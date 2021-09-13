«Мне кажется, что он сам занимается созданием мифов вокруг своего возвращения»

Как встретит родина Михаила Саакашвили, если он вернется? И мог бы он, вернувшись, что-то изменить в стране? С этими вопросами «Эхо Кавказа» обратилось к пользователям социальных сетей.

– Что может изменить приезд Саакашвили?

Давид: Саакашвили мог остаться сильным политическим игроком, учитывая то, как достойно он передал власть. Но он выбрал совершенно другой путь – бежать из страны. Но, несмотря на все это, он сможет серьезно повлиять на политическую жизнь государства, если все же решится приехать в Грузию. Но я в это не верю, он уже не приедет в страну. Сегодняшние власти противостоят всем, кто думает не так, как они. Приезд Саакашвили может вызвать серьезные волнения в обществе, за этим последуют масштабные акции, а это в свою очередь повлечет за собой серьезное противостояние.

Люда: Я так думаю, что после всех совершенных им дел ему, наверное, предъявят какие-то обвинения, если он каким-то образом проникнет в Грузию. Но мне кажется, ему не хватит смелости сюда приехать. Не верится мне и в то, что он сможет что-то изменить здесь, потому что у него было достаточно времени, когда он был президентом, чтобы действительно что-то изменить. Но что было глобально сделано? Дороги и фонтаны? А все остальное?

Бека: Я не думаю, что он приедет, поскольку это рискованно для него, власти непременно задержат его по разным обвинениям, а Саакашвили на такой риск никогда не пойдет, ведь грузинский суд никогда не примет решение в его пользу. Здесь у него осталось очень много единомышленников и сторонников, но не думаю, что его приезд может что-то изменить в стране. Сомневаюсь, что ему удастся организовать очередную революцию, может, пару масштабных акций, которые тоже вряд ли на что-либо повлияют. А вообще, по традиции, народ опять выберет «Грузинскую мечту» – худшее из двух зол.

Диана: Я думаю, Саакашвили не сможет приехать в Грузию до тех пор, пока у власти будет «Грузинская мечта». Его обязательно здесь задержат, и он это прекрасно понимает. Если же нынешняя власть будет сменена и Саакашвили вернется, то и в этом случае он не сможет многое изменить в стране, как делал это будучи президентом. Я считаю, что государство нуждается в третьей силе, чтобы в Грузии хоть что-то сделали. А Саакашвили, как мне кажется, исчерпал все свои ресурсы.

Ника: Мне кажется, что Саакашвили много чего может изменить в Грузии. Сегодня это один из немногих людей, которых серьезно боятся наши власти, просто не могут оставить его в прошлом и постоянно говорят о нем, просто не могут выкинуть его из головы. Но если говорить о возвращении Саакашвили в Грузию, то я не знаю, как к этому относиться. Он столько раз говорил о том, что приедет и не делал этого… потому я не верю, что этот человек на этот раз сдержит свое слово.

Артем: Честно говоря, я не особо верю в приезд Михаила Саакашвили. В который раз он уже это анонсирует и никак не дошел до этого. Вот и обещание, сделанное в этом году, останется только обещанием. Мне кажется, что он сам занимается созданием мифов вокруг своего возвращения. И если он приедет в Грузию, мифы о его всемогуществе и его уникальности будут разрушены, поскольку люди будут ежедневно наблюдать за его поступками и оценивать их.