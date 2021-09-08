Людмила Скорик: «Детей нельзя оставлять без образования из-за того, что взрослые не хотят выполнять предписания»

Спустя неделю после начала занятий в общеобразовательных школах Абхазии заболеваний COVID-19 среди детей не зафиксировано. Но один класс пришлось отправить на карантин из-за заболевших родителей ученика.

Вот уже неделя, как в школах Абхазии продолжается начатый 1 сентября учебный процесс. Было немало полемики на тему, не следовало ли отложить начало школьных занятий до более благополучной эпидемиологической ситуации с COVID-19 (хотя никому не известно, когда эта ситуация наступит).

Особенно ожесточенные споры разгорелись в интернет-сообществе за неделю до Дня знаний, когда было объявлено, что начало учебного года не будут откладывать. Большинство интернет-комментаторов возмущались, вот типичные примеры:

«Мне лично не надо, чтобы неделю походили мои внуки в школу и подхватили ковид. Уж лучше переждать, когда пойдет на спад этот чертов ковид»;

«Неделю походим – и закроют школы!»

Впрочем, основываясь на прежнем опыте подобной полемики, можно смело предположить, что, если бы 1 сентября школы не открыли, недовольных в соцсетях было бы отнюдь не меньше. Впрочем, ратующие за непрерывность школьного обучения и сейчас не молчали:

«Я – за открытие школ. Дети все лето дома, но как болели, так и болеют. Смысл отказываться от образования? Болеющие пусть дома сидят, вот это надо контролировать».

Директор дома-музея Д. И. Гулиа Светлана Корсая известна в абхазском интернет-сообществе своим серьезным отношением к проблемам защиты от пандемии, но ее комментарий был далек от однобокости и вызвал одобрение нескольких пользователей:

«Уважаемые взрослые – учителя и родители! Если хотите, чтобы ваши дети учились нормально и школу не закрыли вновь через неделю, вы должны понять, что должны полностью отказаться от поминок, годовщин, свадеб, компаний и посиделок с соседями и друзьями…»

Какова же эпидобстановка в школах сегодня? Заболевших школьников нет, заявила сегодня «Эху Кавказа» главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Тем не менее отправлен на недельный карантин один из первых классов сухумской 10-й средней школы:

«Заболели родители ребенка, но так как он, естественно, проживает с ними, закрыли весь класс, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции. Но семи дней будет достаточно, чтобы увидеть всю картину, и, если заболевших детей не будет, класс возобновит занятия. Есть случаи заболевания педагогов. И это несерьезное отношение к собственному здоровью педагогов, то есть людей с высшим образованием, которые должны были подготовиться к началу работы с детьми, чтобы дети от этого не страдали, должны были полностью защитить себя от этого заболевания. Мы уже имеем полтора года практики борьбы с коронавирусом в Республике Абхазия. Мы прекрасно знаем, как можно защититься от этой инфекции. Полное соблюдение мер профилактики, то есть ношение масок личных, индивидуальных, обработка рук, неучастие в массовых мероприятиях позволит нам оставаться здоровыми и ни в коей мере не распространять эту инфекцию. А у нас получается: я не защитил себя, я не захотел провакцинироваться, я не ношу маски, я участвую в каких-то сборищах, я это только так могу назвать, понимаете? Все свадебные и траурные мероприятия, которые у нас с посиделками за столом, это когда в республике ковид, запрещены строго-настрого».

Людмила Скорик во время нашего телефонного разговора ехала на машине в Ткуарчал, где, по поступившей информации, сразу несколько педагогов одной из школ заболели коронавирусной инфекцией, причем произошло это, по всей видимости, не в ходе школьных занятий. Но позднее она перезвонила и сообщила, что на месте разобралась: массового заболевания, к счастью, нет, заболел только один учитель. Тем не менее это не снижает актуальности сказанного ею о необходимости максимально полной вакцинации:

«Перенесенное заболевание оставляет иммунитет недлительного характера. Естественно, иммунные тела пропадут. Поэтому вакцинироваться спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания надо обязательно. А у нас есть педагоги, которые не хотят вакцинироваться, имея возраст 65 плюс, не хотят надевать маски и почему-то винят в том, что они заболели, государство абхазское. Вот их заставляют ходить на работу! Вы меня простите, но дети в республике не должны страдать, лишаться образования от того, что какой-то семидесятилетний педагог хочет сидеть дома и получать при этом зарплату. Я считаю, что такие педагоги должны находиться дома без зарплаты, а им на смену должны прийти молодые здоровые люди, которые четко понимают, что с этой инфекцией нам жить длительно. А то мне начинают звонить и говорить, что вот мы, мол, рано открылись, что надо еще посидеть на самоизоляции, мы же заболеем!.. И в то же время все те нормы, соблюдения которых от них требует государство, они не хотят соблюдать. А то открытие школ, которое мы осуществили в конце февраля, когда все школы соблюдали требования профилактики, дало очень хорошие результаты. У нас не было в республике никаких вспышек больших, все в школах было подконтрольно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия