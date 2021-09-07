О возращении Саакашвили

Не хотел говорить на ЭТУ тему, ибо знаю: снова пойдут упреки в духе «Почему вы считаете, что ОН уже политик прошлого, а сами только о НЕМ и говорите». Приходится объяснять, что частое упоминание не является признаком большой актуальности той или иной персоны, а любая реклама хороша, кроме некролога, – это в бизнесе, но не в политике.

И о НЕМ мы вынуждены говорить, поскольку ОН является лидером крупнейшей оппозиционной партии и время от времени предлагает темы для разговора. Вот и на этот раз Саакашвили пообещал вернуться в Грузию перед муниципальными выборами. Уже в который раз пообещал, всякий раз создавая атмосферу ожидания у своих сторонников: «Вот он сейчас приедет, и «мечтунам» конец».

Не хотелось бы их огорчать, но возвращение Миши в страну – очень неудачная идея, и любой, кто сейчас, в данный момент рассказывает ему сказки о том, что «все готово, народ только ждет вашего возращения, чтобы восстать и сбросить «мечтательскую клику», в лучшем случае витает в облаках, в худшем – его враг.

Всякий раз, когда Миша обещал вернуться, в конце концов он менял свое мнение и благоразумно предпочитал оставаться в безопасности в Киеве, и с его стороны это было самое правильное решение.

Сторонники возвращения Саакашвили в Грузию основываются на нескольких аргументах, и ни один из них не соответствует реальности. В частности, они считают, что Миша сможет растормошить спящее грузинское общество и возглавить его в беспощадной борьбе с коллаборационистской властью. Что ему удастся повторить 2003 год, и что «мечтатели» больше всего боятся именно его возвращения. Все эти доводы, как говорится, от балды и основаны лишь на вере, а не на каких-либо рациональных аргументах.

Сможет ли Миша действительно оживить политическую жизнь Грузию и вывести на улицы десятки тысяч человек, необходимых для свержения «мечтательской» власти? Нет, не сможет.

Саакашвили – политик противоречивый. Сколько у него активных сторонников, столько же активных противников. Если его сторонники будут в восторге от факта возвращения, то противники точно так же будут возмущены. Будьте уверены, мобилизация будет на обоих фронтах, противники Миши тоже не будут сидеть сложа руки, и нас ждет тяжелейший период контракций, противостоящих друг другу митингов, где разгневанную толпу с обеих сторон разделяет тонкая полоска полицейского кордона.

Кроме того, нет никаких реальных предпосылок к тому, что появление Миши действительно приведет к взрывному росту активности на улицах и выходу на оппозиционные митинги не 15 000, как сейчас, а минимум 50 000 человек.

Причиной того, что оппозиция не может собрать критическое количество людей на улицах, является не только и не столько отсутствие харизматичного лидера, сколько полнейшая политическая апатия населения. На улицы не выходят не только сторонники власти (что вполне естественно), но и ее противники, те, кто на последних выборах дал оппозиции по пропорциональным спискам 52% голосов. Они ненавидят власть и хотят ее смены, но сами участвовать в процессе отказываются. Средний класс, который является как экономической, так и политической опорой любого общества, в Грузии политически деморализован и думает лишь о двух вещах – как бы не потерять имеющийся минимальный, но стабильный доход и как бы отправить детей за границу, подальше от этого бардака.

Миша не настолько популярен в Грузии, чтобы суметь переломить скептицизм вырождающейся нации и снова вывести ее на улицу. Конечно, революция в Грузии, как и любой другой стране, вполне возможна, и я даже склоняюсь к мысли, что она в итоге случится, но будет это через много-много лет... Без Миши.

Саакашвили не сможет второй раз войти в одну реку, так как он сейчас пользуется методиками 2003 года, но сейчас на улице 2021-й и реальность совсем иная: у правящей партии есть свои сторонники, есть вполне дееспособные государственные структуры, и свергнуть ее призывами с улицы не удастся. Забудьте 2003 год, он больше никогда не повторится.

Ошибочно также мнение, что «мечтатели» как огня боятся Мишу. На самом деле они боятся не его, а возможности того, что вынуждены будут его арестовать. Для них это будет выходом из зоны комфорта – Саакашвили мужик очень активный и деятельный, создаст им большую головную боль даже в тюрьме… Международные организации неизбежно признают его политзаключенным, Совет Европы и Госдеп США будут требовать его освобождения, разгневанные евродепутаты и конгрессмены будут писать обличительные письма, одно за другим.

В общем, нам оно надо? От Миши одни неприятности, разумно решили «мечтатели», и за прошедшие девять лет так ни разу толком и не попытались заполучить в руки ненавистного им экс-президента. Так что дело тут не в страхе, а в нежелании получать новую головную боль.

Но не сомневайтесь ни на минуту: если Миша появится на территории Грузии, его арест будет главным делом жизни всех «мечтателей». Могу даже предсказать, как все будет разворачиваться. Вот приедет Миша в тбилисский аэропорт – что тоже не факт, вполне возможно, что «мечтатели» просто не посадят в Тбилиси самолет и вынудят его вернуться в Киев.

Но, предположим, свершилось и Саакашвили ступил-таки на грузинскую землю. Его встретит около 10-15 тысяч человек, и с этого момента гарантией его неприкосновенности будет именно количество народу, которое его окружает круглые сутки.

На следующий день количество защитников сократится до 8000, потом до 5000, а потом, через неделю мы увидим привычную картину, когда вокруг Миши соберется около 1000 человек... Идейно мотивированных, готовых идти на резиновые пули и на струю водомета, но их будет слишком мало.

Повторится история с Никой Мелия – будет много шума, прямой эфир, обращения иностранных посольств, европейских и американских политиков. В итоге его все равно повяжут, а последний бой состоится у здания полиции, где в КПЗ в это время будет содержаться Саакашвили. Все закончится традиционно – спецназом, водометами и дубинками...

Я видел это десятки раз, и уже наглядно вижу, как все будет происходить сейчас. И, в отличие от Мелия и Угулава, Мишу не выпустят, даже если придется залить кровью всю страну и раздать своим сторонникам топоры и вилы. Никакие международные санкции тут не помогут, так как «Мечта» не может позволить себе отпустить Саакашвили. Миша на свободе – это конец света по версии «ГМ».

Так что будем надеяться, что и на этот раз Саакашвили передумает. Так будет лучше для всех, в первую очередь для него самого.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции