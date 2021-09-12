С завтрашнего дня в крупных городах Грузии возобновит работу общественный транспорт

Бывший начальник департамента военной полиции МВД Грузии Мегис Кардава задержан в Украине и ожидает экстрадиции в Грузию. Об этом сообщают сегодня, 11 сентября, грузинские СМИ со ссылкой на супругу Кардава, которая на своей станице в Facebook разместила обращение мужа.

Высокопоставленный чиновник времен президентства Михаила Саакашвили говорит, что рассмотрение вопроса его экстрадиции в Грузию, начатое в 2017 году, было «ускорено решением соответствующей инстанции Украины». Сам Кардава считает это «актом политического соглашения между сторонами». Он предполагает, что Киев «неформально обменял» его на двух украинских моряков, осужденных в Батуми за нарушение государственных границ.

«Я обращаюсь к Народному защитнику, а также к международным организациям, прошу защитить мои интересы и безопасность, чтобы не позволить российскому оккупационному режиму с помощью политического преследования по сфабрикованным делам оказать на меня физическое и психологическое давление с целью получения от меня ложных показаний», - говорится в обращении.

Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти и с марта 2013 года разыскивался Интерполом. На родине его обвиняют в совершении целого ряда преступлений. Среди них пытки, организация насильственных действий сексуального характера, присвоение и растрата государственных средств, сообщает «Новости-Грузия».

На основании ходатайства прокуратуры Грузии сотрудники Службы безопасности Украины задержали Кардава 1 ноября 2017 года. Он был помещен в экстрадиционное заключение, максимальный срок которого составляет один год. Тем не менее, вскоре Кардава попросил о предоставлении убежища в Украине. До окончательного вынесения решения экстрадиционное заключение ему заменили на домашний арест.

В Грузии в отношении Кардава заочно вынесли несколько обвинительных приговоров. Его признали виновным в «унижающем или бесчеловечном обращении» по делу о тюремном бунте и приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. К 7 годам и 6 месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу «Навтлугской спецоперации».

Еще один обвинительный приговор против Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района (регион Самегрело-Земо Сванети) в зарытых в землю бочках. За это он получил 9 лет тюрьмы.

Еще к 9 годам лишения свободы Кардава приговорили по делу о пытках полковника Серго Тетрадзе.

Экс-глава Военной полиции приговорен также к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы по делу о пытках заключенного, чье имя не разглашается.

На сегодняшний день против Кардава возбуждены еще пять уголовных дел. Это: дело о растрате госсредств; дело о пытках Эльдара Кобалия, Кобы Маткава и Мераба Колбая; дело о пытках Малхаза Аркания; дело о пытках и незаконном лишении свободы Эльберда Коберидзе и дело о заказном убийстве грузинского генерал-майора Романа Думбадзе в Москве.