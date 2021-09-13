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Георгий Гахария пригласил на дебаты Каху Каладзе и Нику Мелия
Бывший премьер-министр Грузии, а ныне кандидат в мэры Тбилиси от партии «За Грузию» Георгий Гахария пригласил на дебаты своих соперников в рамках предстоящих выборов. Георгий Гахария заявил, что готов встретиться лицом к лицу с Кахой Каладзе и Никой Мелия на «их территории».
«Давайте проведем дебаты на ваших телеканалах, на вашей территории, лицом к лицу, один на один, для того, чтобы предоставить жителям Тбилиси возможность принятия правильного, осознанного решения. Похоже, как я слышал в недавних выступлениях, Каха Каладзе испытывает некоторый дискомфорт от появления на других телеканалах, поэтому я хотел бы еще раз предложить дебаты нынешнему мэру Тбилиси на «Имеди», на партийном телеканале. Аналогично я хотел бы предложить Никанору Мелиа провести дебаты на Mtavari Arkhi, телеканале «Единого национального движения», – заявил Гахария.
Как сообщает SOVA, согласно последним социологическим опросам, Каладзе, Мелия и Гахария с большим отрывом лидируют в рейтинге симпатии населения. На днях телеканалы «Формула», «Мтавари архи», ТВ Пирвели и «Кавкасия» пригласили их на дебаты в прямом эфире. Действующий мэр предложение отклонил.
Другие новости дня
Иракские СМИ назвали имена граждан Грузии, обвиняемых в краже 2.6 млн долларов
Иракская полиция установила личности граждан Грузии, которые обвиняются в масштабной краже дома жителя города Дахук (иракский Курдистан). Как сообщалось ранее, злоумышленники похитили 2 миллиона 600 тысяч долларов и 4 кг золота.
Телекомпания «Рустави-2» распространила кадры вскрытия тайника с украденным, показанные иракской полицией. Сообщается, что обвиняемые – 35-летний житель Ланчхути Т.Ш., 27-летний житель Лентехи Ц.М. и 34-летний житель Цагери А.С.
По данным СМИ, организовавшая кражу некая Марика, фамилия которой не называется, уже несколько лет работала уборщицей в доме, который принадлежит местному шейху. Женщина дождалась момента, когда хозяев не было дома, открыла окно своим сообщникам и передала им ключ.
Злоумышленники спрятали украденное в тайнике, однако не смогли забрать его, так как о преступной схеме стало известно полиции – их засняли камеры наблюдения.
Марика, подозреваемая в организации кражи, успела покинуть Ирак с 20 тысячами долларов и скрылась на территории соседней Турции. Иракская полиция опрашивает до 20 человек из контактов женщины.
Ранее СМИ сообщили, что иракский Курдистан покинули и другие фигуранты преступления.
В Южной Осетии более трех тысяч россиян проголосовали досрочно на выборах в Госдуму
За десять дней более трех тысяч россиян приняли участие в досрочном голосовании на выборах в Госдуму РФ в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Цхинвали.
«В Южной Осетии с 3 сентября проходит досрочное голосование с выездным для военнослужащих 4-й российской военной базы, Пограничного управления ФСБ России и членов их семей. На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 3 тыс. граждан Российской Федерации», – сказал заведующий консульским отделом посольства Сергей Алексеев.
Дипломат уточнил, что для всех остальных граждан РФ голосование начнется 17 сентября. Шесть избирательных участков откроют в Цхинвали, по одному – в Джаве, Знаури, Ахалгори и Кваиси.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России. Большинство жителей Южной Осетии и Абхазии имеют российское гражданство.
Талибы ввели раздельное обучение в афганских университетах
Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), захватившее власть в Афганистане, изменило правила для университетов. Теперь мужчины и женщины должны учиться раздельно и приходить на занятия в соответствии со строгим дресс-кодом, который предполагает полное соблюдение традиций ислама в понимании талибов. Пока неясно, обязаны ли будут студентки полностью закрывать лицо или же можно будет ограничиться хиджабом.
"Талибан" также собирается пересмотреть набор предметов, которые изучают в афганских вузах. Группировка утверждает, что не будет возвращаться к прежним правилам и полностью запрещать женщинам учиться. Это ограничение действовало во времена пребывания талибов у власти с 1996 по 2001 год.
Правозащитники опасаются, что талибы используют раздельное обучение для прикрытия, и женщины не будут получать нормальное образование. Из-за нехватки преподавателей некоторые университеты уже отменили занятия для студенток. А многие из них сами перестали ходить на занятия, опасаясь за безопасность.
