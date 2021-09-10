Водителей пугают арестом

У югоосетинских автовладельцев, которые регулярно ездят в Северную Осетию, появился новый повод для беспокойства. В соцсетях и мессенджерах распространилась информация о якобы существующем указе об их аресте в случае отсутствия водительских прав российского образца.

МВД Южной Осетии сегодня обратилось к автовладельцам с югоосетинскими водительскими удостоверениями с просьбой: «Если у вас на территории РСО-Алания сотрудники УГИБДД требуют предъявлять права российского образца, вы можете обратиться с заявлением в МВД РЮО».

На последнем заседании парламента исполняющий обязанности министра МВД Мераб Пухаев также выразил готовность реагировать на подобные инциденты. По его словам, этот вопрос задавался на встречах с руководством МВД Северной Осетии, которое не подтвердило факты таких нарушений.

Депутат от «Народной партии» Арсен Квезеров, который поднял тему на последнем заседании парламента, фактически пересказал содержание пересылаемых по мессенджерам жителями республики голосовых сообщений, но рассказал еще про штрафы в 15 тысяч рублей, которые якобы кто-то даже уже заплатил. Речь в тиражируемой аудиозаписи идет об угрозе десятидневного ареста в случае обнаружения у водителей из Южной Осетии гражданства Российской Федерации:

«Гражданин России не имеет права ездить по иностранному водительскому удостоверению. Запомните это. Приходило разъяснение из Верховного суда, наше руководство там было, оно должно было тоже до вас довести, в том числе Мистулов и Кокоев. И я доводил до многих из вас и сейчас всем довожу: пожалуйста, тем более машины задерживайте – машину задерживать обязательно, людей надо сажать! Потом повиснет на вас, будет служебная проверка со всеми вытекающими… Двойное гражданство – да неважно, если он гражданин России, хоть тройное. Хоть выписан, хоть прописан – неважно. Скажите инспекторам, что, если увидел «юоровские» права, пробиваешь по базе. Если нет российских (прав), все, каюк, 99 процентов, что он уже все, арестант, и его никуда не отпускаем, и машину задерживаем. Через ЕБД (единая база данных) пробиваете и там смотрите получение российского гражданства. Там это видно бывает, паспорта российские. И все, и надо «закрывать», и потом надо будет запрос и с этого даже взять, с «миграционки» на утро, и сажать»

Принадлежность голоса конкретному должностному лицу из МВД Северной Осетии жителям Южной Осетии определить сложно. Но аргументами в пользу подлинности записи для многих стали начальствующий тон, конкретные указания, упоминание отдельных руководителей по фамилиям и то, что только в Северной Осетии югоосетинские номера в разговорной речи часто называют «юоровскими». На сайте МВД РСО-Алании можно найти и фамилию Мистулов, о котором сказано, что он «заместитель командира ОБДПС УМВД России по г. Владикавказу майор полиции Алан Мистулов». То ли это «руководство», о котором говорит «голос», сказать сложно. Но эту запись уже пару месяцев продолжают распространять встревоженные автовладельцы.

Прослушал аудиофайл и югоосетинский юрист Тимур Кокойты, который поделился выводами с «Эхом Кавказа»:

«Такое требование априори не может быть законным, потому что помимо паспорта Российской Федерации, свидетельствующего о том, что человек проживает на территории России, то есть имеется штамп о прописке, у всех у нас есть и югоосетинские паспорта, точно так же и в них имеется штамп о том, что мы проживаем в Южной Осетии и можем всегда, в любом случае доказать, что мы временно въехали на территорию России и пользуемся национальными правами, водительскими удостоверениями Южной Осетии. Поэтому правовых оснований привлекать к ответственности и наказывать водителей из РЮО у ГАИ и МВД Северной Осетии нет.

– Откуда тогда, на ваш взгляд, вот эти голосовые сообщения и слухи о том, что кого-то штрафуют?

– Два месяца точно (слухи), я тоже их слышал. Я вполне допускаю вариант, что где-то на уровне среднего начальствующего состава в Северной Осетии решили опять проявить свое рвение. Подобные ситуации там не редкость, к сожалению. Когда они излишнее внимание и субъективное отношение демонстрируют именно к водителям из Южной Осетии. Эту ситуацию мы наблюдаем и по временным ввозам, и в целом (по другим вопросам)».

Кокойты допускает, что командир какого-то батальона ставит такие задачи подчиненным, но в записи он не приводит ссылок ни на какие нормы, упоминает решение Верховного суда, но от какого числа, в отношении кого, ничего не сказано.

Несмотря на обсуждение вопроса в соцсетях и парламенте и утверждение, что уже есть попавшие под этот «указ» жители республики, «Эху Кавказа» не удалось найти оштрафованных водителей. Обратились ли после заявления МВД в ведомство пострадавшие граждане, тоже неизвестно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия