Аслан Барциц: «Сидим в СГБ, и нам рассказывают, как надо правильно себя вести»

На этой неделе политсовет партии «Форум народного единства Абхазии» (ФНЕА) выступил с резким заявлением относительно планов президента Аслана Бжания передать иностранным инвесторам перепадные ГЭС. После этого лидеров оппозиционной партии вызвали в Службу государственной безопасности для проведения беседы. Ситуацию прокомментировал председатель ФНЕА Аслан Барциц.

– Аслан, в заявлении «Форума народного единства Абхазии» политсовет партии выражает категорический протест против высказываний президента Аслана Бжания на совещании с участием членов кабинета министров, которое было 20-го августа. Там, в частности, шла речь о передаче перепадных ГЭС республики в руки иностранных инвесторов. В своем заявлении ФНЕА оценивает этот факт, как продажу важных для страны стратегических объектов энергетической отрасли. Уточните, пожалуйста, какие у вас есть аргументы и почему политсовет Форума оценивает этот факт как распродажу?

В понимании власти инвестор – это добрый дядя с большими деньгами, который сюда придет и за нас все сделает. Но что при этом он себе забирает, мы тоже четко не понимаем. Поэтому, скорее всего, по смыслу выходит, что речь идет о продаже

– Потому что такова вся предыстория общения на публику высших должностных лиц, имеется в виду и первое лицо, его публичные высказывания о том, что только инвестиции могут спасти нас и вытащить из тяжелейшей ситуации, в которой оказалась экономика. Постоянная канва, в которой говорится, что мы сами уже ни на что не способны, только какие-то зарубежные инвестиционные группы или частные лица нас спасут. Но самое интересное, что мы не знаем ни планов, ни дорожных карт, а просто озвучивается эта информация. Что за история у этих инвесторов? Где они работали, какие проекты выполняли? Мы понятия не имеем. Под «мы» я имею в виду общество. Понятия об этом не имеют даже депутаты парламента. А в понимании власти инвестор – это добрый дядя с большими деньгами, который сюда придет и за нас все сделает. Но что при этом он себе забирает, мы тоже четко не понимаем. Поэтому, скорее всего, по смыслу выходит, что речь идет о продаже.

– Никакой более детальной информации, Аслан, у вас нет? Что это за инвестор, что за организация, называют ее «Чистая энергетика», вы тоже не знаете?

– В итоге мы ничего не знаем, потому что мы не обладаем ресурсом, чтобы такую информацию получить. Это первый момент. Второй момент – такие вещи должны быть в публичном пространстве, потому речь идет о стратегически важных для нашего государства предприятиях и отраслях. Энергетика – основополагающая отрасль. Если мы ее отдаем в частные руки, мы должны понимать, каким там будет участие государства и будет ли оно там вообще? Вот видите, приходится гадать на кофейной гуще. Неинформированность общественности приводит вот к таким негативным результатам. И когда на совещании у президента встает заместитель министра экономики и говорит, что для Абхазии это невыгодный проект, ну, извините меня, вы там внутри у себя не можете разобраться, это какой-то нонсенс. Мы ничего не знаем о том, как все это делалось. Эта закрытость уже входит в систему, абсолютная закрытость. И вдруг на совещании мы видим некое шоу, в котором на всю страну показывают противоречия между администрацией президента и кабинетом министров, это именно так выглядит. Перепадные ГЭС – это ведь не чья-то собственность, не дедушка передал в наследство, это – государственная общенародная собственность. И когда решаются вопросы общенародной собственности, передачи ее в аренду и так далее, вы, будьте так любезны, проинформируйте общество, и будьте так любезны, сделайте так, чтобы общество понимало, что будет дальше за этим?

– В заявлении политсовета партии «Форум народного единства» рост цен на нефтепродукты оценивается как «действие правительства с признаками лоббизма, которое свидетельствует о причастности руководства страны к теневым процессам». А представители кабинета министров говорят о том, что повышение цен на нефтепродукты связано исключительно с тем, что цены поднялись в Российской Федерации, поэтому в Абхазии эти цены вынуждены поднять, иначе бизнес становится убыточным. Почему в противовес этому вы говорите о лоббизме и причастности руководства страны к теневым процессам?

