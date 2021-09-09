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Глава абхазского Минздрава провел выездное совещание оперштаба по защите населения от коронавируса
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба провел в администрации Гудаутского района выездное совещание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Медики обсудили текущую эпидемиологическую обстановку, вопросы дежурства сводных медицинских бригад в Гудаутском ковидном госпитале, тему оказания медицинской помощи стационарным и амбулаторным больным, обеспечение больниц медикаментами и средствами индивидуальной защиты.
Открывая заседание оперштаба, Эдуард Бутба отметил, что на данный момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике контролируемая и необходимо работать в том же ключе.
Главный санитарный врач республики Людмила Скорик проинформировала министра о том, что наблюдается небольшой спад заболеваемости коронавирусом. С начала учебного процесса случаи заражения среди школьников минимальны. Она отметила, что при входе в школу уже не проверяется температура и не обрабатываются руки. По мнению Людмилы Скорик, необходимо решать вопрос нахождения родителей, ожидающих детей у школ. Они скапливаются в одном месте, без масок и соблюдения социальной дистанции, что способствует распространению вируса. «Если в школах и дальше будут выполняться все предписания, то выявляемость заболевания также будет минимальной», – отметила она.
Министру здравоохранения доложили и о работе ПЦР-лаборатории в Очамчирской СЭС, которая бесперебойно работает уже неделю. Местные специалисты могут проводить до 100 исследований ежедневно. В таком же режиме работает ПЦР-лаборатория и в Гагрской ЦРБ. По словам заместителя главного санитарного врача Астана Авидзба, при полной комплектации сотрудниками, обе лаборатории смогут проводить до 250 исследований в сутки. Это значительно облегчит работу центральной лаборатории СЭС во время пиковых нагрузок.
Начальник отдела формации Минздрава Ахра Аджба проинформировал собравшихся, что медучреждения республики обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты. Также он отметил, что на следующей неделе в Абхазию доставят 50 упаковок препарата «Артлегия» и 30 упаковок «Актемры», применяемых в лечении коронавирусной инфекции.
Завершая заседание, Эдуард Бутба поручил проработать вопрос подготовки врачей и медсестер, ранее не задействованных в работе ковидных медучреждений, чаще проводить видео-конференции с российскими коллегами обмениваться опытом и приглашать их в Абхазию, обновить протоколы лечения коронавирусных больных, усилить контроль за назначениям лекарственных препаратов врачами амбулаторного звена, направить на практику студентов медицинского колледжа.
По решению оперативного штаба министр здравоохранения будет обращаться в правительство по вопросу приобретения для Гудаутской ЦРБ дополнительного электрогенератора. Данное оборудование необходимо медучреждению для подготовки к зиме и веерным отключениям электроэнергии.
Другие новости дня
В Абхазии подтверждено 86 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 379 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 86 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 пациента. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 21 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 5 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 63 пациента, состояние 8 человек тяжелое.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 920 человек. Зарегистрирован 391 летальный случай. Выздоровели 21 780 человек.
Археологи обнаружили новый очаг гоминидов на юге Грузии
Новый очаг гоминидов обнаружен в муниципалитете Дманиси на юге Грузии, возраст находки около 1,77-1,84 миллиона лет. Национальный музей Грузии сообщает, что обнаруженные недалеко от деревни Квемо Орозмани новые артефакты полностью изменили представление об этом памятнике. Более того, появились свидетельства того, что помимо знаменитого археологического памятника Дманиси есть еще одно доисторическое место мирового значения.
В результате археологических раскопок в Дманиси, наряду с останками хорошо сохранившихся погребенных животных, были обнаружены артефакты раннего палеолита (1,77-1,84 миллиона лет) - каменные орудия труда, каменный отщеп и другое.
«Открытие Орозмани представляет большой научный интерес среди грузинских и зарубежных экспертов, поскольку утверждается, что Южный Кавказ, особенно территория вокруг муниципалитета Дманиси, была массово исследована группами древних гоминидов, мигрировавших из Африки в Евразию», - говорится в сообщении музея.
По информации агентства «Новости-Грузия», с 20 августа 2021 года проходит первый сезон международной научной экспедиции с участием грузинских и американских ученых и студентов по изучению памятника Орозмани. Руководит экспедицией научный сотрудник Национального музея Георгий Бидзинашвили.
Палеонтологический памятник Орозмани известен исследователям с 1960-х годов. В 2010 году группа грузинских и французских исследователей определила дату памятника методом абсолютной датировки палеонтологического памятника. Результаты опубликованы в международном рейтинговом журнале.