В середине августа талибы в ходе стремительного наступления взяли под контроль всю территорию Афганистана, без боя захватив столицу и крупнейший город Кабул. До этого момента радикалы участвовали с властями страны в переговорах о создании коалиционного правительства. После захвата власти представители движения заявили, что не нуждаются в коалициях и сформируют правительство самостоятельно. Афганистан объявлен Исламским эмиратом, светская власть в котором будет находиться под религиозным контролем.
Талибы говорили, что в состав их правительства будут включены женщины, но своё обещание они не сдержали. В недавнем интервью телеканалу Tolo News официальный представитель "Талибана" сказал, что роль женщин заключается в рождении и воспитании детей, а в кабинете министров им находиться не обязательно.
После прихода к власти исламисты помимо прочего запретили женщинам заниматься спортом. Афганки теперь лишаются постов в госучреждениях и коммерческих организациях. Местные СМИ рассказывали о случаях нападения на женщин со стороны талибов за то, что те посчитали нарушением правил шариата.
Представитель ООН по Афганистану рассказала, что организация получает все больше сообщений о нарушениях прав женщин. По данным организации, талибы запрещают женщинам появляться в общественных местах без сопровождения мужчин и не позволяют работать. В некоторых регионах "Талибан" ограничил доступ девочек к образованию.
В Южной Осетии выявили 62 новых случая коронавируса
В минувшую пятницу в Южной Осетии провели 271 тест на коронавирус, выявив 62 новых случая заражения. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 738 человек, 30 человек сняты с учета медиков», – сказала Кочиева.
По её словам, количество инфицированных с начала пандемии составило 5280 человек, 4542 выздоровели. Ведомство не публикует статистику смертности от COVID-19.
Ранее стало известно, что на карантин из-за коронавируса закрыты два класса в цхинвальской школе №2 и один класс в общеобразовательном учреждении №12.
С начала мая в Южной Осетии проходит бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По информации местных властей, вакцинировались более 900 жителей.
В сеть слили прослушку разговоров грузинских священнослужителей – СМИ
Грузинские оппозиционные каналы сообщили, что в сеть слили прослушку разговоров грузинских священнослужителей. Утверждается, что тысячи файлов распространил неизвестный экс-сотрудник Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.
«Если аутентичность файлов подтвердится, получается, что в стране прослушивают и следят за членами священного Синода, патриаршим местоблюстителем, архиереями, помощниками Патриарха, епископами, монахинями, а также связанными с ними лицами», – пишет телеканал «Формула».
Гендиректор «Мтавари» Ника Гварамия сообщил в соцсети Facebook, что его телеканал не будет публиковать записи разговоров священнослужителей.
«Эти аудиозаписи носят личный характер, добыты незаконно и не представляют общественного интереса», – пишет он.
Примеру «Мтавари» не последовала телекомпания «Пирвели», уже распространившая часть слитых материалов.
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил в попытке дискредитировать грузинскую церковь «Национальное движение» и связанные с оппозиционной партией телекомпании.
В иркутской колонии осуждённые объявили массовую голодовку
В Иркутской области заключенные исправительной колонии №2 объявили массовую голодовку из-за смерти двух осужденных. Об этом Сибирь.Реалии сообщили два разных источника. Согласно сообщениям прокурору по надзору от ФСИН , которые есть в распоряжении редакции, помимо гибели осужденных в этой же колонии было зафиксировано не менее 10 случаев применения физической силы к заключенным.
Как рассказал Сибирь.Реалии основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, заключённые массово протестуют против постоянных издевательств и пыток. Согласно внутренней документации, осуждённых по формальному поводу унижают, раздевают догола, избивают, заковывают в наручники, таскают по полу.
Информацию о голодовке из-за побоев и гибели осужденных редакции также подтвердили родственники заключенных.
В пресс-службе ФСИН по Иркутской области на звонки редакции и письменный запрос не ответили.
- Редакция Сибирь.Реалии сообщала о жалобах заключенных, их родных и адвокатов на побои и избиения в колониях и следственных изоляторах Иркутской области.
- Накануне стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении Андрея Верещака, бывшего начальника исправительной колонии №15, где в апреле 2020 года произошел бунт. Его обвиняют в "превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий".
- 10 апреля 2020 года бунт в ангарской колонии №15, по словам осужденных, начался с избиения одного из заключенных сотрудником колонии. После чего он вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение. Как утверждает пострадавший, из-за появления ролика сотрудники ФСИН его избили вновь. После этого в знак протеста раны себе нанесли все заключенные, находящиеся в бараке, – 17 человек. По версии пресс-службы ФСИН по Иркутской области, осужденные напали на сотрудника исправительной колонии №15 в Ангарске.
- В течение года после бунта осужденных вывозили в другие ИК и СИЗО, где, по их словам, пытали для получения признания в организации бунта. На основании заявлений заключенных, их родственников и адвокатов в 2021 году в Иркутской области было заведено девять уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН, об истязаниях и насилии в отношении осужденных.
Россия потребует экстрадиции из Испании вора в законе Левана Сухумского
Генпрокуратура России получила из Интерпола уведомление о задержании в Испании сбежавшего из суда во Владимире вора в законе Левана Абуладзе, известного как Леван Сухумский. Ведомство намерено требовать его экстрадиции, пишет портал Кавказ.Реалии.
«Вопрос о направлении в компетентные органы Испании запроса о выдаче Абуладзе планируется решить в срок, предусмотренный Европейской конвенцией о выдаче от 13 декабря 1957 года», – сообщили в Генпрокуратуре «РИА Новости».
В начале сентября Национальная полиция Испании сообщила о задержании криминального авторитета Леван Абуладзе, сбежавшего перед началом судебного заседания во Владимире. В декабре прошлого года он скрылся из здания Октябрьского районного суда Владимира, отпросившись в туалет.
Абуладзе задержали в аэропорту Барселоны при попытке въехать в страну по фальшивому украинскому паспорту, сообщили испанские правоохранители. Расследование, которое привело к задержанию криминального авторитета, проводилось совместно с полицией Грузии.
В России Леван Абуладзе обвиняется по статье «занятие высшего положения в преступной иерархии». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
- Весной 2020 года Леван Сухумский освободился, но 17 апреля его вновь задержали и по решению суда поместили в спецприемник для иностранных нелегалов для последующей депортации за пределы России. Решение о пожизненной нежелательности его пребывания на территории страны подписал замминистра МВД Михаил Ваничкин.
В Батуми ранена иностранка, нападавший покончил с собой
В Батуми ранена иностранка, нападавший покончил жизнь самоубийством. Как пишет СОВА, пострадавшая находится в больнице. По словам врачей, её жизни ничего не угрожает.
По имеющейся информации, участники инцидента были знакомы. Женщина является гражданкой Беларуси, мужчина – Грузии. Инцидент произошел на бульваре, где в данный момент мобилизованы правоохранители, место происшествия оцеплено.
Министерство внутренних дел Грузии ведет расследование по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии – «покушение на убийство».
Прирост случаев коронавируса в Грузии оказался минимальным с 20 июля
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 48 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8233.
За сутки в стране выявили 946 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – минимальный показатель с 20 июля.
Накануне провели 17 192 теста: PCR-тестов – 7750, экспресс–тестов на антиген – 9442. За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии снизился до 5,5%, за последние 14 дней составляет 7,81%, за неделю – 7,36%.
Выздоровел еще 4351 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 581 815, выздоровевших – 545 961.
За сутки вакцинированы от коронавируса 14 703 человека, всего в Грузии использовано 1 507 986 вакцин.
Отметим, что с сегодняшнего дня в пяти крупных городах Грузии – Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди – возобновил работу общественный транспорт. Работа муниципального транспорта была остановлена с 14 августа из-за резкого ухудшения эпидситуации.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась, а согласно прогнозу, «с октября наступит спокойный период».
Югоосетинский политик Мурат Джиоев упал с дерева. Его госпитализировали в Беслан
Полпред президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев получил травму при падении с дерева. Как пишет агентство «Рес», Джиоев упал с дерева в своем саду в Джавском районе, после чего ему потребовалась медицинская помощь.
Медики госпитализировали Мурата Джиоева в цхинвальский медцентр, где ему была оказана этапная специализированная медпомощь, после чего, по договоренности с бесланским центром, он был отправлен в Северную Осетию.
«Мурат Кузьмич на специализированной скорой помощи доставлен в Беслан. Любая информация, касательно диагноза является врачебной тайной и может быть разглашена по личному желанию пациента», – пояснили в югоосетинском Минздраве.
Там подчеркнули, что любые публикации по данной теме являются некорректными и подлежат огласке только с личного разрешения пострадавшего.
По информации пользоватей соцсетей, у Джиоева – перелом позвоночника, а машина скорой помощи Джавского района «не оказалась на месте».
Северная Корея заявила об испытаниях новой крылатой ракеты
Северная Корея провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом сообщило агентство"Рёнхап" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. ЦТАК назвало испытания успешными, уточнив, что при них присутствовали высокопоставленные чиновники страны.
По заявлению КНДР, разработка ракет нового типа велась два года. В ходе испытаний 11 и 12 сентября ракеты пролетели полторы тысячи километров, поразили заданные цели и упали в территориальные воды КНДР. ЦТАК пишет, что новые ракеты — это "стратегическое оружие, которое имеет крайне важное значение". По мнению эксперта, которого цитирует Reuters, обозначение ракеты как "стратегической" указывает на то, что она разрабатывается под атомную боеголовку.
В марте КНДР заявила об испытании двух новых тактических управляемых ракет нового типа. Эксперты тогда связывали запуски ракет с подготовкой к переговорам с США после смены американской администрации. Переговоры Ким Чен Ын с предшественником Байдена на посту президента США - Дональдом Трампом зашли в тупик после того, как северокорейский лидер потребовал отмены санкций против его страны в ответ на частичное сворачивание Пхеньяном ядерной программы.
В конце августа эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в годовом отчете высказали предположение, что КНДР могла вновь запустить свой экспериментальный ядерный реактор в научно-исследовательском центре в Йонбене.
В августе КНДР разорвала связь с Южной Кореей в ответ на совместные с США военные маневры. Пхеньян называл учения репетицией вторжения на Север, а южнокорейского президента Мун Чжэ Ина обвинил в "предательстве".
Даниил Медведев впервые выиграл турнир Большого шлема
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США (US Open), обыграв в финале первую ракетку мира, серба Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
Медведев стал третьим в истории россиянином, выигравшим мужской турнир Большого шлема. Ранее то же самое, но по два раза, удавалось только Евгению Кафельникову и Марату Сафину. Последний раз это произошло в 2005 году. Тогда на Открытом чемпионате Австралии победил Марат Сафин.
Сейчас в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)25-летний Медведев занимает второе место. В его активе 12 титулов в одиночном разряде. В 2019 году в финале US Open он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах. В прошлом году Медведев дошел до полуфинала турнира.
В 2021 году он также играл в финале Открытого чемпионата Австралии, где уступил Джоковичу в трёх сетах. Вчера в Нью-Йорке Медведев не дал 34-летнему Джоковичу стать первым с 1969 года теннисистом, сумевшим в течение одного сезона стать чемпионом всех четырех главных теннисных чемпионатов в мужском одиночном разряде. Последний раз завоевать Большой шлем в мужском теннисе смог в 1969 году Род Лейвер. Этот легендарный австралийский теннисист, которому сейчас 83 года, в воскресенье наблюдал за сражением Джоковича и Медведева, сообщает Би-би-си.
После матча, обращаясь к Джоковичу, Медведев сказал : "Я никому этого еще не говорил, но для меня ты — лучший в мире за всю историю".
В Грузии вышел из СИЗО Иван Кочетков. В РФ его считают соучастником убийства
Россиянин Иван Кочетков, которого следствие в России считает одним из соучастников убийства следователя Евгении Шишкиной, вышел на свободу в Грузии. Как пишет Настоящее время, об этом сообщили его адвокат и источник, близкий к семье.
Следователь МВД Евгения Шишкина была застрелена в Подмосковье в октябре 2018 года. Исполнитель и посредник убийства уже отбывают сроки в колониях. Предполагаемый организатор дожидается суда по другому делу в московском СИЗО.
Иван Кочетков был задержан в Грузии по запросу Интерпола в мае 2020 года, сообщала Русская служба Би-би-си.
"Сейчас он находится на свободе", – сказал Настоящему Времени адвокат Ивана Кочеткова Георгий Кондахишвили. Источник Настоящего Времени, близкий к семье Кочетковых, подтвердил эту информацию. На вопрос, каков статус 24-летнего россиянина, адвокат и источник не ответили.
Не ответили на вопрос о статусе и в городском суде Тбилиси. Там Настоящему Времени сообщили, что "экстрадиционное дело [Кочеткова] находится в производстве прокуратуры". Надзорные ведомства Грузии и России, а также Министерство юстиции Грузии проигнорировали запросы редакции.
О том, что Кочетков вышел из заключения, пишет "Медуза" со ссылкой на анонимный источник в Следственном комитете, а также источник, близкий к следствию. Они утверждают, что Кочетков вышел из СИЗО под подписку о невыезде в связи с истечением предельного срока содержания под стражей (в Грузии он составляет девять месяцев).
Это значит, что Кочетков мог выйти из заключения еще в феврале 2021 года.
В России Кочетков по-прежнему в розыске, следует из информации на сайте МВД. Сейчас напротив его фамилии стоит пометка "переобъявлен".
Убийство в даркнете: как погибла Евгения Шишкина
Утром 10 октября 2018 года следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД Евгения Шишкина вышла из своего дома в поселке Архангельское Московской области и направилась к парковке. К женщине подбежал уроженец Санкт-Петербурга Абдулазиз Абдулазизов и выстрелил в нее не менее двух раз. От ранений Шишкина скончалась на месте.