Государство регулирует процессы ценообразования, есть предельные верхние цены, где эти регуляторы? Без четких ответов на эти вопросы возникает очень простая мысль, что это лоббизм

– Нам, естественно, никто документы в руки не дает. Мы видим одно: есть сетевые организации, цены на заправочных станциях в соседнем Адлере и Сочи ниже, чем цены в Абхазии, когда у нас всю жизнь было наоборот. Естественно, возникает вопрос: вот у меня есть автомобиль, я заправляюсь, и когда мне мои знакомые присылают скриншоты из Адлера, я не понимаю, что происходит? Почему на одних и тех же заправках одной и той же фирмы там дешевле топливо, а у нас дороже? Ранее было совсем наоборот. Тогда возникает вопрос: откуда такое ценообразование? И никто это нормально не комментирует. Хорошо, был определенный кризис, с сезонной остановкой перерабатывающих заводов, был всплеск цен на бирже, это понятно. А все остальное, о чем идет речь, разве понятно? Это непонятно. Так будьте любезны, государство регулирует процессы ценообразования, есть предельные верхние цены, где эти регуляторы? Без четких ответов на эти вопросы возникает очень простая мысль, что это лоббизм.

– Аслан, в социальных сетях (в «Фейсбуке» и в телеграмм-каналах) появилась информация о том, что после заявления лидеров Форума приглашали в Службу государственной безопасности, говорится о том, что их допрашивали по поводу критики инициативы Аслана Бжания о передаче перепадных ГЭС в руки частных предпринимателей. Скажите, пожалуйста, был этот факт или не было его, действительно ли у вас была беседа в СГБ и о чем шла речь?

Гладить нас против шерсти никому не советую. У нас люди с большим политическим опытом, тот же Даур Джумкович (Аршба), с которым мы ходили в СГБ, напомню некоторым, сидел еще при грузинах за свои убеждения. Что касается меня – я войну прошел и не такое видел

– Мы не были допрошены, нас попросили прийти на беседу по поводу нашего заявления, в котором мы говорили об энергетике, о высказывании Аслана Бжания по этому поводу. Два высокопоставленных сотрудника задавали нам вопросы, говорили, что они не согласны с нашим мнением. На что мы сказали, что мы имеем право на свое мнение, мы хотим отстаивать свое право и будем это делать. В конце нам было настойчиво предложено изменить свою точку зрения, на что мы настойчиво сказали: «Мы свою точку зрения менять не будем». Вообще, если такая практика будет иметь место в дальнейшем, и мы будем видеть некие попытки преследования по политическим мотивам, преследование за инакомыслие, то после праздников соберем расширенный политсовет. Мы расскажем своим форумчанам о том, как было и что было. Уже после, может быть, мы и брифинг организуем, позовем вас, журналистов, и более подробно поговорим об этом. Гладить нас против шерсти никому не советую. У нас люди с большим политическим опытом, тот же Даур Джумкович (Аршба), с которым мы ходили в СГБ, напомню некоторым, сидел еще при грузинах за свои убеждения. Кстати, по-моему, в том же ведомстве, в которое нас приглашали, тогда оно по-другому называлось. Что касается меня – я войну прошел и не такое видел. Такой метод, такая стилистика, конечно, меня удивили. Я вам честно скажу, мы с Дауром не ожидали. Понятно, что эти товарищи, наверное, не сами додумались до этого, кто-то им посоветовал, а, может, и нет. Я не хочу гадать. Но нам в тот день многие звонили, телефон не замолкал в течение нескольких часов, люди быстро откуда-то узнали. Мы, в принципе, не скрывали, куда и зачем идем. Абхазия – страна маленькая, общество маленькое, здесь все быстро узнается. У нас большая и старейшая политическая организация, нравится это кому-то или нет, и люди, стоявшие у истоков национально-освободительного движения, которые умудрены большим политическим опытом. Я попытался со стороны представить: Даур Джумкович и я сидим в этом СГБ, в нашем родном СГБ нашего родного государства, и нам рассказывают про то, как надо правильно себя вести. Это очень смешно и грустно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия