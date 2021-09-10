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Общество

Водителей пугают арестом

У югоосетинских автовладельцев, которые регулярно ездят в Северную Осетию, появился новый повод для беспокойства. В соцсетях и мессенджерах распространилась информация о якобы существующем указе об их аресте в случае отсутствия водительских прав российского образца.

МВД Южной Осетии сегодня обратилось к автовладельцам с югоосетинскими водительскими удостоверениями с просьбой: «Если у вас на территории РСО-Алания сотрудники УГИБДД требуют предъявлять права российского образца, вы можете обратиться с заявлением в МВД РЮО».

На последнем заседании парламента исполняющий обязанности министра МВД Мераб Пухаев также выразил готовность реагировать на подобные инциденты. По его словам, этот вопрос задавался на встречах с руководством МВД Северной Осетии, которое не подтвердило факты таких нарушений.

Водителей пугают арестом
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Водителей пугают арестом
by Эхо Кавказа

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Депутат от «Народной партии» Арсен Квезеров, который поднял тему на последнем заседании парламента, фактически пересказал содержание пересылаемых по мессенджерам жителями республики голосовых сообщений, но рассказал еще про штрафы в 15 тысяч рублей, которые якобы кто-то даже уже заплатил. Речь в тиражируемой аудиозаписи идет об угрозе десятидневного ареста в случае обнаружения у водителей из Южной Осетии гражданства Российской Федерации:

«Гражданин России не имеет права ездить по иностранному водительскому удостоверению. Запомните это. Приходило разъяснение из Верховного суда, наше руководство там было, оно должно было тоже до вас довести, в том числе Мистулов и Кокоев. И я доводил до многих из вас и сейчас всем довожу: пожалуйста, тем более машины задерживайте – машину задерживать обязательно, людей надо сажать! Потом повиснет на вас, будет служебная проверка со всеми вытекающими… Двойное гражданство – да неважно, если он гражданин России, хоть тройное. Хоть выписан, хоть прописан – неважно. Скажите инспекторам, что, если увидел «юоровские» права, пробиваешь по базе. Если нет российских (прав), все, каюк, 99 процентов, что он уже все, арестант, и его никуда не отпускаем, и машину задерживаем. Через ЕБД (единая база данных) пробиваете и там смотрите получение российского гражданства. Там это видно бывает, паспорта российские. И все, и надо «закрывать», и потом надо будет запрос и с этого даже взять, с «миграционки» на утро, и сажать»

Принадлежность голоса конкретному должностному лицу из МВД Северной Осетии жителям Южной Осетии определить сложно. Но аргументами в пользу подлинности записи для многих стали начальствующий тон, конкретные указания, упоминание отдельных руководителей по фамилиям и то, что только в Северной Осетии югоосетинские номера в разговорной речи часто называют «юоровскими». На сайте МВД РСО-Алании можно найти и фамилию Мистулов, о котором сказано, что он «заместитель командира ОБДПС УМВД России по г. Владикавказу майор полиции Алан Мистулов». То ли это «руководство», о котором говорит «голос», сказать сложно. Но эту запись уже пару месяцев продолжают распространять встревоженные автовладельцы.

Прослушал аудиофайл и югоосетинский юрист Тимур Кокойты, который поделился выводами с «Эхом Кавказа»:

«Такое требование априори не может быть законным, потому что помимо паспорта Российской Федерации, свидетельствующего о том, что человек проживает на территории России, то есть имеется штамп о прописке, у всех у нас есть и югоосетинские паспорта, точно так же и в них имеется штамп о том, что мы проживаем в Южной Осетии и можем всегда, в любом случае доказать, что мы временно въехали на территорию России и пользуемся национальными правами, водительскими удостоверениями Южной Осетии. Поэтому правовых оснований привлекать к ответственности и наказывать водителей из РЮО у ГАИ и МВД Северной Осетии нет.

– Откуда тогда, на ваш взгляд, вот эти голосовые сообщения и слухи о том, что кого-то штрафуют?

– Два месяца точно (слухи), я тоже их слышал. Я вполне допускаю вариант, что где-то на уровне среднего начальствующего состава в Северной Осетии решили опять проявить свое рвение. Подобные ситуации там не редкость, к сожалению. Когда они излишнее внимание и субъективное отношение демонстрируют именно к водителям из Южной Осетии. Эту ситуацию мы наблюдаем и по временным ввозам, и в целом (по другим вопросам)».

Кокойты допускает, что командир какого-то батальона ставит такие задачи подчиненным, но в записи он не приводит ссылок ни на какие нормы, упоминает решение Верховного суда, но от какого числа, в отношении кого, ничего не сказано.

Несмотря на обсуждение вопроса в соцсетях и парламенте и утверждение, что уже есть попавшие под этот «указ» жители республики, «Эху Кавказа» не удалось найти оштрафованных водителей. Обратились ли после заявления МВД в ведомство пострадавшие граждане, тоже неизвестно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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