Абдулазизова осудили на 14 лет. Посреднику убийства, петербуржцу Кириллу Грунскому, суд назначил 9,5 лет лишения свободы. Сейчас им 21 год и 19 лет соответственно.
Следствие считает, что заказчиком убийства был хакер Ярослав Сумбаев: посредника и исполнителя он нашел в даркнете, говорится в материалах уголовного дела, с которым ознакомилось Настоящее Время. Мотивом убийства могла быть месть: с 2013 года следователь занималась делом о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17,5 миллиона рублей ($500 тысяч по среднему курсу за этот период). По этому делу 31-летний Сумбаев проходит обвиняемым. В сентябре 2019 года Сумбаева экстрадировали из Грузии. Сначала ему предстоит суд по "билетному делу".
Что известно об Иване Кочеткове
Иван Кочетков – муж сестры Ярослава Сумбаева. Все трое: Иван, его жена Дарья и Ярослав – родом из Астрахани.
До переезда в Грузию Кочетков с женой снимал квартиру в районе Орехово-Борисово на юге Москвы. Оттуда до поселка Архангельское, где жила Евгения Шишкина, полтора часа езды. Кочетков проделывал этот путь как минимум четырежды, считают следователи.
По их версии, Кочетков парковался недалеко от дома Шишкиной и вместе с неустановленным соучастником собирал информацию об окружающей обстановке, расположении видеокамер и маршрутах передвижения следователя, обо всем докладывая Сумбаеву. На основе этих данных молодые люди составили пути отхода для киллера.
Следователи восстановили маршруты передвижения Кочеткова по базовым станциям, с которыми связывался его телефон, следует из материалов дела. Но утром 14 января 2018 года телефон Кочеткова был выключен. В эти часы Шишкиной сожгли машину.
Сразу после поджога она получила несколько сообщений с незнакомого номера, в том числе такое: "А вы неразговорчивая, это даже прекрасно, что вы молчите, значит, по делу все было сделано".
Кочетковы переехали в Грузию за девять дней до убийства Шишкиной, 9 октября 2018 года. В Грузии Кочетков мог стать вторым человеком в нелегальном наркобизнесе Сумбаева, писала BBC со ссылкой на источник, близкий к следствию. После ареста шурина Кочетков мог возглавить магазин.
Свой арест Кочетков отбывал в Глданской тюрьме на севере Тбилиси. Но Грузия по какой-то причине не стала рассматривать запрос Генпрокуратуры России. В результате он оказался на свободе.
Защитники Кочеткова и Сумбаева в Грузии и России настаивают на их невиновности.
Зампреду меджлиса крымских татар ужесточили обвинение
В Крыму ФСБ ужесточило обвинение заместителю председателя меджлиса крымских татар Нариману Джелялову.
Изначально ему предъявляли пособничество в совершении диверсии, теперь же Джелялова обвиняют в полноценном участии в совершении преступления. Зампреду меджлиса крымских татар грозит до 15 лет лишения свободы.
Отмечается, что адвокаты Джелялова по требованию ФСБ дали подписку о неразглашении хода следствия. При этом сам обвиняемый принципиально отказывается давать показания по уголовному делу.
В начале сентября российские правоохранительные органы провели обыски у крымских татар в Симферополе, по итогам которых были задержаны пять человек, включая Наримана Джелялова. Двух из задержанных, братьев Азиза и Астана Ахметовых, обвинили в диверсии, а именно в умышленном повреждении газопровода у села Перевальное.
После задержания десятки крымских татар вышли к зданию ФСБ России в Симферополе для того, чтобы узнать о судьбе своих близких. Полиция разогнала стихийное собрание, задержав свыше сорока человек.
- Репрессии в отношении крымских татар начались в 2014 году после аннексии полуострова российскими властями. Многие из крымских татар выступали против так называемого присоединения Крыма к России. На данный момент свыше ста представителей этого народа находятся в колониях, СИЗО или под следствием. В большинстве случаев их обвиняют в экстремизме.
- В 2016 году Верховный суд Крыма, подчиняющийся российским властям, признал меджлис крымских татар экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.
Под Киевом найден мертвым судья, который вел процесс по делу Шеремета
Под Киевом в селе Погребы найден мертвым судья Виталий Писанец, который вел судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и неоднократно продлевал аресты подозреваемым в исполнении этого преступления.
Об обстоятельствах смерти Писанца не сообщается, однако известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное дело об умышленном убийстве.
