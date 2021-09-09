Адвокат Иван Павлов рассказал Reuters о причинах, вынудивших его покинуть Россию: «Я уже не мог работать эффективно». Юрист говорит, что не случайно выбрал для переезда Грузию: «У меня здесь родилась мать, я сам прожил в Сухуми три года в детстве». В апреле на Павлова завели уголовное дело о разглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова. «Команда 29», которое возглавлял Павлов, представляло в суде и ФБК Алексея Навального.