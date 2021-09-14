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COVID-19 в Грузии: 3221 новый случай, 54 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 54 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8287.
За сутки в стране выявили 3221 новый случай коронавируса. Накануне провели 37 717 тестов: PCR-тестов – 13 210, экспресс–тестов на антиген – 24 507.
Выздоровели еще 2990 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 585 036, выздоровевших – 548 951.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,54%, за последние 14 дней составляет 7,58%, за неделю – 7,44%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 26 125 человек, всего в Грузии использовано 1 534 111 вакцин.
Другие новости дня
«Важные истории»: приближённой Лаврова принадлежат активы на 1 млрд рублей
Издание "Важные истории" (включённое в России в список СМИ-"иностранных агентов") во вторник опубликовало расследование о женщине по имени Светлана Полякова. "Важные истории" утверждают, что её семья обзавелась активами на более чем 1 миллиард рублей, а её родственники стали занимать ключевые посты в министерстве иностранных дел. Утверждается также, что её "связывают близкие отношения" с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как пишут "Важные истории", Полякова "обладает значительным влиянием в МИД России", а также занималась бизнесом, связанным с министерством. Полякова была награждена орденом РПЦ как сотрудница МИД России, однако неясно, действительно ли она сейчас работает в министерстве и на какой должности.
О том, что Полякова является приближённой Лаврова, изданию, как оно утверждает, рассказали источники, связанные с МИД. По их данным, Лаврова связывают с ней давние отношения, а на несколько важных постов в МИД были назначены её близкие знакомые. В частности, её бывший партнёр по бизнесу стал заместителем управляющего делами МИД, высокую должность также получила вдова её покойного брата. По словам источника, несколько высокопоставленных сотрудников МИД, недовольных тем, что на ключевые посты в министерстве назначаются знакомые Поляковой, были вынуждены уволиться.
"Важные истории" также пишут, что Полякова как минимум трижды путешествовала вместе с Сергеем Лавровым.
Поляковой, как утверждается, принадлежит дорогая квартира в Москве - в одном доме с матерью бывшей гимнастки и медиаменеджера Алины Кабаевой и бизнесмена Леонида Михельсона. Помимо этого, Светлана Полякова владеет апартаментами в Сочи и домом в Подмосковье. Дочь Поляковой, как утверждается, взяла в аренду на 999 лет (то есть фактически приобрела) квартиру в престижном районе Лондона. Общая стоимость недвижимости семьи Поляковой, по оценкам "Важных историй", более 1 млрд рублей.
Как пишет издание, ни МИД, ни Полякова не ответили на его запросы.
Сергей Лавров возглавляет МИД России уже более 15 лет. На предстоящих выборах в Госдуму он вошёл в первую пятёрку партийного списка "Единой России".
В Абхазии задержали жителя Сочи с крупной партией наркотиков
Сотрудники МВД самопровозглашенной республики Абхазия задержали жителя Сочи с 90 граммами метадона, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба абхазского ведомства.
«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) МВД Абхазии ходе реализации оперативной информации совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали временно проживающего в Абхазии жителя Адлерского района г. Сочи Кротова Павла Ивановича. В ходе личного досмотра у задержанного изъят изолированный сверток с содержащимся внутри пакетом белого порошкообразного вещества. Впоследствии экспертно-криминалистическим центром МВД установлено, что это наркотическое средство «метадон» весом свыше 90 с половиной грамм», – говорится в сообщении.
По данным МВД, в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что «Кротов ранее реализовал так называемые тайные закладки в г. Гагра в одном из разрушенных строений недалеко от популярного курортного объекта».
При обследовании указанной местности сотрудники УКОН обнаружили и изъяли в общей сложности восемь изолированных свертков с расфасованным в полиэтиленовые пакетики светлым веществом внутри.
«Масса вещества, изъятого с мест так называемых тайных закладок, составила порядка 73 с половиной грамм. Экспертами определена принадлежность изъятого к психотропному веществу «амфетамин», – говорится в сообщении.
По факту «незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупом размере» в отношении Кротова возбуждено уголовное дело.
Владимир Путин принял в Кремле сирийского лидера Башара Асада
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, который приехал в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля утром во вторник.
Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах и добавил, что несмотря на все сложности и трагедии предыдущих лет, сирийцы доверяют Асаду и связывают с ним процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Путин также подчеркнул необходимость диалога с оппонентами сирийской власти.
Главной же проблемой Сирии президент России назвал незаконное присутствие иностранных военных, но не уточнил, какой именно страны.
Асад поблагодарил Путина за помощь и поддержку, но сказал, что политические процессы, в том числе диалог с оппозицией, остановились три года назад. Он также отметил, что ряд государств наложили на Сирию санкции, которые можно классифицировать "как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные". При этом, по словам сирийского лидера, руководство страны в сложившейся обстановке налаживает политический диалог и другие процессы.
В последний раз президенты России и Сирии встречались в январе 2020 года в Дамаске, когда Путин и Асад посетили командный пункт российской группировки в Сирии.
В апреле этого года Путин и Асад обсудили по телефону совместные усилия по борьбе с коронавирусом и поставки в Сирию российских вакцин от COVID-19.
Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Как и ожидалось, победил 55-летний Башар Асад, правящий страной с 2000 года. Это его четвертый президентский срок – до 2028 года.
- Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года с противостояния, переросшего в восстание против режима Башара Асада. Позднее в конфликт оказались вовлечёнными основные государства региона, международные организации, военно-политические группировки и мировые державы. Жертвами войны стали около 400 тысяч человек, миллионы стали беженцами.
- Стороны конфликта получают военную помощь от других государств. В частности, поддержку правительственным силам оказывают Россия и Иран, тогда как сирийская оппозиция получает помощь от западных держав, Турции и стран Персидского залива.
- Спустя 10 лет после начала вооруженного конфликта в Сирии экономика страны находится в упадке. Если до начала войны курс национальной валюты колебался в районе 47–48 единиц за доллар США, то сегодня это соотношение – 4000:1. Более 13 миллионов сирийцев, в том числе 90 процентов детей, нуждаются в срочной гуманитарной помощи.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
Блинкен ответил на вопросы по Афганистану в Конгрессе США
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник начал давать показания в Комитете по международным делам Палаты представителей - слушания посвящены выводу американских войск из Афганистана. Законодатели-республиканцы задают вопросы о действиях президента-демократа Джо Байдена в последние дни войны. Законодатели-демократы, как отмечает "Голос Америки", делают акцент на действиях предыдущих администраций: республиканских при Джордже Буше-младшем и Дональде Трампе и администрациях при демократах Бараке Обаме и Джо Байдене.
Блинкен напомнил законодателям, что договоренность с "Талибаном" о выводе американских войск из Афганистана была достигнута предшествующей администрацией. По его словам, к моменту инаугурации Байдена у талибов были самые сильные военные позиции с 11 сентября 2001 года, а у США – наименьшее количество войск в Афганистане с 2001 года.
Говоря об усилиях по эвакуации американцев и уязвимых афганцев, Блинкен отметил, что Соединенные Штаты начали готовиться к этому процессу заблаговременно. Но, по его словам, экстренный характер эвакуации был вызван крахом афганских сил безопасности и правительства. "В течение года мы постоянно оценивали их способность удержать позиции и рассматривали множество сценариев. Даже самые пессимистические оценки не указывали, что правительственные силы в Кабуле рухнут, когда американские силы еще находятся в стране", – сказал Блинкен.
Во вторник Блинкен даст показания в сенатском Комитете по международным отношениям.
В Украине приняли окончательное решение об экстрадиции в Грузию Мегиса Кардава
Мегис Кардава будет экстрадирован из Украины в Грузию в течение ближайших двух недель, предполагает его украинский адвокат Максим Сиченко. Кардава был высокопоставленным чиновником военной полиции Грузии в период правления третьего президента Михаила Саакашвили.
По словам адвоката, намеченный на 13 сентября судебный процесс, на котором должно было быть принято окончательное решение, состоялся и судья не удовлетворил ходатайство защиты.
Как заявил Сиченко Общественному вещателю Грузии, процесс носит политический характер и был искусственно ускорен.
«Это политическое решение, что процедура была искусственно ускорена и что ряд украинских правовых норм были проигнорированы…Есть приказ Министерства юстиции Украины о его экстрадиции, который мы обжаловали, и сегодня суд решил не удовлетворять нашу жалобу. Суд считает, что приказ законен и его можно выполнить», – сказал Сиченко.
Ранее сам Кардава заявил, что ускоренное рассмотрение вопроса – «акт политического соглашения между сторонами». Он предполагает, что Киев «неформально обменял» его на двух украинских моряков, осужденных в Батуми за нарушение государственной границы. Их помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
О задержании Кардава украинскими властями стало известно в ноябре 2017 года. С тех пор началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию, а сам Мегис Кардава находился под домашним арестом, пишет агентство «Новости-Грузия».