Журналист Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года. В тот день он выехал из дома на работу, чтобы вести утренний радиоэфир. До студии он не доехал: автомобиль, в котором он находился за рулем, был взорван с помощью самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу транспортного средства.
В декабре 2019 года следователи заявили о раскрытии убийства, под стражу были взяты трое граждан Украины: музыкант Андрей Антоненко, детский кардиохирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Все они участвовали в антитеррористической операции в Донбассе. Свою вину они не признают.
Более 900 человек в Южной Осетии вакцинировались от коронавируса
В Южной Осетии продолжается вакцинация российской вакциной «Спутник V». Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения самопровозглашенной республики, на сегодняшний день в привито более 900 жителей республики. Имеющаяся в наличии вакцина полностью соответствует потребности населения.
С начала мая вакцинировались 948 человек, из них 82 медицинских работника. Второй компонент вакцины получили 750 человек. Как отметили в пресс-службе, в ближайшее время югоосетинский Минздрав ожидает поставки вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в количестве по одной тысяче штук, передает информагентство «Рес».
«Третья сила» представила свое видение развития Тбилиси
Новая политическая платформа «Третья сила – Стратегия Агмашенебели» представила свое видение развития Тбилиси. Своей главной целью политическая платформа называет превращение грузинской столицы в высокоразвитый европейский город, где будут создаваться новые рабочие места, развиваться малый и средний бизнес, сообщает «Новости-Грузия».
В плане определены шесть приоритетных направлений:
- Равно развитый город – все районы являются лицом Тбилиси;
- Тбилиси – город знаний и технологий;
- Тбилиси – комфортный и безопасный город;
- Тбилиси – европейский центр туризма и культуры;
- Тбилиси – глобальный воздушно-транспортный хаб;
- Все являются соучастниками управления городом.
Лидер «Третьей силы» Георгий Вашадзе считает, что представленный план амбициозный и нестандартный.
«В поляризованной политической среде мало говорят о том, кто и что будет делать. Мы много говорим о том, что нам нужно сменить правительство, но конкретно о том, кто что планирует делать, у кого какой план, есть ли у них конкретные шаги, проекты по решению многих проблем, которые беспокоят людей, к сожалению, этого не видно. В этом и заключается главная отличительная черта «Третьей силы» и нашей команды. Мы не только критикуем, но предлагаем конкретный выход», - заявил Вашадзе.
«Третья сила» создана на платформе партии «Стратегия Агмашенебели». В объединение также вошли «Реформаторы», Республиканская партия Грузии и «Свободные демократы». На пост мэра Тбилиси «Третья сила» представила Тамар Кекенадзе, а кандидатом в председатели городского совета (сакребуло) – Серго Чихладзе.
Для победы кандидаты в мэры должны набрать не менее 50% голосов избирателей, а мажоритарные депутаты – не менее 40%. Муниципальные выборы в Грузии состоятся 2 октября.
В Праге задержан предполагаемый участник аннексии Крыма
В аэропорту Праги был задержан российский гражданин по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь президиума чешской полиции.
Ранее в воскресенье представитель российских властей аннексированного Крыма Александр Молохов сообщил РИА Новости о задержании в Праге активиста так называемой Крымской весны Александра Франчетти. «Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами» - сказал Молохов. Он предположил, что Франчетти может быть выдан на Украину, как выразился чиновник, «на верную смерть».
В российском посольстве агентству ТАСС подтвердили информацию о задержании активиста. Каких-либо иных подробностей пока нет. Неизвестно, в частности, в каких именно преступлениях обвиняют россиянина украинские власти.
В 2019 году Радио Свобода сообщало, что россиянин Александр Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки. Это утверждало Чешское радио со ссылкой на источники.
В 2014 году россиянин активно участвовал в аннексии Крыма. Утверждается, что за несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова Франчетти создал в Крыму группировку «Северный ветер». Она насчитывала 11 человек и отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких «экстремистских групп». Информацию об этом Франчетти подтвердил в одном из своих интервью на YouTube. Тогда же он рассказал, что группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота России.
По данным СМИ, с 2000 года Франчетти постоянно живет в Праге и работает тренером по фитнесу. При этом он регулярно бывал в Крыму. Он утверждает, что не нарушал международное законодательство.
Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. Москва называет присоединение полуострова «восстановлением исторической справедливости». События весны 2014 года в России нередко называют «Русской» или «Крымской» весной.
Эксперты: Китай «покупает» влияние в странах Восточной Европы
Прилив китайского капитала в страны Центральной и Восточной Европы сопровождается снижением в них юридических и управленческих стандартов, а также ухудшением ситуации с охраной окружающей среды. Это следует из доклада, опубликованного болгарским Центром расследований демократии.