Гоминидами называют семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян. Дманиисский гоминиид - вымершая форма гоминидов, чьи останки были обнаружены на территории Грузии впервые в 1991 году. Это самые древние из известных представители рода Homo, обитавшие на территории вне Африки.
Сначала этот вид назывался Homo georgicus - «Человек грузинский», однако позднее стало преобладать мнение о том, что эти существа являлись локальной разновидностью человека прямоходящего (Homo erectus georgicus).
Их изучение показало, что когда-то небольшое количество возможных предшественников человека современного типа, вероятно, мигрировало из Африки на Кавказ, где потом они либо вымерли, либо могли эволюционировать в Homo erectus. Во втором случае, по версии испанских антропологов, потомки эректусов, Homo antecessor, могли бы вернуться назад в Африку, где и началась их дальнейшая эволюция к Homo sapiens, который впоследствии вышел из Африки и распространился по всему миру.
МВД: Налетчик на «Банк Грузии» в Кварели обвинен в терроризме
МВД Грузии распространило официальную информацию о задержании вооруженного человека, напавшего сегодня, 9 сентября, на филиал «Банка Грузии» в небольшом городе Кварели в регионе Кахетии.
Операция по освобождению захваченных им заложников и задержанию самого налетчика обошлась без кровопролития и даже без стрельбы. «49-летний мужчина обвиняется в захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов», - отмечает МВД.
По словам очевидцев, задержанный является жителем соседнего Телавского муниципалитета.
МВД отмечает, что вооруженный мужчина днем ворвался в филиал «Банка Грузии» на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложники 13 человек, с целью заполучить крупную сумму денег. На месте незамедлительно были мобилизованы соответствующие подразделения полиции и начаты оперативно-следственные мероприятия. В результате переговоров представителя ведомства с захватчиком, злоумышленник поэтапно освободил всех заложников, после чего его задержали.
Следствие ведется по трем статьям – «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», «террористический акт», «захват заложника в террористических целях», сообщает «Новости-Грузия».
Путин и Лукашенко рассказали об отказе от политической интеграции Москвы и Минска
Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали российско-белорусскую политическую интеграцию. Об этом президент России объявил на пресс-конференции по итогам саммита двух политиков в Москве 9 сентября. По его словам, чтобы вернуться к этому вопросу нужно «сначала построить экономический базис».
По словам Лукашенко, Москва и Минск не обсуждают политическую интеграцию много лет , после того как наткнулись в решении этого вопроса на непреодолимые противоречия. «Но если нам надо будет, мы к этому вернемся, - заявил он. - Главное, чтобы этого хотели наши народы. За нами не заржавеет». Он добавил, что они с Путиным «учитывают ошибки Евросоюза и СССР» и решили заниматься интеграцией «с фундамента, а не с крыши».
Лукашенко так же заявил, что страны не обсуждают единую валюту. По его словам, главы Центробанков двух государств заявили ему с Путиным, что это плохая идея. При этом проходят переговоры о едином эмиссионном центре, но в этом вопросе договориться не получается.
На саммите в Москве стороны, по словам Путина, договорились о проведении «общей макроэкономической политике». Достигнута договоренность об одобрении 28 интеграционных программ, в том числе, об объединении нефтяного и энергетического рынков и гармонизации налоговой политики.
В чем будут заключаться объединение и гармонизация, и что они будет означать на практике - на пресс-конференции не раскрыто. Обещано, что документы будут опубликованы позднее. Кроме того, договоренности будут обсуждаться на заседании представителей правительств двух стран в Минске, оно запланировано на пятницу.
- В 2000 году Москва и Минск ратифицировали договор о создании Союзного государства. Документ носит преимущественно декларативный характер, на практике странам в рамках союза до сих удалось договориться только о незначительных экономических уступках друг другу.
Франция простилась с актером Жан-Полем Бельмондо
Во Франции простились с актером Жан-Полем Бельмондо. Он умер в понедельник на 89-м году жизни.
Траурная церемония прошла в Почётном дворе исторического Дома инвалидов. На ней, помимо родственников артиста, присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон и члены правительства во главе с Жаном Кастексом. Мероприятие также посетил бывший президент Франсуа Олланд.
Макрон в своем выступлении назвал Бельмондо «героем, прожившим тысячи жизней». После речи президента прозвучал гимн Франции.
Как сообщают СМИ, похороны пройдут в пятницу, 10 сентября, в семейном кругу.
За свою карьеру Жан-Поль Бельмондо снялся в 80 фильмах. Дебютировал он в 1956 году в короткометражном фильме «Мольер». В 1960 году известность актеру принесла роль молодого преступника Мишеля Пуакара в картине Годара «На последнем дыхании». Лента вошла в историю мирового кино.
