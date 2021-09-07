8-9 сентября Никол Пашинян посетит Грузию с официальным визитом

Верховный суд Грузии признал виновным экс-министра обороны Давида Кезерашвили по делу о растрате 5 миллионов евро - так называемое дело «Об учениях». Об этом адвокат обвиняемого Георгий Гелхаури рассказал в интервью Общественному вещателю.

Адвокат сообщил, что Верховный суд приговорил Кезерашвили заочно к пяти годам лишения свободы. Между тем суды первой и второй инстанций оправдали Давида Кезерашвили. Адвокат считает, что возвращение к делу Кезерашвили перед выборами используется для давления на СМИ. Кезерашвили принадлежит оппозиционный телеканал «Формула».

Юрист подчеркнул, что решение Верховного суда Грузии будет обжаловано защитой в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.

Следствие утверждает, что в 2008 году Кезерашвили перечислил более 5 миллионов евро компании Girwood Business Corp, которая зарегистрирована в оффшорной зоне. По версии прокуратуры, эти деньги должны были быть потрачены на военные учения, однако их не провели.

В августе 2017 году, Тбилисский городской суд оправдал экс-министра обороны и по делу о растрате более 5 миллионов евро.

После смены власти в Грузии в 2012 году Кезерашвили уехал за границу. Правительство «Грузинской мечты» заочно обвинило его по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский городской суд его оправдал. По запросу грузинских властей Кезерашвили был объявлен в розыск в 2013 году, однако Интерпол в 2015 году изъял его из списка разыскиваемых лиц, сообщает «Новости-Грузия».