Глава абхазского Минздрава провел выездное совещание оперштаба по защите населения от коронавируса

Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба провел в администрации Гудаутского района выездное совещание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Медики обсудили текущую эпидемиологическую обстановку, вопросы дежурства сводных медицинских бригад в Гудаутском ковидном госпитале, тему оказания медицинской помощи стационарным и амбулаторным больным, обеспечение больниц медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

Открывая заседание оперштаба, Эдуард Бутба отметил, что на данный момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике контролируемая и необходимо работать в том же ключе.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик проинформировала министра о том, что наблюдается небольшой спад заболеваемости коронавирусом. С начала учебного процесса случаи заражения среди школьников минимальны. Она отметила, что при входе в школу уже не проверяется температура и не обрабатываются руки. По мнению Людмилы Скорик, необходимо решать вопрос нахождения родителей, ожидающих детей у школ. Они скапливаются в одном месте, без масок и соблюдения социальной дистанции, что способствует распространению вируса. «Если в школах и дальше будут выполняться все предписания, то выявляемость заболевания также будет минимальной», – отметила она.

Министру здравоохранения доложили и о работе ПЦР-лаборатории в Очамчирской СЭС, которая бесперебойно работает уже неделю. Местные специалисты могут проводить до 100 исследований ежедневно. В таком же режиме работает ПЦР-лаборатория и в Гагрской ЦРБ. По словам заместителя главного санитарного врача Астана Авидзба, при полной комплектации сотрудниками, обе лаборатории смогут проводить до 250 исследований в сутки. Это значительно облегчит работу центральной лаборатории СЭС во время пиковых нагрузок.

Начальник отдела формации Минздрава Ахра Аджба проинформировал собравшихся, что медучреждения республики обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты. Также он отметил, что на следующей неделе в Абхазию доставят 50 упаковок препарата «Артлегия» и 30 упаковок «Актемры», применяемых в лечении коронавирусной инфекции.

Завершая заседание, Эдуард Бутба поручил проработать вопрос подготовки врачей и медсестер, ранее не задействованных в работе ковидных медучреждений, чаще проводить видео-конференции с российскими коллегами обмениваться опытом и приглашать их в Абхазию, обновить протоколы лечения коронавирусных больных, усилить контроль за назначениям лекарственных препаратов врачами амбулаторного звена, направить на практику студентов медицинского колледжа.

По решению оперативного штаба министр здравоохранения будет обращаться в правительство по вопросу приобретения для Гудаутской ЦРБ дополнительного электрогенератора. Данное оборудование необходимо медучреждению для подготовки к зиме и веерным отключениям электроэнергии.