В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и вернулся в кино только в 2008 году. Тогда он снялся в роли бездомного в фильме Франсиса Юстера «Человек и его собака». Картина была снята специально для артиста.
Последний раз на экранах Бельмондо появился в 2016 году в документальном фильме «Бельмондо глазами Бельмондо» о своей работе в кино и театре.
Регулятор ЕС пока не может назвать дату регистрации «Спутник V»
Европейское агентство по лекарственным средствам не может назвать дату одобрения в ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и китайского препарата Sinovac. Об этом на пресс-конференции в Амстердаме сообщил представитель регулятора. Переговоры с производителями вакцин агентство считает продуктивными.
Помимо «Спутника V» и Sinovac регулятор проводит экспертизу германской вакцины CureVac, американской NovaVax и французской Vidprevtyn.
Сейчас в Евросоюзе используют прививки Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna одобрены для вакцинации детей от 12 лет.
Российский фонд прямых инвестиций, продвигающий »Спутник V» за рубежом, полагает, что взаимное признание вакцин от COVID-19 в разных странах произойдет до конца года.
Сегодня же регулятор одобрил увеличение производственных мощностей для Pfizer/BioNTech. Ожидается, что до конца года фармацевтическая компания произведет 50 миллионов дополнительных доз препарата.
- Вакцина «Спутник V» разработана Центром имени Гамалеи. Препарат получил регистрацию в августе 2020 года и стал первой в мире прививкой от COVID-19. Россия зарегистрировала препарат до окончания клинических испытаний. Это стало поводом для критики со стороны ряда медиков.
- В начале года авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал предварительные результаты третьей фазы испытаний препарата «Спутник V», оценивших эффективность выше, чем в 91 процент. При этом ряд специалистов утверждают, что об эффективности и безопасности российской вакцины по-прежнему нет необходимых данных.
- «Спутник V» официально одобрен в двух странах ЕС – Венгрии и Словакии. В начале августа Евросоюз договорился о признании сертификата вакцинации не входящего в ЕС малого государства Сан-Марино, большинство жителей которого привиты российской прививкой.
Глава МВД Грузии: На этот раз мы не выполняли требований грабителя
«Полиция не выполнила ни одного требования грабителя, ворвавшегося сегодня в отделение банка в Кварели», - сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. В своем первом комментарии после того, как полиция задержала вооруженного мужчину, захватившего заложников в филиале «Банка Грузии» в Кварели, министр сообщил, что задержанный идентифицирован.
«Мы арестовали и опознали его, спасибо нашим сотрудникам, а также сотрудникам банка, которые находились внутри. Все было сделано на максимально высоком уровне и всё, слава богу, закончилось без кровопролития. С заложниками все в порядке, мы также пытались задержать и привлечь к ответственности этого человека, не причиняя ему вреда. [Во время переговоров] он требовал разные суммы. Иногда полмиллиона, иногда миллион, иногда 300 тысяч. На этот раз мы справились без выполнения каких-либо требований», - сказал Гомелаури.
Сегодня около 16 часов вооруженный мужчина ворвался в отделение «Банка Грузии» на проспекте Чавчавадзе в городке Кварели в регионе Кахети на востоке Грузии. По сообщениям очевидцев, нападавший мужчина был в маске и держал в руке гранату, которую угрожал взорвать. Некоторым людям удалось сразу покинуть банк - через окно, однако в здании по-прежнему находилось 15 заложников - сотрудники банка и клиенты. Приблизительно через два часа грабитель отпустил и этих людей, сообщает «Новости-Грузия».
Полиция продолжала вести с грабителем переговоры после того, как он остался в здании один. В операции участвовал спецназ под руководством главы областной полиции.
Операция по нейтрализации вооруженного грабителя заняла три часа. В МВД подтвердили, что все заложники освобождены и никому из них не угрожает опасность.
Год назад, 21 октября 2020 года, вооруженное ограбление банка произошло на западе Грузии, в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал «Банка Грузии», взял в заложники сотрудников и похитителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. В итоге полиция выполнила требования налетчика, и он благополучно покинул банк с деньгами. Никто из заложников не пострадал. Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Эсебуа, житель региона Самегрело. Полиции так и не удалось выяснить, где он находится.
Контракт о строительстве Намахвани ГЭС изучит юридическая компания CMS
Международная юридическая компания CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP изучит соответствие международной практике соглашения между государством и инвестором о строительстве, владении и эксплуатации Намахвани ГЭС на западе Грузии. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на Министерство юстиции.
