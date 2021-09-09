Контракт о строительстве Намахвани ГЭС изучит юридическая компания CMS

Международная юридическая компания CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP изучит соответствие международной практике соглашения между государством и инвестором о строительстве, владении и эксплуатации Намахвани ГЭС на западе Грузии. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на Министерство юстиции.

Как сообщили в ведомстве, международные юридические фирмы, выразившие заинтересованность, полностью выполнили квалификационные требования в соответствии с предложенными условиями. Однако выбор был сделан в пользу компании CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP , которая предложила за свои услуги более низкую цену.

«Следует отметить, что CMS признана лучшей компанией Центральной и Восточной Европы в области проектов и энергетики. Компания более 30 лет консультируется с представителями бизнеса, государственных и международных организаций и участвует в решении различных юридических вопросов. Она была названа фирмой года в Центральной и Восточной Европе (Юридическая фирма года в Центральной и Восточной Европе) в 2021 году», - отметили в Минюсте.

После массовой акции протеста противников строительства каскада Намахвани ГЭС в Кутаиси в апреле 2021 года, администрация правительства Грузии опубликовала документы, связанные с проектом строительства Намахвани ГЭС. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Минюсту изучить контракт с компанией ENKA. В свою очередь Минюст обязался найти международную юридическую компанию, которая определит соответствие контракта международной практике.

У компании CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP 1100 партнеров и до пяти тысяч юристов, особенно в области энергетики. Компания также участвовала в энергетических проектах, реализуемых в соседних странах (Азербайджан, Россия). «На данном этапе работа над контрактом на строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС выполняет команда лондонского офиса CMS, имеющая большой опыт в этой области», - говорится в заявлении Министерства юстиции.