СМИ: Убийца гражданки Австралии связан с «Грузинской мечтой» 

По данным оппозиционной телекомпании «Формула», задержанный по обвинению в убийстве гражданки Австралии Шенаи Брук житель Тбилиси 33 лет - это Рафаэл Мурсакулов, который связан с правящей партией «Грузинская мечта».

МВД Грузии сегодня заявило о раскрытии громкого дела об убийстве гражданки Австралии на Мтацминда. Обвинение было предъявлено на основании выводов генетической экспертизы. Сегодня же был задержан обвиняемый - 33-летний житель Тбилиси, которого следствие упоминает инициалами «Р.М.»

В соцсети Facebook распространились фотографии Рафаэла Мурсакулова, где он снят рядом с членом партии «Грузинская мечта» Ираклием Заркуа. С другой стороны рядом с ним на снимке заместитель председателя сакребуло Лагодехи и глава местного штаба «Грузинской мечты» Георгий Гамбашидзе.

Кроме того, поиск по запросу «Рафаэл Мурсакулов» в интернете выдает пост, размещенный на правительственном ресурсе StopCOVID-19, где сказано, что он является «волонтером на Мтацминда». На фото Мурсакулов в одежде с логотипом тбилисской мэрии. В настоящее время этот пост изъят с сайта. На личной странице Рафаэла Мурсакулова также указано, что он «работает в «Грузинской мечте».

Канал Mtavari Arkhi сообщает, что 33-летний Мурсакулов в прошлом был судим.

31-летняя Шеная Брук была убита после 16 часов 30 июля в центре Тбилиси во время прогулки в лесопарке на горе Мтацминда. Тело Брук разыскивали сутки и обнаружили прикрытое ветками и листвой неподалеку от пункта охраны парка.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, задержанный признал свою вину. Мурсакулов проживает в районе улицы Гогебашвили, где жила и Шенае. Предполагаемый мотив убийства – ограбление. Мужчина якобы хотел завладеть телефоном iPhone 12, но в момент нападения девушка бросила его в ущелье.

Следствие по делу об убийстве гражданки Австралии ведется по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», в случае доказательства вины задержанному грозит от 7до 15 лет тюремного заключения.