Как сообщили в ведомстве, международные юридические фирмы, выразившие заинтересованность, полностью выполнили квалификационные требования в соответствии с предложенными условиями. Однако выбор был сделан в пользу компании CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP , которая предложила за свои услуги более низкую цену.
«Следует отметить, что CMS признана лучшей компанией Центральной и Восточной Европы в области проектов и энергетики. Компания более 30 лет консультируется с представителями бизнеса, государственных и международных организаций и участвует в решении различных юридических вопросов. Она была названа фирмой года в Центральной и Восточной Европе (Юридическая фирма года в Центральной и Восточной Европе) в 2021 году», - отметили в Минюсте.
После массовой акции протеста противников строительства каскада Намахвани ГЭС в Кутаиси в апреле 2021 года, администрация правительства Грузии опубликовала документы, связанные с проектом строительства Намахвани ГЭС. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Минюсту изучить контракт с компанией ENKA. В свою очередь Минюст обязался найти международную юридическую компанию, которая определит соответствие контракта международной практике.
У компании CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP 1100 партнеров и до пяти тысяч юристов, особенно в области энергетики. Компания также участвовала в энергетических проектах, реализуемых в соседних странах (Азербайджан, Россия). «На данном этапе работа над контрактом на строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС выполняет команда лондонского офиса CMS, имеющая большой опыт в этой области», - говорится в заявлении Министерства юстиции.
Мужчина, захвативший заложников в банке в Кварели, задержан
Вооруженный мужчина, захвативший заложников в отделении Bank of Georgia в городе Кварели, задержан, сообщает SOVA. Спецоперация завершена. Ранее сообщалось об освобождении людей, оказавшихся в заложниках – их было до 15 человек.
В пресс-службе МВД Грузии подтвердили, что в ходе переговоров преступник требовал выкуп за освобождение людей, но не назвали конкретную сумму. В СМИ появилась информация о том, что он запросил 500 тысяч лари (около 160 тысяч долларов).
Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям. Установлена ли личность мужчины, захватившего заложников, пока неизвестно. Журналисты лишь приводят примерный возраст преступника: ему до 45 лет.
Заложники в Кварели освобождены, налетчик остается в здании
Все заложники в грузинском городе Кварели (регион Кахети, Восточная Грузия) освобождены. Об этом сообщила представитель пресс-службы МВД Грузии Кети Ковзиашвили.
По её словам, налетчик на отделение «Банка Грузии» в Кварели остается в здании, спецоперация продолжается. Ковзиашвили подтвердила, что вооруженный мужчина требует определенную сумму. Ранее СМИ сообщили, что речь идёт о 500 тысячах лари (около 160 тысяч долларов).
По неподтвержденным данным, в филиале находились до 15 сотрудников и посетителей. Один из очевидцев рассказал, что у нападавшего в руках была граната.
- 21 октября прошлого года в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. После того, как власти передали ему 500 тысяч долларов, нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Вскоре нападавший скрылся в неизвестном направлении, отпустив всех четверых заложников. 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Он до сих пор не задержан.
- 20 ноября прошлого года мужчина в Тбилиси захватил заложников в офисе микрофинансовой организации. Он потребовал запретить в стране азартные игры, отменить проценты по кредитам, а также поднять пенсии и снизить цены на лекарства.
Из Кабула впервые после ухода войск США вылетят иностранцы
Из Кабула в четверг, как ожидается, вылетит первый после вывода войск США из Афганистана эвакуационный рейс с иностранными гражданами на борту. Как сообщают агентства со ссылкой на представителей США и Катара, сформированное движением "Талибан" (включено в реестр террористических организаций и запрещено в РФ) временное правительство дало согласие на вылет около 200 иностранцев, среди которых около половины - граждане США. Ожидается, что самолёт вылетит в столицу Катара Доху.
Американские военные покинули аэропорт Кабула - а с ним и территорию Афганистана - 30 августа. Этому предшествовали две недели эвакуации по воздуху дипломатов, граждан зарубежных стран и афганцев, спасавшихся от талибов после взятия ими Кабула в середине августа. Американские военные и их союзники вывезли из страны более 120 тысяч человек.
Несмотря на многочисленные призывы, президент США Джо Байден по согласованию с военными не стал продлевать срок вывода войск из Афганистана. Страны Запада, однако, получили от "Талибана" обещания, что талибы не будут препятствовать выезду из Афганистана остающихся в стране иностранцев, а также афганцев, имеющих право выезда в другие страны.
Пока ни одна страна мира не признала временное правительство, сформированное представителями "Талибана", идеология которого основана на жёстком соблюдении норм шариата. При этом страны Запада заявляют, что будут вести с талибами переговоры о практических вопросах, включая эвакуацию людей из Афганистана.
Вооруженный человек ворвался в отделение «Банка Грузии» в Кварели
Вооруженный человек ворвался в отделение «Банка Грузии» в Кварели (регион Кахети, Восточная Грузия). Информацию подтвердили в МВД Грузии.
СМИ сообщают, что грабитель захватил заложников. По неподтвержденным данным, в филиале находятся до 15 сотрудников и посетителей. Один из очевидцев рассказал, что у нападавшего в руках была граната.
На месте мобилизованы сотрудники полиции. В МВД Грузии призвали работающих на месте представителей СМИ соблюдать меры безопасности и подчиняться указаниям полицейских.
«Находящиеся на месте правоохранители проводят все необходимые и неотложные мероприятия. Ведутся следственные и оперативные действия», – сказано в заявлении МВД Грузии.
- 21 октября прошлого года в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. После того, как власти передали ему 500 тысяч долларов, нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Вскоре нападавший скрылся в неизвестном направлении, отпустив всех четверых заложников. 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Он до сих пор не задержан.
- 20 ноября прошлого года мужчина в Тбилиси захватил заложников в офисе микрофинансовой организации. Он потребовал запретить в стране азартные игры, отменить проценты по кредитам, а также поднять пенсии и снизить цены на лекарства.
В Пхеньяне прошёл военный парад. Новых ракет на нём не заметили
В Пхеньяне в ночь на четверг прошёл военный парад по случаю 73-й годовщины образования Корейской Народно-демократической республики.
На шествии на центральной площади в честь основателя государства Ким Ир Сена лично присутствовал его внук, нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ын. С речью он выступать не стал.
Предположительно, мероприятие продолжалось около часа. Судя по кадрам государственных СМИ и информации южнокорейских чиновников, новые стратегические вооружения на этот раз не демонстрировались. Также было привлечено значительно меньшее число людей и единиц армейской техники – в сравнении с предыдущими шествиями в январе и октябре прошлого года. Тогда Северная Корея, развивающая ядерную и ракетные программы вопреки международным санкциям, продемонстрировала своё наиболее провокационное оружие, пишет Associated Press.
"Я думаю, что парад был в основном для внутренней аудитории, а не для передачи посланий США или Южной Кореи", - приводит агентство "Ренхап" слова военного чиновника в Сеуле.
Парад стал первым с тех пор, как президент США Джо Байден вступил в должность. На предыдущем таком мероприятии в январе, за несколько дней до инаугурации Байдена, Ким говорил о намерении укреплять ядерный арсенал.
По информации Центрального телеграфного агентства КНДР, главными участниками нынешнего шествия стали члены различных военизированных формирований и сил общественной безопасности, в том числе активисты Рабоче-крестьянской Красной гвардии. Эта структура считается крупнейшей гражданской организацией самообороны в стране, в ней состоят свыше 5,5 миллиона человек – в основном рабочие и занятые в сельском хозяйстве.
По площади, в числе прочих, прошагали люди в оранжевых защитных костюмах и противогазах. Эксперты предположили, что их проход был призван продемонстрировать усилия северокорейских властей в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также наблюдатели обратили внимание на то, что Ким Чен Ын ещё заметнее похудел и выглядит сейчас более здоровым. Уже несколько лет ходят разного рода слухи о здоровье корпулентного политика. В июне северокорейские медиа обнародовали кадры с Кимом после того, как он несколько недель не появлялся на публике. И тогда многие впервые обратили внимание на значительную потерю им веса.
Бжания считает, что ситуация на де-факто границе не на пользу отношениям с РФ
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня принял заместителя председателя правительства Забайкальского края РФ Андрея Гурулева. Во встрече также участвовал российский посол в Сухуми Алексей Двинянин.
Как пишет «Апсныпресс», в ходе встречи обсуждались вопросы организации предстоящих 19 сентября выборов в Государственную думу РФ. Как сообщалось ранее, в Абхазии организовано девять избирательных участков, один из которых приписан к Даурскому избирательному округу №44 Забайкальского края.
Аслан Бжания на встрече отметил, что хорошо знаком с деятельностью Гурулева и благодарит его «за службу во благо народов Абхазии и Южной Осетии».
«Для Абхазии события 2008 года имеют важное значение. Вы были одним из тех, кто поворачивал ход этих событий в правильное русло. Конечно, процесс, который предстоит – процесс выборов в Государственною думу – очень важен. Мы отслеживаем его и по мере наших возможностей будем принимать в нем участие. От состава Госдумы зависит очень многое. Мы сделаем все возможное для того, чтобы выборы в республике прошли на высоком организационном уровне», – сказал Бжания и выразил убеждение в том, что «Единая Россия» останется лидирующей партией в Госдуме.
Зампредседателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев на встрече заявил, что будущий депутат Госудумы должен напрямую работать с избирателями, без посредников. Он говорит, что Абхазия для него – «не чужая страна».
«Я в разные годы работал в 7-й российской военной базе. У меня только самые добрые впечатления об этой республике и её народе», – сказал он.
По информации пресс-службы, Аслан Бжания на встрече озвучил ряд проблем, существующих на де-факто границе по реке Псоу.
«У нас 80% взрослого населения имеют гражданство Российской Федерации. Этого вполне достаточно для того, чтобы поменять режим работы на государственной границе. То, что у нас там происходит, заставляет наших граждан испытывать немалые трудности, особенно в летний курортный сезон. Такое положение дел – не на пользу нашим отношениям», – сказал Бжания, отметив при этом, что эти и другие вопросы избиратели будут ставить перед депутатом Госдумы.
- 17-19 сентября россияне будут выбирать депутатов Госдумы, глав девяти регионов, а также депутатов законодательных органов в 39 регионах страны. Участки на выборах в Госдуму не открываются в Грузии, Йемене, Ливии, «ДНР» и «ЛНР».
- 3 сентября началось досрочное голосование на выборах в Госдуму для групп российских избирателей на зарубежных участках.
«Грузинская мечта»: 15 наблюдательских организаций аффилированы с ЕНД и «Европейской Грузией»
ЦИК Грузии к выборам в органы местного самоуправления зарегистрировал 62 наблюдательские организации, отсюда 15 аффилированы с оппозицией, – заявил член правящей партии «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе. По его словам, 12 организаций связаны с «Единым национальным движением», а 3 – с «Европейской Грузией», передает Общественный вещатель.
«Зачастую основной целью представителей таких наблюдательских организаций является препятствование течению избирательного процесса в соответствии с законом о выборах на избирательных участках и осуществление провокационных действий, чтобы как у международных партнеров и союзников, так и нашего общества заранее создалось восприятие того, что избирательный процесс якобы протекает с «нарушением закона». В случае неблагоприятного для оппозиционных партий результата со стороны большинства из них имеет место использование данного «восприятия», попытка представить проведенные выборы «сфальсифицированными» и введение в заблуждение международного сообщества и грузинских избирателей. Ярким примером этого были деструктивные события, развернувшиеся в день парламентских выборов 2020 года и в последующий период», – заявил Гиви Миканадзе.
По информации «Грузинской мечты», неправительственными организациями, аффилированными с «Национальным движением», являются: «Гражданская платформа 20/20»; «Профессиональный союз образования»; «Антикоррупционный медиа-центр»; «Социальная среда»; «Молодежная инициатива за будущее Грузии»; «Центр развития Аджарии», «Альтернатива НПО»; «Лига поддержки Америки»; «Молодое поколение»; организация «Танадгома»; «Молодежь за европейское будущее»; движение «За будущее Грузии»; а с «Европейской Грузией» – «Демократическое общество»; движение «За единство и объединение Грузии»; «Союз объединенной молодежи Грузии».
По словам Миканадзе, 14 из 15 организаций наблюдали также за парламентскими выборами 2020 года, количество их наблюдателей достигало 10 тысяч, что составляет 21% от общего числа наблюдателей на прошлых парламентских выборах.
В Южной Осетии выявили 39 новых случаев коронавируса
В самопровозглашенной республике Южная Осетия по результатам 172 проведенных исследований выявили 39 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 709 человек, 60 человек сняты с учета за сутки», – сказала Кочиева.
По её словам, число инфицированных с начала пандемии достигло 5191, выздоровели 4482. Ведомство не публикует статистику смертности от COVID-19.
Осужденный за теракт в Беслане намерен обжаловать пожизненный приговор
Осужденный за захват школы №1 в Беслане Нурпаши Кулаев намерен обжаловать приговор. Он запросил отдельные материалы своего уголовного дела.
Кулаев ссылается на некачественную защиту со стороны адвоката Альберта Плиева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев подтвердил, что получил две жалобы от Кулаева.
«На них, в соответствии с компетенцией Уполномоченного, будут даны ответы в установленный срок», – сообщил чиновник.
Кулаев отбывает пожизненное заключение в колонии «Полярная Сова» в посёлке Харп на Ямале. Он стал единственным из числа захвативших школу террористов, кто выжил после штурма.
- 1 сентября 2004 года в здании школы №1 в Беслане террористы захватили более 1100 человек. Боевики требовали вывода российских войск из Чечни. 3 сентября начался штурм школы. Всего в бесланской школе погибли 334 человека. Но сколько были убиты террористами, а сколько погибли в результате штурма силовиков - до сих пор неизвестно.
Число жертв коронавируса в Грузии превысило 8000
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 58 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8035.
За сутки в стране выявили 2455 новых случаев коронавируса. Накануне провели 36 151 тест: PCR-тестов – 16 458, экспресс–тестов на антиген – 19 693.
Выздоровели еще 4427 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 572 948, выздоровевших – 531 764.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,79%, за последние 14 дней составляет 8,48%, за неделю – 7,69%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 24 670 человек, всего в Грузии использовано 1 405 877 вакцин.
В Грузии на горе Ушба нашли тела пропавших альпинистов из Молдовы
В высокогорном регионе Грузии – Сванетии, на вершине Ушба нашли тела пропавших альпинистов из Молдовы – отца и сына Куликовых.
Поисково-спасательные работы продолжались в Сванетии несколько дней. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, из-за непогоды и сложных условий для поиска спасатели передвигались по горе пешком. К поискам подключился и вертолет пограничной полиции.
В результате поисковой операции спасатели обнаружили на вершине Ушба тела двух человек. Тела погибших альпинистов перевезли в Местиа.
Предполагаемый убийца гражданки Австралии не признает вину – адвокат
Задержанный по обвинению в убийстве гражданки Австралии Шенае Брук житель Тбилиси Рафаэл Мурсакулов не признает вину и решил пользоваться правом молчания. Об этом адвокат Мурсакулова Софо Гогличидзе заявила после встречи с подзащитным в изоляторе временного содержания. По словам адвоката, ей пока не передали материалы дела.
«Я ознакомлюсь с материалами дела, после чего смогу детально ответить на все ваши вопросы», – заявила адвокат.
Ранее СМИ сообщили, что Рафаэл Мурсакулов связан с правящей партией «Грузинская мечта». Мурсакулов был назначен членом участковой избирательной комисии к местным выборам 2 октября, однако ему прекратили полномочия по собственному заявлению.
В соцсети Facebook распространились фотографии Мурсакулова, где он снят рядом с членом партии «Грузинская мечта» Ираклием Заркуа. С другой стороны рядом с ним на снимке заместитель председателя сакребуло Лагодехи и глава местного штаба «Грузинской мечты» Георгий Гамбашидзе.
Поиск по запросу «Рафаэл Мурсакулов» в интернете выдавал пост, размещенный на правительственном ресурсе StopCOVID-19, где сказано, что он является «волонтером на Мтацминда». На фото Мурсакулов в одежде с логотипом тбилисской мэрии. В настоящее время этот пост изъят с сайта. На личной странице Рафаэла Мурсакулова также указано, что он «работает в «Грузинской мечте».
- 31-летняя учительница английского языка Шенае Брук была убита в конце июля в Тбилиси. Преступление было совершено на одной из популярных туристических троп на склоне горы Мтацминда – неподалеку от парка развлечений.
- МВД Грузии накануне заявило о раскрытии громкого дела об убийстве гражданки Австралии на Мтацминда. Обвинение 33-летнему жителю Тбилиси было предъявлено на основании выводов генетической экспертизы.
- Следствие ведется по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», в случае доказательства вины задержанному грозит от 7до 15 лет тюремного заключения.
США назвали правительство талибов «переходным кабинетом»
Соединённые Штаты охарактеризовали как временный или переходный кабинет возглавляемое талибами афганское правительство в Кабуле.
"Никто в администрации, ни президент, ни кто-либо из службы национальной безопасности не стал бы утверждать, что талибы прислушиваются и уважают членов мирового сообщества. Они пока никак не убедили в этом", - заявила, говоря о позиции администрации президента США Джо Байдена, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после в основном виртуальной встречи с представителями руководства Германии и еще около 20 стран, что новое правительство Афганистана будут оценивать по его делам, и легитимность "ещё надо заслужить".
Блинкен встретился с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом после прибытия на американскую авиабазу Рамштайн в Германии. Этот объект использовался как пункт приёма рейсов с тысячами эвакуированных из Афганистана людей после захвата там власти "Талибаном" (движение признано в России террористическим и запрещено).
"Талибы ждут международного признания, но любое признание, любую поддержку ещё надо заслужить", - подчеркнул госсекретарь США.
