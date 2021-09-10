Второй круг. Уголовное дело по следам жилищной тяжбы в Абхазии

Россиянка Юлия Тетерина судится с гражданкой Абхазии Ольгой Брюхановой за дом, который она с супругом купила в Сухуме. Так как законы Абхазии не разрешают иностранным гражданам приобретать в собственность недвижимость, единственным документом, удостоверяющим их право на нее, является генеральная доверенность. Прокуратура Абхазии обвиняет Ольгу Брюханову в том, что она, являясь номинальной владелицей дома, вступила в сговор с бывшим супругом Тетериной и совершила мошенничество с целью хищения чужого имущества по предварительному сговору в особо крупном размере.

Истории, подобные этой, случаются в Абхазии нередко. Привлеченные прекрасным климатом, морем и природными красотами граждане России стремятся приобрести в Абхазии жилье, но нередко становятся жертвами обмана и лишаются недвижимости.

Подобные дела не становятся обычно публичными, жертвы обмана предпочитают не связываться с абхазскими судами, смиряются и уезжают, оставшись ни с чем. В данном случае мы видим, как россиянка Юлия Тетерина пытается добиться справедливости в суде и доказывает свои права на дом, который считает своим.

Сухумский городской суд под председательством судьи Инара Кварчия рассматривает уголовное дело по обвинению в мошенничестве Ольги Брюхановой. Она, по версии следствия, обманным путем завладела домом, в котором более десяти лет проживала Тетерина.

Требования Юлии Тетериной поддерживает прокуратура Абхазии.

Прокуратура обвиняет Ольгу Брюханову мошенничестве

Выступая сегодня на суде в прениях сторон, прокурор Сатбей Хагба сообщил, что гражданка России Юлия Тетерина и ее супруг Анатолий Тетерин в 2009 году приобрели в Сухуме дом у Даута Квициния за 1 млн 700 тысяч рублей. Дом был нежилой, нуждался в ремонте, но их устроила цена. Однако, ввиду наличия законодательного запрета на продажу недвижимости в собственность иностранным гражданам, дом по обоюдной договоренности между сторонами остался во владении у Даута Квициния, который оформил на имя Анатолия Тетерина генеральную доверенность как единственный документ, подтверждающий их право на дом. Позже Анатолий Тетерин оформил доверенность на супругу Юлию Тетерину. Они отремонтировали дом и переехали жить в Абхазию. Ремонт был оплачен их совместными средствами, для чего они оформили два кредита по 500 тысяч рублей, которые выплачивали в течение десяти лет.

В 2015 году Даут Квициния попросил Тетерину оформить дом на другого человека, и они переоформили его на соседку, с которой дружили, гражданку Абхазии Ольгу Брюханову. Нотариус узаконила договор купли-продажи дома между Квициния и Брюхановой, который прокурор назвал «притворным». В договоре указано, что стоимость дома составляет 150 тысяч рублей (за отремонтированный двухэтажный дом, в котором пять комнат на первом этаже и четыре комнаты на втором), но там нет ни слова о том, что деньги при заключении сделки были переданы Квициния.

А дальше, по словам прокурора Хагба, Тетерин и Брюханова вступили в сговор с целью завладеть имуществом:

«В 2019 году Брюханова Ольга Ивановна, зная о преступных намерениях Тетерина, направленных на хищение имущества с целью последующего получения материального вознаграждения, вступила в преступный сговор с последним, после чего Тетерин, реализуя совместный преступный умысел путем завладения доверием и обманом, выехал на территорию Российской Федерации в г. Ростов-на-Дону, где без ведома супруги подал заявление на расторжение брака, после чего вернулся по месту проживания. Далее Брюханова, будучи исполнителем преступления, являющаяся с 2015 года номинальным владельцем вышеуказанного дома, согласно заранее достигнутой договоренности и распределению ролей с Тетериным, путем обмана обратилась в Сухумский городской суд с исковым заявлением об истребовании имущества из чужого незаконного владения».

Анатолий Тетерин при рассмотрении иска Брюхановой в суде подтверждал ее требования и отрицал факт приобретения дома им и его супругой у Квициния. В результате, требования Брюхановой были удовлетворены и закреплены судебным решением. По версии прокуратуры, так Тетерин в сговоре с Брюхановой завладел домовладением. Прокуратура квалифицирует действия Брюхановой как «мошенничество, хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Выполняя одно из судебных решений, приставы выселили Юлию Тетерину из дома, право на который она теперь отстаивает.

Даут Квициния, продавший дом Тетериным, в суд не явился, но подтвердил свои показания, данные следствию, и они были оглашены на судебном заседании. Он подтвердил, что Тетерины купили у него дом за 1 млн 700 тысяч рублей, и он оформил на них доверенность. Он также сообщил следователю, что Ольгу Брюханову до сделки купли-продажи не знал, видел ее всего один раз при подписании договора, который он назвал «мнимым». Дом он ей не продавал и никаких денег от нее не получал.

Прокурор рассказал о показаниях свидетелей, один из них сообщил, что по заказу Юлии Тетериной менял в доме окна. Другие свидетели подтвердили факт длительного проживания в доме Юлии Тетериной.

Прокурор считает, что вина Брюхановой доказана, просил признать ее виновной и осудить на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Юлия Тетерина поддержала обвинение и сказала, что 13 лет прожила в этом доме, вложила в него всю свою душу и средства, просила признать Брюханову виновной и наказать.

«Право Тетериной на независимый и беспристрастный суд нарушено»

Адвокат Юлии Тетериной Марина Цугба заявила, что право ее доверительницы на независимый и беспристрастный суд нарушено. В частности, тем, что при рассмотрении дела не соблюдался принцип случайного распределения материалов уголовного судопроизводства, так как автоматизированная информационная судебная система не работала. Она также указала на то, что от имени пострадавшей Юлии Тетериной многократно заявляла отвод судье Инару Кварчия, так как у них были сомнения в его объективности и непредвзятости, но ни одно ходатайство не было удовлетворено. Этот судья ранее рассматривал уголовное дело по обвинению Ольги Брюхановой в мошенничестве и вынес постановление о возвращении его в прокуратуру, так как счел, что в материалах дела нет доказательств того, что сделка между Квициния и Брюхановой является недействительной.

Верховный суд отменил это решение Кварчия и направил уголовное дело на новое рассмотрение, которое попало опять к нему. Адвокат считает, что нет никакой логики в том, что один и тот же судья должен рассматривать дело, решение по которому уже однажды вынес.

Адвокат Инал Хашба отметил, что многочисленные свидетели подтвердили суду факт длительного проживания в доме Юлии Тетериной, в то время как со стороны Ольги Брюхановой суду не было предоставлено никаких свидетельств ее причастности к данному домовладению кроме копии договора купли-продажи, оригинал которого находится у Юлии Тетериной.

Инал Хашба заявил, что подобных дел в Абхазии «тысячи», но, к сожалению, россияне все равно стремятся приобретать в Абхазии жилье, а потом вместо райской жизни получают ад:

«Справедливость должна восторжествовать. Наверное, это 1001 такой случай, когда граждане из Российской Федерации приезжают к нам в страну для того, чтобы тихо и спокойно жить. Они, к сожалению, наступают на одни и те же грабли. Мы все прекрасно слышали эти моменты, да и общественность, которая следила за этим делом, твердит, что это обычная, банальная история, когда российские граждане приезжают и, к сожалению, вместо тихой спокойной жизни получают вот такой, можно сказать, ад и нервотрепку, связанные с жилищными моментами. К сожалению, да, нельзя оформлять, но эти люди все равно любят нашу страну, приезжают, и что мы им даем? Мы им абсолютно никакой защиты предоставить не можем».

Адвокаты Юлии Тетериной поддержали обвинение прокуратуры и попросили суд признать вину Ольги Брюхановой и наказать ее.

