Георгий Гахария, чужой среди своих. И чужих

Выдвижение бывшего премьера Георгия Гахария на пост мэра Тбилиси встретило одинаковое неприятие как партии власти, так и оппозиции. Чем, возможно, и изменит привычную логику черно-белого грузинского противостояния последнего десятилетия.

Появление бывшего премьера «Грузинской мечты» в роли соискателя места градоначальника Тбилиси в правящей команде встретили с нескрываемым раздражением. Последний, впрочем, предоставил им для этого массу причин. Сначала на презентации своей кандидатуры на пост мэра Тбилиси он обвинил верхушку «Грузинской мечты» в отходе от принципов партии, декларированных в 2012 году, и в фактической помощи «Нацдвижению» как силе, способной на кровавый реванш. Кроме того, Гахария обвинил партию власти в неприкрытой травле инакомыслящих.

Вдобавок ко всему в преддверии презентации своей кандидатуры бывший премьер неожиданно встретился с действующим мэром Тбилиси Кахой Каладзе в его кабинете. Факт встречи до презентации Гахария не разглашал, чем попытались воспользоваться в команде власти. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе незамедлительно вступился за своего соратника и обвинил Гахария в попытке шантажа:

«Была попытка связаться через посредников по поводу того, что, если Гахария будет оказана финансовая помощь, он не будет баллотироваться, на что получил соответствующий отказ. Далее состоялась встреча между ним и Кахи Каладзе, на которой он намекнул мэру, что собирается выдвинуть кандидатуру, на что он получил ответ, что его это не нисколько не волнует».

Ответная реакция бывшего премьера также не заставила себя ждать:

«Для меня не имеет значения, что говорят боссы «Грузинской мечты». Ровно год назад эти люди восхваляли меня до небес, и для меня цена их похвал была равна нулю. И сегодняшние проклятия также равны нулю. Для дискредитации своих оппонентов они способны на любые выдумки».

Примечательно, что сам генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе сегодня не подтвердил доводы Кобахидзе о том, что на встрече с Гахария обсуждался финансовый вопрос:

«По-человечески я не отказал во встрече, все-таки долгое время работали вместе. Единственное, что он мне сообщил, было то, что он не хотел, чтобы я узнал о выдвижении его кандидатуры из СМИ, и пришел, чтобы сообщить лично. Честно говоря, я ничего не понял».

К выдвижению Гахария и в оппозиции отнеслись более чем прохладно. Ника Мелия, согласованный выдвиженец от большинства оппозиции, как и Каладзе, заявил, что это не главный для него вопрос:

«Не исключаю, что в Тбилиси будет второй тур, но преимущество в первом будет за мной. Они будут соревноваться за второе место. Я не хочу комментировать их отношения, они были друзьями и соратниками. Сейчас они поливают грязью друг друга, а раньше считали себя образцовыми политиками. Появление Гахария не меняет ничего – и без его вмешательства «Грузинская мечта» не смогла бы дотянуть до барьера в 40%».

По словам политолога Гии Хухашвили, синхронная нервозность в действиях «Грузинской мечты» и «Нацдвижения» объясняется очень просто: появление Гахария снимает главную проблему и опасность для страны - несбалансированность между правящей политической силой и оппозицией:

«Появился реальный шанс нарушить матрицу последних девяти лет – перед выборами «Грузинская мечта» демонизировала «Нацдвижение», обещая возвращение террора времен Саакашвили, и избирателю приходилось выбирать между плохим и очень плохим. Выдвижение Гахария частично ломает эту модель, появилась альтернатива – голосовать не против кого-то, а за. «Нацдвижение» также не устраивает нарушение статус-кво, где они гарантированно сохраняли статус главной оппозиционной силы. Двухполюсное противостояние подходит к логическому концу – отсюда и недовольство».

При этом политолог убежден: вступление Гахария в гонку за кресло мэра Тбилиси создает больше проблем именно «Грузинской мечте», а не «Нацдвижению»:

«Я не думаю, что Гахария управляется извне, он набрал немалый опыт во властных структурах и воочию убедился в дефиците политиков, которые одинаково готовы дистанцироваться как от «Грузинской мечты», так и «Нацдвижения». И, думаю, в борьбе за пост мэра он будет забирать голоса тех избирателей Каладзе, которые по привычке голосовали против «Нацдвижения». Что касается Ники Мелия, у него уже есть сформированный сегмент электората, в глазах которого Гахария – скомпрометированная фигура. Думаю, нас ждут интересные события именно в первом туре».

Прогноз политолога начал сбываться ближе к вечеру, когда Георгий Гахария решительно выступил против партии власти, попутно высказав готовность принять участие в дебатах именно с Каладзе и Мелия.

«Сегодня «Грузинская мечта», одержимая жаждой сохранения власти, все больше и больше становится похожей на «Национальное движение», возвращая нас в прошлое», – написал политик на своей страничке в Facebook.