Талибы установили контроль над Кабулом и почти всеми афганскими провинциями к середине августа. Этому предшествовало несколько месяцев их боевых побед над афганскими правительственными силами после начала полного вывода из страны войск международной коалиции во главе с США.
Состав нового правительства Афганистана талибы объявили 7 сентября. В кабинете, в котором нет ни одной женщины, доминируют давние боевики "Талибана". Они заявили, что намерены вернуть страну к строгим нормам шариата. Возглавил структуру находящийся в "чёрном списке" ООН Мулла Мохаммад Хассан Ахунд. Другой член кабинета Сираджуддин Хаккани руководит формированием, внесённым США в список террористических организацией. Он также указан в перечне разыскиваемых ФБР лиц.
Бежавший из Афганистана после падения Кабула президент Ашраф Гани в среду, 8 сентября, выступил с новым заявлением, попросив прощения у афганцев за внезапный развал правительства. Он вновь отверг утверждения, что покинул Афганистан с миллионами долларов в чемоданах. Гани также повторил, что на его экстренном отъезде настаивали советники по безопасности, предупредившие о риске кровопролития, в случае если он останется в стране.
Число жертв взрыва газа в жилом доме в Ногинске достигло семи
В подмосковном Ногинске в четверг спасатели обнаружили под завалами тела ещё двоих погибших в результате вчерашнего взрыва газа в жилом девятиэтажном доме. Об этом ТАСС и РИА "Новости" сообщили источники в экстренных службах. Как уточняет "Интерфакс", под завалами обнаружены тела двух девушек.
Утром в среду, когда были найдены тела первых двух погибших, власти сообщили, что ещё пятеро жильцов дома не выходили на связь. К вечеру спасатели достали из-под завалов тела двоих погибших, включая девушку-подростка. В ночь на четверг спасатели обнаружили тело пятого погибшего. 17 человек получили различные травмы.
МЧС продолжает работать на месте трагедии.
Основная версия взрыва - утечка бытового газа. Обрушилась стена от второго до четвертого этажа.
В связи с происшествием власти Ногинска объявили трёхдневный траур , отменив празднование Дня города.
В Абхазии подтверждено 118 случаев коронавируса, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 369 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 118 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 43 пациента. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались два пациента: мужчина 72 лет и женщина 83 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 63 пациента, состояние 8 человек тяжелое.
- В Сухумской инфекционной больнице умер пациент 68 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 834 человека. Зарегистрирован 341 летальный случай. Выздоровели 21 760 человек.
СМИ: Убийца гражданки Австралии связан с «Грузинской мечтой»
По данным оппозиционной телекомпании «Формула», задержанный по обвинению в убийстве гражданки Австралии Шенае Брук житель Тбилиси 33 лет - это Рафаэл Мурсакулов, который связан с правящей партией «Грузинская мечта».
МВД Грузии сегодня заявило о раскрытии громкого дела об убийстве гражданки Австралии на Мтацминда. Обвинение было предъявлено на основании выводов генетической экспертизы. Сегодня же был задержан обвиняемый - 33-летний житель Тбилиси, которого следствие упоминает инициалами «Р.М.»
В соцсети Facebook распространились фотографии Рафаэла Мурсакулова, где он снят рядом с членом партии «Грузинская мечта» Ираклием Заркуа. С другой стороны рядом с ним на снимке заместитель председателя сакребуло Лагодехи и глава местного штаба «Грузинской мечты» Георгий Гамбашидзе.
Кроме того, поиск по запросу «Рафаэл Мурсакулов» в интернете выдает пост, размещенный на правительственном ресурсе StopCOVID-19, где сказано, что он является «волонтером на Мтацминда». На фото Мурсакулов в одежде с логотипом тбилисской мэрии. В настоящее время этот пост изъят с сайта. На личной странице Рафаэла Мурсакулова также указано, что он «работает в «Грузинской мечте».
Канал Mtavari Arkhi сообщает, что 33-летний Мурсакулов в прошлом был судим.
31-летняя Шенае Брук была убита после 16 часов 30 июля в центре Тбилиси во время прогулки в лесопарке на горе Мтацминда. Тело Брук разыскивали сутки и обнаружили прикрытое ветками и листвой неподалеку от пункта охраны парка.
Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, задержанный признал свою вину. Мурсакулов проживает в районе улицы Гогебашвили, где жила и Шенае. Предполагаемый мотив убийства – ограбление. Мужчина якобы хотел завладеть телефоном iPhone 12, но в момент нападения девушка бросила его в ущелье.
Следствие по делу об убийстве гражданки Австралии ведется по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», в случае доказательства вины задержанному грозит от 7до 15 лет тюремного заключения.
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