Речь идет о первом широком расследовании тенденций последних лет, когда Китай стал основным торговым партнером стран региона.
Утверждается, что с 2009 года китайские компании вложили в покупку долей в компаниях стран региона около 14 миллиардов долларов. В последние годы растет приток китайских инвестиций в инфраструктуру, энергетические и телекоммуникационные компании - общая их сумма оценивается в 50 миллиардов долларов. При этом китайские инвесторы нередко получают льготы, а их приход на рынок сопровождается непрозрачными и потенциально коррупционными процедурами. Рост объема китайских инвестиций в экономику, как утверждается, опосредованно ведет и к росту политического влияния КНР. Наибольшая активность Пекина наблюдается в Чехии, Венгрии, Боснии, Черногории и Сербии.
Главным центром расширения политического и экономического влияния Китая на Западные Балканы названа именно Сербия. Весь же регион Центральной и Восточной Европы назвал в докладе «черным ходом» для проникновения китайского капитала в ЕС.
Как говорится в докладе, Китай не стремится помешать странам Западных Балкан вступить в ЕС, однако рост китайского влияния подрывает их европейские перспективы - в том числе из-за принятия законов и норм, облегчающих жизнь китайским инвесторам в ущерб прозрачной конкуренции. Также помешать вступлению стран в ЕС могут китайские инвестиции в добычу угля и увеличение углеродных выбросов - что противоречит долгосрочной стратегии ЕС по борьбе с изменениями климата.
Суд оставил за решеткой захватившего заложников в «Банке Грузии»
Телавский районный суд оставил в заключении до окончания следствия 49-летнего Шалву Меликишвили, захватившего заложников в банке, сообщает «Новости-Грузия».
Вооруженный гранатой Меликишвили днем 9 сентября ворвался в филиал «Банка Грузии» на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложники 13 человек. Он требовал предоставить ему полмиллиона лари и полмиллиона долларов, а затем разрешить безопасно покинуть здание. В противном случае он угрожал взорвать гранату и убить заложников. Тем не менее, вскоре он освободил всех людей, находившихся в банке. Никто из них не пострадал. После недолгих переговоров с полицией, налетчик сдался.
Теперь Меликишвили обвиняется в захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. По словам адвоката, Меликишвили признает вину и соглашается со всеми свидетельскими показаниями.
Сегодня защита ходатайствовала об избрании залога в размере 30 тысяч лари в качестве меры пресечения, однако эта просьба была отклонена. Судья полностью разделил позицию стороны обвинения. Прокурор дела говорил о рисках воздействия на свидетелей, уничтожения доказательств и сокрытия обвиняемого.
Обвиняемый сегодня же был переведен из Телавского районного суда в пенитенциарное учреждение №8 в Глдани (Тбилиси).
Шалва Меликишвили – житель Телавского района, повар. Мужчина работал в ресторане престижной гостиницы «Старый Телави», однако был уволен за пьянство. Бывший работодатель охарактеризовал его, как порядочного человека, предположив, что на ограбление банка Меликишвили решился, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Соседи мужчины также рассказали журналистам, что он увлекался азартными играми. Они не исключают, что он захватил заложников после того, как в очередной раз по-крупному проигрался.
Следствие продолжается по трем статьям УК Грузии – «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», «террористический акт» и «захват заложников в террористических целях».
Иване Чхаидзе назвал возможные сроки пятой волны коронавируса в Грузии
Пик четвертой волны коронавируса в Грузии уже пройден, все параметры, используемые для оценки эпидемиологической ситуации, в последние недели неуклонно улучшаются. Об этом заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
17 августа в Грузии был зафиксирован абсолютный рекорд по числу заражений – 6 208 новых случаев за сутки. По словам Чхаидзе, с тех пор показатель неизменно снижается.
«Важно уменьшить количество активных случаев. По состоянию на 21 августа в стране было до 61 тысячи активных случаев, а сейчас это число уменьшилось вдвое. Более того, сейчас активных кейсов 29 тысяч, что тоже очень важно. Снизилась нагрузка на больничный сектор. Сегодня есть около 1600 свободных коек», - сказал Чхаидзе в интервью Общественному вещателю.
По его словам, возникновение пятой волны коронавируса возможно в ноябре, однако сейчас делать какие-либо прогнозы неправильно.
