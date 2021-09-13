В тайной прослушке не осталось ничего святого

Около трех тысяч документов с подробностями личной жизни грузинского духовенства попали в Сеть. СМИ подозревают в утечке одного из бывших сотрудников госбезопасности Грузии. Среди опубликованных материалов, впрочем, пока нет ни пикантных деталей, ни оснований считать записи подлинными.

«Вы меня никогда не найдете», предостерегает автор предполагаемой утечки. Его сообщение было прикреплено к файлам:

«Мы прослушиваем всех, собираем на вас компромат, ищем ваши слабости и таким образом управляем вами! Это наша заслуга, что церковь сегодня не Дом Божий, а обитель разврата! Вас не волнует, что российская тьма управляет всем в патриархате, вы терпите все ради власти и комфорта! Здесь вы увидите масштабы этого бедствия, за которым я наблюдал годы, и дай бог, чтобы вы проснулись и разрушили эту порочную систему!» – говорится в сообщении анонима.

Файлы, предположительно, просочившиеся из Службы государственной безопасности, показывают, что ведомство интенсивно собирало информацию о деталях частной жизни духовенства. Название одной из папок, которая содержит информацию о 80 фигурантах, говорит само за себя, – «прелюбодеяние». Отдельным списком идет перечень связей ГПЦ с высокопоставленными чиновниками из России.

По утверждениям СМИ, документы говорят о тотальном контроле спецслужб над верхушкой ГПЦ, а также приближенными к ней бизнесменами и политиками. И хотя в публикуемых материалах нет подробностей личной жизни духовенства и подлинность документов не подтверждена, тема стала поводом для ожесточенной полемики.

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил «Национальное движение» и связанные с оппозиционной партией телекомпании в целенаправленной дискредитации церкви:

«Эти попытки обречены на неудачу, так как это является антигосударственным деянием со стороны конкретных СМИ, и за это они получат соответствующий ответ от общественности на грядущих выборах».

В свою очередь, по мнению одного из лидеров партии Гии Вольского, речь идет о старых файлах, которые извлечены на свет в предвыборный период:

«Если кто и собирал компромат на всех нас, включая духовенство, это был период правления «Нацдвижения». Эти файлы никуда не делись, их вывезли конкретные люди, которые, манипулируя ими, продолжают шантаж».

В самой церкви не спешат давать свою оценку. Лишь глава службы по связям с общественностью патриархата Андрия Джагмаидзе лаконично коснулся этой темы.

«Очень плохо, если окажется правдой распространяемая СМИ информация. Да, мы не раз наблюдали клевету и фабрикации от некоторых телекомпаний, к сожалению, они сами приучили нас к тому, как «создаются» новости, а не просто освещаются события. Самые же опасные инсинуации создаются мешаниной правды и лжи, поэтому я не буду торопиться с комментарием», – написал священнослужитель в Facebook.

В свою очередь, Митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз (Пачуашвили) считает происходящее уголовным преступлением и видит в этом прежде всего вину государства:

«Сам факт того, что они слушали меня, и это стало достоянием общественности, является уголовным преступлением, за которое государство несет основную ответственность. Если эта информация была украдена и распространена, государство все равно несет за это ответственность».

По оценке правозащитников, очередной слив информации о личной жизни содержит риски не только для самих священнослужителей, но и ничего не подозревающей паствы. С соответствующим заявлением выступил глава НПО «Молодые юристы» Ника Симонишвили.

«То, что в подслушивании духовенства заинтересованы многие, неудивительно – их влияние на общественную жизнь значительно, и есть соблазн использовать эту информацию в политических целях. Однако интересна другая сторона медали: в недалеком прошлом духовные лица ввели в обиход причащение через телефоны и мессенджеры. В это время человек выдает духовному наставнику такую информацию, которой бы не поделился ни с кем в жизни, и эта информация тоже может оказаться в руках заинтересованных лиц. Как бы то ни было, все это выглядит крайне аморально и безнравственно, с учетом того, что, как правило, выливается на общество в предвыборный период», – подытожил правозащитник.

Обеспокоенность по поводу происходящего содержится и в заявлении Народного защитника Грузии. По словам Нино Ломджария, отсутствие эффективного контроля над деятельностью служб безопасности создает все предпосылки для незаконного прослушивания и сбора информации о частной жизни. Аппарат омбудсмена обжаловал в Конституционном суде механизм санкционированной прослушки, но, как показали дальнейшие события, без особого успеха.