Выслушав сторону потерпевшей Юлии Тетериной, судья предоставил слово адвокатам Ольги Брюхановой.

«Доказательства сговора и мошенничества суду не представлены»

Рамина Пасания считает, что обвинение Брюхановой незаконно и не нашло никаких подтверждений ни в материалах следствия, ни в ходе судебного разбирательства:

«Ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного следствия достоверно не было уставлено, кого ввела в заблуждение или обманула Брюханова и какое чужое имущество она, таким образом, приобрела, если спорное имущество никогда ей не принадлежало. Более того, довод о том, что у Тетерина Анатолия умысел на совершение мошенничества заключается в лишении бывшей супруги законно причитающейся ей части недвижимого имущества, нажитого в совместном браке, является необоснованным. Непонятно, из каких сведений следует, что Тетерин склонил Брюханову обратиться в суд с иском и добиться удовлетворения своих исковых требований об истребовании недвижимого имущества из владения Тетериной? Данный довод следствия голословен, не подтверждается материалами дела и не получил свое обоснование и в ходе судебного следствия. Несмотря на большое количество свидетелей, представленных стороной обвинения, которые были допрошены в суде, среди них нет ни одного свидетеля, который смог подтвердить, что Брюханова и Тетерин ввели в заблуждение Юлию Юрьевну и завладели ее имуществом. Стороной обвинения не представлен ни один свидетель, очевидец инкриминируемого Брюхановой Ольге Ивановне обвинения. Таких свидетелей быть не может, так как к спорному имуществу Тетерина не имеет никакого отношения. Тетерина Юлия Юрьевна не смогла представить ни одного документа, что имущество, расположенное по адресу: город Сухум, улица Станционная, д.53, является ее собственностью, так как, согласно договору купли-продажи от 11.10.2015 года, собственником этого домовладения является Брюханова».

Свою коллегу поддержала и адвокат Теа Чагунава, которая заявила, что у следствия нет никаких доказательств вины Брюхановой, кроме голословных обвинений Юлии Тетериной:

«Если бы у органа предварительного расследования имелось на руках решение суда о том, что договор купли-продажи домовладения был признан ничтожной сделкой, это был бы другой разговор. И можно было бы говорить о том, что, да, действительно, была совершена притворная или мнимая сделка и жертвой стала Тетерина, вот тогда можно было бы возбуждать уголовное дело. Что происходит у нас? Ничего, никаких доказательств, только голословные обвинения потерпевшей Тетериной, и уголовное дело возбуждается. Кроме того, у нас есть решение городского суда, которое вступило в законную силу. Что сказано в этом решении? Что сделка купли-продажи (между Квициния и Брюхановой) на сегодняшний день имеет юридическую силу. А что есть у Тетериной кроме голословных утверждений? Она проживала в этом доме незаконно, не хотела его освобождать. Тетерина хочет всего лишь на основании своих показаний о том, что она там проживала и делала ремонт, убедить нас, но это не ее дом, и никаких подтверждений этому нет».

Адвокаты просили суд оправдать Ольгу Брюханову, она поддержала просьбу своих защитников и признавать вину отказалась.

Адвокатам Ольги Брюхановой ответил прокурор Сатбей Хагба и сказал, что их подзащитная в ходе судебного разбирательства не смогла предъявить суду ни одного свидетеля, который бы показал, что она когда-либо имела отношение к этому дому. Он напомнил, что после пожара в доме в 2017 году, уже после того, как Брюханова стала формальной его владелицей, не она, а Юлия Тетерина на свои средства делала там ремонт. Брюханова не представила ни одного доказательства кроме договора-купли продажи. Между тем нотариус Алла Сангулия заявила суду, что только на процессе узнала, что Брюханова не передавала деньги Квициния за дом, если бы она об этом знала раньше, то ни за что бы не узаконила сделку между ними.

Выслушав стороны, судья удалился в совещательную комнату и обещал вынести вердикт через неделю.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия