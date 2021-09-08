«Тема уже не так важна, как сам факт того, что из-за критики вызывают в СГБ»

Недавно лидеров абхазской оппозиции вызывали на разговор в СГБ в связи с заявлением, которое содержало острую критику планов абхазского правительства по продаже перепадных ГЭС. «Эхо Кавказа» решило узнать мнение жителей Абхазии об этом факте.

– Как вы можете прокомментировать тот факт, что руководителей «Форума народного единства Абхазии» вызывали на разговор в СГБ в связи с заявлением, которое содержало острую критику планов власти, правительства по продаже перепадных ГЭС?

Асида Кортуа: Вообще, любой разговор вокруг перепадных ГЭС, что касается именно продажи, не должен существовать. Это мое мнение. Я думаю, что это мнение большинства нашего народа. Энергетика – это одна из составляющих нашей государственности, и продавать и какие-то поползновения в ту сторону делать, я считаю, что очень глупо. Что касается вызова в СГБ, такие структуры должны делать свою работу, но я думаю, что касается критики по отношению к властям, и вызывать из-за этого в СГБ, – это было не совсем целесообразно, потому что власть нашу нынешнюю и бывшую вообще критикуют все, кому не лень. И это совсем непонятный повод вызова их в СГБ.

Адгур Лагвилава, Айнар: Я считаю, что подобные действия со стороны органов власти, тем более силовых структур, неприемлемы. У нас демократическое общество, у нас в Конституции РА записано: свободу слова и право высказываться никто не в праве нарушать. Тем более это политическая партия, которая защищена Законом Республики Абхазия о партиях, где прямо сказано, что любое давление со стороны органов власти на партии неприемлемо. Мне это напоминает советские времена, тогда такая практика часто применялась в отношении людей, которые высказывали позицию, которая не устраивала власти. Но, как мне казалось, мы эти времена пережили, Советского Союза уже не существует. Но, к сожалению, кагэбэшные методы остались. Как я считаю, Служба госбезопасности должна заниматься именно вопросами безопасности, а не быть политическим инструментом в руках власти. Я считаю, что это дискредитирует органы государственной безопасности. И вообще может плохо сказаться на общественно-политической ситуации в стране.

Гунда Джения: Я к этому отношусь однозначно отрицательно. Даже та тема, о которой шла речь, уже не так важна, как сам факт того, что из-за критики вызывают в такую структуру, как СГБ, я думаю, что это возмущает всех. Какой-то карательный способ воздействия на людей, которые выражают свое мнение. Это не тот путь, по которому можно говорить со своими оппонентами. Даже дело не в том, что это демократическая страна, недемократическая, это просто по-человечески подло как-то. Я думаю, что у СГБ другие задачи и другие должны быть действия.

Владимир Анатольевич Попов, руководитель Ассоциации по правовой поддержке соотечественников: Мне сама тема продажи перепадных ГЭС неизвестна и непонятна. Далее, второе, я, как руководитель общественной организации, естественно, могу иметь, могу представлять мнение членов моей организации и свое. И за мое личное мнение, когда оно не касается государственных секретов и т.д., – это понятно дело, но когда идет речь об общих вопросах, всех нас интересующих, мы, каждый гражданин Абхазии имеет право на высказывание, свое видение, свое мнение того или иного вопроса. Я против таких методов общения с гражданами нашей страны.

Елена Кувичко, директор программ благотворительного фонда «Асаркьа»: Мне очень нравится, как в Швейцарии. Они несколько раз в год проводят общественный референдум по тем или иным вопросам, то есть это очень хороший пример общественного диалога. Если есть публичное заявление представителей оппозиции или, по их словах, в ответ на это заявление они получают ответ в виде вызова в Службу госбезопасности, это вызывает вопрос, почему это происходит, почему нельзя ответить им также публично, пригласить на встречу. Мне кажется, что впоследствии это было сделано, поскольку этот ответ получил общественный резонанс. Буквально позавчера президент провел встречу с оппозицией. И это нормально, это свидетельствует о том, что государство развивается, что есть общественный диалог. Разные мнения, которые существуют в обществе, имеют право на жизнь. И для того, чтобы мы построили нормальное государство, в котором будет всем комфортно, конечно, такие вещи должны обсуждаться публично.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия