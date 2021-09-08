40 дней со смерти Шенае Брук: предполагаемый убийца найден

Правоохранительные органы Грузии задержали обвиняемого в убийстве австралийки Шенае Брук. 31-летняя учительница английского языка была убита в конце июля в Тбилиси. Преступление было совершено на одной из популярных туристических троп на склоне горы Мтацминда – неподалеку от парка развлечений.

Предполагаемый убийца Шенае Брук был задержан сегодня – на 40-й день после ее смерти. О нем известно совсем не много. Это гражданин Грузии 1988 года рождения, которого следствие именует инициалами Р.М. Следствие пока ничего не говорит ни о мотиве преступления, ни о том, признает ли обвиняемый вину.

Резонансное убийство произошло в центре Тбилиси 30 июля. О том, что молодая учительница пропала, полиции сообщили ее друзья.

«Гражданка Австралии Шенае Брук последний год временно проживала в первом переулке Гогебашвили. По словам ее друзей, она часто гуляла в лесном массиве, прилегающем к парку Мтацминда. 30 июля Шенае Брук должна была встретиться с друзьями, но не пришла в назначенное время, и после этого связь с ней оборвалась. Позже друзья Шенае Брук сообщили об этом правоохранителям (…) В результате интенсивных поисков 31 июля во второй половине дня было найдено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти», – заявил Каха Мурадашвили, замдиректора полицейского департамента Тбилиси.

Там же, согласно данным следствия, было обнаружено орудие убийства – нож. По словам Мурадашвили, в общей сложности было проведено несколько сотен следственных мероприятий, опрошено более 200 лиц – это друзья, соседи и люди, которые в день преступления находились в парке Мтацминда и его окрестностях. На основании этих данных был составлен фоторобот убийцы.

На месте преступления, по словам Мурадашвили, был взят образец ДНК преступника. Именно это, говорит представитель МВД, помогло установить личность предполагаемого убийцы:

«У нескольких десятков лиц, которые, предположительно, могли иметь отношение к данному преступлению, были взяты биологические образцы. Была назначена генетическая экспертиза. Каждый из них был детально опрошен. Предоставленная ими следствию информация, их алиби были перепроверены. В результате комплексных следственных мероприятий круг вышеупомянутых лиц был сведен к минимуму, а заключение генетической экспертизы доподлинно подтвердило личность обвиняемого».

Убийство молодой австралийки вызвало большой резонанс в обществе. В социальных сетях появились публикации, в которых женщины рассказывали, что также подвергались нападению со стороны некоего мужчины в окрестностях Мтацминда.

Алена Бачия – одна из тех, кто сегодня, еще до заявления, сделанного в МВД, решили собраться на Мтацминда, чтобы почтить память Шенае Брук на 40-й день ее гибели. Алена говорит, что не знала Шенае лично, но известие о ее гибели шокировало ее:

«Я всегда могла спокойно ходить ночью по улице одна и не переживать, что со мной что-то случится. Было общее ощущение безопасности. После произошедшего оно исчезло. Не только у меня. Многие люди, которые живут недалеко от Мтацминда (я тоже живу рядом), – мы гуляли здесь, ходили подышать свежим воздухом, пройтись по лесу. Мы теперь этого делать не можем, потому что чувствуем опасность. Кроме того, после гибели Шенае было много заявлений от других девушек, гулявших там, что на них нападали. Смерть Шенае вскрыла большой информационный пузырь о том, что стало просто небезопасно в городе. И я, например, поняла, что мне нужно купить (перцовый) баллончик». ​

Следствие ведется по статье 108 УК Грузии об умышленном убийстве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.