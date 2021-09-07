«Грузинская мечта» ждет Михаила Саакашвили

Очередное заявление Михаила Саакашвили о намерении вернуться в Грузию в политическом сообществе Грузии вызвало реакцию сколь противоречивую, столь порой и ироничную. В «Грузинской мечте» даже поблагодарили экс-президента за повышение ее рейтинга. Впрочем, и многие оппозиционеры также считают, что заявление экс-президента на руку властям.

Экс-президент Саакашвили в очередной, в восьмой раз анонсировал свое скорое возвращение в Грузию, по крайней мере, до выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября.

Напомним, после истечения срока президентских полномочий в 2013 году тбилисский городской суд осудил его за несколько преступлений, связанных с превышением должностных полномочий. Позднее Саакашвили автоматически лишился грузинского гражданства, после того как решил взять гражданство Украины.

В опубликованном в Facebook видеообращении он пообещал, что не ставит целью возвращение во власть в Грузии, его желание – помочь новым политикам победить в борьбе за нее. Вместе с тем он призвал живущих за рубежом граждан Грузии вернуться в страну, чтобы воспрепятствовать успеху Иванишвили.

«Мы не должны позволить Иванишвили повторить тот же трюк с его фальсификациями выборов, использованием удостоверений личности людей, покинувших Грузию. Он пойдет на любые ухищрения, но мы за все это должны привлечь его к ответу. Мы должны научиться реагировать, если они прибегнут к насилию», – пообещал экс-президент.

Как очередной предвыборный подарок оценили заявление экс-президента в партии власти. По мнению Ираклия Кобахидзе, председателя «Грузинской мечты», одним выстрелом Саакашвили убил для «Грузинской мечты» двух зайцев.

«Заявления Саакашвили были очень своевременны, и они помогут нам мобилизовать сторонников и улучшить итоговый результат. Все же думаю, что Михаил Саакашвили сам не решится приехать в Грузию. Ведь премьер-министр уже не Георгий Гахария, который не посмел задержать (председателя ЕНД) Мелия, и разве он посмел бы арестовать Саакашвили? Тогда Саакашвили мог бы приехать без последствий, но теперь – нет. Он будет заключен в место, которое заслужил по праву», – пригрозил Кобахидзе.

В свою очередь, ряд оппозиционных политиков считают, что обещания Саакашвили приезда в Грузию создают дополнительные проблемы оппозиции.

Мамука Хазарадзе, лидер партии «Лело», заявил, что Саакашвили льет воду на мельницу «Грузинской мечты». С ним согласен глава «Третьей силы – стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, который заявил, что поступок экс-президента еще более поляризует общество:

«К сожалению, из года в год перед выборами происходит одно и то же. Мы увидели, как сейчас счастливы в «Грузинской мечте», получив очередное пугало для сомневающихся. Мы должны идти по пути смены власти, а не реванша, но, к сожалению, Саакашвили опасается, что судьба выборов и победа оппозиции могут случиться без его участия. Напомню: Грузия – это не Бидзина (Иванишвили) и не Миша (Саакашвили). Обращаюсь к согражданам, мы должны разорвать порочный круг топтания на месте – двухполюсной системе власти должен быть положен конец».

Особняком выступает «Нацдвижение», где убеждены, что намерения экс-президента абсолютно прозрачны и легитимны. Говорит Гия Барамидзе, член политсовета партии:

«Он заявил, что обязательно вернется до выборов и не боится ареста, так как его в любом случае освободит грузинский народ. Убежден, именно так и будет. Что касается заявлений некоторых политиков, что Саакашвили помогает партии власти… Знаете, надо быть абсолютно аморальным человеком, чтобы не желать приезда в Грузию человека, который заложил фундамент государственности и который сейчас пытается спасти страну от дрейфа в сторону России. Напомню, это не простые выборы, а референдум по будущему курсу страны».

В ответ «Нацдвижению» из «Грузинской мечты» напомнили, что партия власти считает аннулированным «соглашение Мишеля», согласно которому выборы в органы самоуправления приравнивались к референдуму о проведении внеочередных выборов.

Выступая сегодня на сессии парламента, Ираклий Кобахидзе заявил, что перевыборы не состоятся, даже если «Грузинская мечта» наберет менее одного процента голосов. «Саакашвили будет арестован, а кто выйдет протестовать – загоним обратно в дома», – пригрозил оппозиции лидер парламентского большинства.