы отказавшихся привиться пилотов
"Аэрофлот" отстранил от работы и отправил в отпуск без сохранения зарплаты шестерых пилотов, так как они отказались сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщил РБК представитель авиакомпании Михаил Демин, отметив, что в "Аэрофлоте" работают более двух тысяч пилотов.
6 сентября Шереметьевский профсоюз летного состава сообщил , что "Аэрофлот" начал отстранять непривитых пилотов, хотя "хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры". Глава профсоюза Игорь Дельдюжов рассказал РБК, что в организацию обратились около десяти летчиков, среди которых были как командиры воздушных судов, так и вторые пилоты. Их начали отстранять от работы с 16 августа, а приказы вышли 30-го.
В профсоюзе также называют дискриминацией отстранение от полётов непривитых пилотов, в то время как непривитые сотрудники других подразделений авиакомпании продолжают работать.
В письме Дельдюжова гендиректору "Аэрофлота" Михаилу Полубояринову говорится, что прививки сделали 84 процента сотрудников авиакомпании при необходимых 60 процентах.
Подобной ситуации с отстранением от работы нет ни в одной авиакомпании России. Применяемые к работникам меры вызывают излишнюю социальную напряженность и подталкивают их к увольнению, предупредили в профсоюзе и попросили главу "Аэрофлота" отменить приказ об отстранении.
В конце августа Шереметьевский профсоюз летного состава сообщил руководству "Аэрофлота" о переходе пилотов в другие авиакомпании из-за недовольства условиями труда и зарплатой, а также предупредил, что это грозит нехваткой опытных пилотов. СМИ также писали о массовых увольнениях бортпроводников, недовольных условиями труда, низкой зарплатой и плохим отношением руководства.
31 августа гендиректор "Аэрофлота" сообщил, что бортпроводникам повысят зарплату до 100-150 тысяч рублей в месяц в зависимости от часов налёта, а зарплату пилотов будут повышать поэтапно.
Сальвадор признал биткоин официальным платёжным средством
Сальвадор стал первой страной мира, признавшей биткоин официальным платёжным средством. Криптовалютой можно будет расплачиваться наряду с долларом США.
Закон об официальном использовании криптовалюты вступает в силу сегодня. Накануне Сальвадор сообщил, то купил двумя траншами первые 400 биткоинов. Инициатором закона стал президент Найиб Букеле. По его словам, биткоин поможет привлечь инвестиции и стимулировать внутреннее потребление. Сальвадорцы смогут использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг с помощью электронного кошелька Chivo.
Закон об использовании биткоина в Сальвадоре был принят в июне. Перед вступлением закона в силу в стране прошли протесты. Участники акций говорят, что опасаются мошенничества и нестабильности курса валюты. Пенсионеры, в частности, говорят, что использование криптовалюты отразится на объёме полагающихся им выплат.
Полиция задержала 21 человека за наркопреступления в Тбилиси и регионах
МВД Грузии сообщает о проведении спецоперации и задержании наркодельцов в Тбилиси, Лагодехи, Марнеули, Рустави и Батуми. Всего задержан 21 человек, из них 18 являются наркодилерами.
Еще трое задержанных были курьерами группы наркодилеров в социальной сети. Они размещали наркотики на разных местах в Тбилиси, а затем продавали их.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», оперативные сотрудники полиции с разрешения суда осуществили несколько контрольных закупок наркотиков и тайную аудио-видео запись этого процесса.
При личном обыске и обыске жилья задержанных полиция изъяла разные виды наркотиков в особо крупном размере, в том числе до восьми литров нового психоактивного вещества. При обыске также была изъята крупная сумма денег, отмечают в МВД.
«Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотиков в большом и особо крупном размере, незаконной продаже и попытке незаконной продажи в составе группы», – отмечают в МВД.
В случае доказательства вины задержанных ждет наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.
Расследование наркопреступлений ведется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии.
Сотрудники центральной криминальной полиции задержали 12 человек, двое из которых являются условно-досрочно освобожденными. Самому младшему задержанному – 17 лет, самому старшему – 51 год.
COVID-19 в Грузии: 1965 новых случаев, 3996 человек выздоровели
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 50 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 7917 человек.
За сутки в стране выявили 1965 новых случаев коронавируса. Накануне провели 25 624 теста: PCR-тестов – 6884, экспресс–тестов на антиген – 18 740.
Выздоровели еще 3996 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 567 922, выздоровевших – 523 669.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,67%, за последние 14 дней составляет 8,77%, за неделю – 7,63%.
Из 36 310 активных случаев заражения тяжело больны 1559, на искусственном дыхании находятся 405 пациентов.
За сутки вакцинированы от коронавируса 24 262 человека, всего в Грузии использовано 1 340 062 вакцин.
Дмитрий Медоев: «Мы должны присутствовать в Европе, быть на виду и на слуху»
Южная Осетия продолжает расширять международные контакты и готова наладить связи с партиями и политическими организациями левого толка в Италии. Об этом РИА Новости заявил глава МИД самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев, который по приглашению местных коммунистов посещает Италию.
Медоев говорит, что хочет «навести мосты между партиями, заложить фундамент действий».
«У нас есть левые партии, которые бы хотели сотрудничать. Если в Италии будет готовность, я их сведу с двумя-тремя партиями из Осетии», – заявил Медоев.
По словам политика, югоосетинские власти «расширяют географию присутствия», у Южной Осетии уже есть представители в Ломбардии, Венето, Сардинии, Сицилии и Риме.
«Впереди у нас поездки по другим странам Европы, мы должны присутствовать в Европе, чтобы быть на виду и на слуху», – сказал Медоев.
Отметим, что в феврале текущего года в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей». В Тбилиси утверждают, что эти представители «служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб».
Аслан Бжания встретился с руководителями оппозиционных партий и движений
В Сухуми накануне состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с руководителями различных оппозиционных партий и движений.
Как сообщили в пресс-службе Бжания, участники встречи в конструктивной форме обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии. Представители оппозиции предложили абхазскому руководству рассмотреть ряд инициатив.
Встречу прокомментировал председатель общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия. Именно «Аидгылара» ранее обратилась к Бжания с предложением начать диалог – чтобы «поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в стране».
«Президент пригласил нас на обсуждение вопросов, связанных с реализацией нашей инициативы о путях выхода из внутриполитического кризиса», – заявил Кварчия.
Тони Блэр: «Терроризм в Афганистане не победить без создания институтов»
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, возглавлявший британское правительство с 1997 по 2007 гг., выступил за сохранение иностранного военного присутствия в Афганистане. Блэр выступил в Лондоне по случаю 20 годовщины террористического нападения на США 11 сентября 2001 года.
Тони Блэр считает, что борьба с терроризмом - сама по себе - не способна устранить террористическую угрозу. Это подтверждено и быстрым восстановлением влияния талибов после вывода из Афганистана иностранных войск.
Блэр, возглавлявший британское правительство в 2001 году, когда международная коалиция ввела свои войска в Афганистан, предлагает чётко определить меры противодействия новому подъёму терроризма.
Переустройство Афганистана провалилось не потому, что афганский народ не желал переустройства, а потому, что для управления страной не были созданы эффективные государственные институты и не была преодолена многолетняя коррупция, считает Блэр.
Подруга бежавшей из Чечни Халимат Тарамовой покинула Россию
Анна Манылова, подруга 22-летней чеченки Халимат Тарамовой, которую отец насильно вывез в Грозный из кризисного центра для жертв семейного насилия в Махакале , объявила о том, что вынуждена была покинуть Россию.
Манылова утверждает, что начала получать угрозы от людей, которые представлялись родственниками Тарамовой. По её словам, она выехала в Европу и возвращаться в Россию пока не планирует.
На днях Халимат Тарамова записала видеообращение, в котором призвала не распространять о ней слухи и оставить ее в покое. Правозащитница Светлана Анохина считает, что Тарамову заставили сделать эту запись.
- Халимат Тарамова, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова,, приближённого главы республики Рамзана Кадырова. Она уехала в начале июня из Грозного в Махачкалу – в квартиру, в которой помогают женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. До этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Тарамова попросила не раскрывать её местонахождение.
- 10 июня в махачкалинскую квартиру, где находилась девушка, ворвались дагестанские и чеченские полицейские, которые задержали всех находившихся там женщин и доставили их в РОВД. Уже оттуда Тарамову вывезли в Чечню.
- В августе стали известны подробности истории Тарамовой. Перед побегом из дома и последующим похищением её на три месяца помещали для "лечения" гомосексуальности в подмосковную клинику Invia Elite, а также "изгоняли джинна", читая над ней Коран.
- 11 августа издание Baza написало, что Халимат Тарамова якобы попыталась бежать во второй раз, но ее задержали на границе Чечни и Дагестана, отследив по камерам, и теперь она снова дома.
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