«Ноябрь – сезон роста респираторных вирусов. Новая волна может быть связана с резким падением температуры, что приведет к тому, что в помещениях будут собираться больше людей, и повысится риск заражения. Период гриппа и гриппоподобных заболеваний в Грузии начинается с ноября. Пятая волна возможна, однако говорить о том, что пятая волна обязательно будет, сейчас я считаю неправильным. Единственная реальная причина, по которой может начаться новая волна, - это мутация», - сказал Чхаидзе.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. К настоящему времени в стране зафиксировано 580 869 случаев заражения (более 15% населения), 541 610 пациентов выздоровели, 8 185 человек умерли. Четвертая волна коронавируса оказалась самой тяжелой - ежедневно в Грузии фиксировалось по 5-6 тысяч новых случаев заражений и более полусотни летальных исходов.
С завтрашнего дня в крупных городах Грузии возобновит работу общественный транспорт
Общественный транспорт в пяти крупных городах Грузии – Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди, возобновит работу в понедельник, 13 сентября, сообщает «Новости-Грузия».
По-прежнему для пассажиров будет обязательно наличие масок, строго контролировать местные власти обещают соблюдение дистанции.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее пообещал, что интервал движения поездов в метро будет сокращен. Кроме того, во всех городах уже начаты работы по дезинфекции салонов автобусов и микроавтобусов, а также вагонов.
Работа муниципального транспорта в крупных городах была остановлена с 14 августа из-за резкого ухудшения эпидситуации.
Это решение вызвало протесты - граждане много раз жаловались на то, что им трудно добираться на работу без автобусов и маршрутных такси, а в Тбилиси еще и без метро.
Сначала было заявлено, что работа транспорта возобновится 4 сентября, затем срок продлили. Об отмене ограничения межведомственный координационный совет объявил 7 сентября.
Разговор оппонентов. Папа Франциск в Будапеште встретился с Орбаном
Папа Римский Франциск сегодня, 12 сентября, на несколько часов приехал в Венгрию, чтобы отслужить в Будапеште под открытым небом заключительную мессу Международного евхаритического конгресса.
Перед богослужением, которое проходит на площади Героев в венгерской столице с участием десятков тысяч верующих, Франциск встретился с президентом Венгрии Яношем Адером и премьер-министром Виктором Орбаном.
Встреча с Орбаном привлекла внимание прессы и комментаторов из-за очевидных политических разногласий между венгерским премьером, который позиционирует себя как защитник «европейской христианской цивилизации», и нынешним главой Католической церкви. В частности, у Орбана и Франциска диаметрально противоположные подходы к проблеме миграции - в то время как венгерский премьер видит в ней исключительно угрозу европейской идентичности, Папа Римский призывает страны Европы принимать беженцев. Он также критикует националистические тенденции в странах ЕС и призывает к европейскому единству. Близкая к властям венгерская пресса, в свою очередь, критиковала Папу, называя его носителем левых взглядов и сторонником одного из главных оппонентов Орбана, уроженца Венгрии Джорджа Сороса.
Встреча Папы с Орбаном продолжалась около 40 минут и, как сообщается, носила формальный характер. Венгерский премьер опубликовал фото встречи с Папой, написав, что попросил Франциска «не позволить христианской Венгрии погибнуть».
После встречи с Орбаном и перед началом богослужения Франциск также встретился с лидерами христианской и еврейской общин Венгрии. Он заявил о необходимости борьбы с антисемитизмом в Европе.
Ряд комментаторов указывают на краткость визита Папы в Будапешт. Из столицы Венгрии Франциск отправится в соседнюю Словакию, где проведет полных два дня. Ватикан отрицает политическую подоплеку такого графика, подчеркивая, что в Будапешт Папа приехал ради конкретного богослужения, а в Словакию едет с давно согласованным визитом.
В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции Папа не совершал зарубежных визитов. Поездка в Венгрию стала одной из первых после их возобновления и первой после операции, которую 84-летний понтифик перенес два месяца назад. Франциск утверждает, что сейчас чувствует себя хорошо.
В Западной Грузии ураган повредил крыши более десятка домов
Крыши более десятка домов были повреждены во время урагана в Хобском муниципалитете (регион Самегрело и Земо Сванети), сообщает пресс-служба районной мэрии.
Накануне, 11 сентября, в Самегрело прошел сильный дождь, во время которого наблюдалось шквалистое усиление ветра. Известно о нескольких случаях падения деревьев, одно из них упало на автомобиль. Повреждены линии электропередач, уничтожены посевы и пашни. Согласно поступающей информации, наибольший ущерб нанесен селу Ахали Хибула, сообщает «Новости-Грузия».
До поздней ночи в зоне стихии работали соответствующие службы мэрии. Устранение последствий непогоды и очистка дорог продолжаются до сих пор. По словам представителя мэрии, создана комиссия по подсчету ущерба. Пострадавшему населению обещают оказать соответствующую помощь.
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