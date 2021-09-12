Мелия заявил, что на месте Саакашвили давно вернулся бы в Грузию

Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия заявил, что давно вернулся бы в Грузию, окажись он на месте экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Мтавари».

О своем намерении вернуться в Грузию к муниципальным выборам 2 октября Саакашвили объявил в понедельник, 6 сентября. Политик заявил, что не боится ареста и намерен положить конец «хождению по одному и тому же кругу реванша».

«На этом важном этапе, на котором мы находимся, на перекрестке Европы и путинской России, все граждане Грузии имеют естественное желание и право быть активно включенными в данный процесс, в том числе, физически. Не ничего удивительного в том, что и у Михаила Саакашвили есть, появилось такое желание, и он планирует приехать в Грузию. На его месте я бы уже был в Грузии и обязательно бы приехал. Не скрою, я много раз [ему] это говорил», - сказал Мелия.

По мнению политика, возвращение Саакашвили, основавшего ЕНД почти 20 лет назад, должно стать «актом морального превосходства», а не поводом для обвинений в адрес оппозиции, сообщает «Новости-Грузия».

«Мы должны умственно превосходить «Грузинскую мечту». Очень важно, чтобы мы не допустили обвинений в провокации и дестабилизации, о которых впоследствии рассказывают международному сообществу, то есть мы должны быть умнее… Это должен быть крайне мирный акт морального превосходства, которое сегодня есть у оппозиции, и должно укрепиться еще больше. Мы не позволим режиму каким-либо образом ввести международное сообщество в заблуждение», - добавил он.

Лидеры «Грузинской мечты» неоднократно подчеркивали, что Саакашвили будет арестован сразу по прибытии в страну.