11 сентября появилась информация о том, что украинские власти готовы его экстрадировать. В тот же день стало известно о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции Кардава. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы Киевской области в доме, куда он приехал в гости.
Точная причина смерти в настоящее время неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи.
Писанец вел и судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и неоднократно продлевал аресты подозреваемым в исполнении этого преступления.
- Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. Его обвиняют в совершении целого ряда преступлений, среди которых пытки, организация насильственных действий сексуального характера, растрата государственных средств.
- Прокуратура Грузии требует экстрадиции Мегиса Кардава в связи с тем, что он фигурирует в 11 уголовных делах. Кардава заочно вынесли несколько обвинительных приговоров. Он был заочно признан виновным в «унижающем или бесчеловечном обращении» по так называемому «тюремному бунту» и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу «Навтлугской спецоперации».
- Еще один обвинительный приговор против Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района – за это ему присудили девять лет тюрьмы.
Коронавирус в Абхазии: 125 новых случаев, два - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 404 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 125 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 36 пациентов. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались два пациента: женщина 63 и мужчина 80 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 55 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 237 человек. Зарегистрирован 395 летальных случаев. Выздоровели 21 807 человек.
Роскомнадзор заблокировал сайт Михаила Ходорковского о выборах
Роскомнадзор заблокировал сайт бизнесмена Михаила Ходорковского duma.vote – там была собрана информацию о кандидатах на выборы в Госдуму, написало издание Daily Storm. Ресурс был аналогом «Умного голосования», доступ к которому также ограничен.
Сайт Ходорковского попал в реестр запрещенных на основе постановления Генеральной прокуратуры от 10 сентября. Ведомство считает, что там содержатся призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Ранее были заблокированы другие проекты бизнесмена, в том числе несколько медиа.
- В начале сентября Роскомнадзор начал блокировать приложение «Навальный» и сайт «Умное голосование», а также потребовал от Apple, Google, Cloudflare и Cisco удалить его из своих онлайн-магазинов и поисковой выдачи.
- В июне Роскомнадзор ограничил использование в России двух VPN-сервисов - Opera VPN и VyprVPN. В сентябре блокировка затронула еще шесть сервисов - NordVPN, ExpressVPN, IPVanish, Hola, VPN Unlimited и Speedify. На этом фоне в России стали дорожать услуги VPN-сервисов.
- В августе Центробанк сообщил, что Роскомнадзор может заблокировать еще четыре VPN-сервиса - Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield.
- Закон об изоляции российского сегмента интернета подразумевает возможность отключения рунета от глобального интернета в случае неких угроз.
В Париже по проекту Христо «упаковали» Триумфальную арку
Одну из главных достопримечательностей Парижа – Триумфальную арку – оборачивают в серебристо-синюю ткань. Это проект, задуманный в 1961 году американским художником болгарского происхождения Христо Явашевым.
Он надеялся реализовать его в апреле 2020 года, но сроки пришлось перенести из-за пандемии. В мае 2020 года Христо умер в Нью-Йорке на 85-м году жизни.
Чтобы «упаковать» арку, потребовалось двадцать пять тысяч квадратных метров ткани. Ее крепят восемьдесят пять техников-альпинистов и сорок пять плотников. После этого они обернут сооружение трехкилометровой красной веревкой.
Общая стоимость работ – четырнадцать млн евро. Все это частые пожертвования: для сбора средств племянник Христо – Владимир Явашев – продавал рисунки, макеты и литографии художника. Государственных дотаций у проекта нет.
Тридцать пять лет назад – в 1985 году – похожим образом по проекту Христо был обернут парижский «Новый мост» (Пон-Неф). В 1995 – здание Рейхстага в Берлине. Развиваясь на ветру, ткань создает впечатление, что сооружения оживают.
Завершить работы над Триумфальной аркой планируется к 18 сентября. Посмотреть на «ожившую ткань» можно будет до 3 октября.
Гегелия: На выборы в Грузию прибудут 7 депутатов Европарламента
По словам одного из лидеров партии «Лело за Грузию» Григола Гегелия, в миссию наблюдателей Европарламента войдут 7 депутатов Европарламента и административные сотрудники парламента, передает «Грузия онлайн».
По его словам, это свидетельствует о том, какое политическое значение придают выборам западные партнеры.
«За выборами будут следить не только ОБСЕ/БДИПЧ, IRI и другие важные институты, но и сами депутаты Европарламента. Запад рассматривает эти выборы как референдум для определения геополитического будущего Грузии. Сегодня депутаты Европарламента уже прямо заявляют, что геополитический выбор грузинского народа и курс этой власти расходятся. Сейчас настает уникальный момент, когда мы должны сделать правильный, цивилизованный выбор, чтобы спасти будущее и перспективы этого государства», - сказал Гегелия.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся 2 октября.
Патриарх Кирилл: Газ заложен в недра России богом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Петербурге во время освящения подворья храма Святой Троицы, на котором также присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер, заявил, что газ был заложен в недра России самим богом.
«Если бы не было первичного капитала, богом заложенного в наших недрах, то неоткуда было бы взяться материальным ценностям, которые необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил и безопасности», - сказал Кирилл.
Также, по мнению главы РПЦ, «духовное возрождение» России не было бы возможно без деятельности «Газпрома». »Глубоко убежден в том, что возрождение России сопровождалось возрождением веры, и в этом процессе очень большую роль сыграл, и играет до сих пор «Газпром», и вообще энергетика», - сказал Кирилл.
Отмечается, что после выступления глава РПЦ наградил Алексея Миллера патриаршей грамотой.
Георгий Гахария пригласил на дебаты Каху Каладзе и Нику Мелия
Бывший премьер-министр Грузии, а ныне кандидат в мэры Тбилиси от партии «За Грузию» Георгий Гахария пригласил на дебаты своих соперников в рамках предстоящих выборов. Георгий Гахария заявил, что готов встретиться лицом к лицу с Кахой Каладзе и Никой Мелия на «их территории».
«Давайте проведем дебаты на ваших телеканалах, на вашей территории, лицом к лицу, один на один, для того, чтобы предоставить жителям Тбилиси возможность принятия правильного, осознанного решения. Похоже, как я слышал в недавних выступлениях, Каха Каладзе испытывает некоторый дискомфорт от появления на других телеканалах, поэтому я хотел бы еще раз предложить дебаты нынешнему мэру Тбилиси на «Имеди», на партийном телеканале. Аналогично я хотел бы предложить Никанору Мелиа провести дебаты на Mtavari Arkhi, телеканале «Единого национального движения», – заявил Гахария.
Как сообщает SOVA, согласно последним социологическим опросам, Каладзе, Мелия и Гахария с большим отрывом лидируют в рейтинге симпатии населения. На днях телеканалы «Формула», «Мтавари архи», ТВ Пирвели и «Кавкасия» пригласили их на дебаты в прямом эфире. Действующий мэр предложение отклонил.
Иракские СМИ назвали имена граждан Грузии, обвиняемых в краже 2.6 млн долларов
Иракская полиция установила личности граждан Грузии, которые обвиняются в масштабной краже дома жителя города Дахук (иракский Курдистан). Как сообщалось ранее, злоумышленники похитили 2 миллиона 600 тысяч долларов и 4 кг золота.
Телекомпания «Рустави-2» распространила кадры вскрытия тайника с украденным, показанные иракской полицией. Сообщается, что обвиняемые – 35-летний житель Ланчхути Т.Ш., 27-летний житель Лентехи Ц.М. и 34-летний житель Цагери А.С.
По данным СМИ, организовавшая кражу некая Марика, фамилия которой не называется, уже несколько лет работала уборщицей в доме, который принадлежит местному шейху. Женщина дождалась момента, когда хозяев не было дома, открыла окно своим сообщникам и передала им ключ.
Злоумышленники спрятали украденное в тайнике, однако не смогли забрать его, так как о преступной схеме стало известно полиции – их засняли камеры наблюдения.
Марика, подозреваемая в организации кражи, успела покинуть Ирак с 20 тысячами долларов и скрылась на территории соседней Турции. Иракская полиция опрашивает до 20 человек из контактов женщины.
Ранее СМИ сообщили, что иракский Курдистан покинули и другие фигуранты преступления.
В Южной Осетии более трех тысяч россиян проголосовали досрочно на выборах в Госдуму
За десять дней более трех тысяч россиян приняли участие в досрочном голосовании на выборах в Госдуму РФ в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Цхинвали.
«В Южной Осетии с 3 сентября проходит досрочное голосование с выездным для военнослужащих 4-й российской военной базы, Пограничного управления ФСБ России и членов их семей. На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 3 тыс. граждан Российской Федерации», – сказал заведующий консульским отделом посольства Сергей Алексеев.
Дипломат уточнил, что для всех остальных граждан РФ голосование начнется 17 сентября. Шесть избирательных участков откроют в Цхинвали, по одному – в Джаве, Знаури, Ахалгори и Кваиси.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России. Большинство жителей Южной Осетии и Абхазии имеют российское гражданство.
Талибы ввели раздельное обучение в афганских университетах
Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), захватившее власть в Афганистане, изменило правила для университетов. Теперь мужчины и женщины должны учиться раздельно и приходить на занятия в соответствии со строгим дресс-кодом, который предполагает полное соблюдение традиций ислама в понимании талибов. Пока неясно, обязаны ли будут студентки полностью закрывать лицо или же можно будет ограничиться хиджабом.
"Талибан" также собирается пересмотреть набор предметов, которые изучают в афганских вузах. Группировка утверждает, что не будет возвращаться к прежним правилам и полностью запрещать женщинам учиться. Это ограничение действовало во времена пребывания талибов у власти с 1996 по 2001 год.
Правозащитники опасаются, что талибы используют раздельное обучение для прикрытия, и женщины не будут получать нормальное образование. Из-за нехватки преподавателей некоторые университеты уже отменили занятия для студенток. А многие из них сами перестали ходить на занятия, опасаясь за безопасность.
В середине августа талибы в ходе стремительного наступления взяли под контроль всю территорию Афганистана, без боя захватив столицу и крупнейший город Кабул. До этого момента радикалы участвовали с властями страны в переговорах о создании коалиционного правительства. После захвата власти представители движения заявили, что не нуждаются в коалициях и сформируют правительство самостоятельно. Афганистан объявлен Исламским эмиратом, светская власть в котором будет находиться под религиозным контролем.
Талибы говорили, что в состав их правительства будут включены женщины, но своё обещание они не сдержали. В недавнем интервью телеканалу Tolo News официальный представитель "Талибана" сказал, что роль женщин заключается в рождении и воспитании детей, а в кабинете министров им находиться не обязательно.
После прихода к власти исламисты помимо прочего запретили женщинам заниматься спортом. Афганки теперь лишаются постов в госучреждениях и коммерческих организациях. Местные СМИ рассказывали о случаях нападения на женщин со стороны талибов за то, что те посчитали нарушением правил шариата.
Представитель ООН по Афганистану рассказала, что организация получает все больше сообщений о нарушениях прав женщин. По данным организации, талибы запрещают женщинам появляться в общественных местах без сопровождения мужчин и не позволяют работать. В некоторых регионах "Талибан" ограничил доступ девочек к образованию.
В Южной Осетии выявили 62 новых случая коронавируса
В минувшую пятницу в Южной Осетии провели 271 тест на коронавирус, выявив 62 новых случая заражения. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 738 человек, 30 человек сняты с учета медиков», – сказала Кочиева.
По её словам, количество инфицированных с начала пандемии составило 5280 человек, 4542 выздоровели. Ведомство не публикует статистику смертности от COVID-19.
Ранее стало известно, что на карантин из-за коронавируса закрыты два класса в цхинвальской школе №2 и один класс в общеобразовательном учреждении №12.
С начала мая в Южной Осетии проходит бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По информации местных властей, вакцинировались более 900 жителей.
В сеть слили прослушку разговоров грузинских священнослужителей – СМИ
Грузинские оппозиционные каналы сообщили, что в сеть слили прослушку разговоров грузинских священнослужителей. Утверждается, что тысячи файлов распространил неизвестный экс-сотрудник Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.
«Если аутентичность файлов подтвердится, получается, что в стране прослушивают и следят за членами священного Синода, патриаршим местоблюстителем, архиереями, помощниками Патриарха, епископами, монахинями, а также связанными с ними лицами», – пишет телеканал «Формула».
Гендиректор «Мтавари» Ника Гварамия сообщил в соцсети Facebook, что его телеканал не будет публиковать записи разговоров священнослужителей.
«Эти аудиозаписи носят личный характер, добыты незаконно и не представляют общественного интереса», – пишет он.
Примеру «Мтавари» не последовала телекомпания «Пирвели», уже распространившая часть слитых материалов.
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил в попытке дискредитировать грузинскую церковь «Национальное движение» и связанные с оппозиционной партией телекомпании.
В иркутской колонии осуждённые объявили массовую голодовку
В Иркутской области заключенные исправительной колонии №2 объявили массовую голодовку из-за смерти двух осужденных. Об этом Сибирь.Реалии сообщили два разных источника. Согласно сообщениям прокурору по надзору от ФСИН , которые есть в распоряжении редакции, помимо гибели осужденных в этой же колонии было зафиксировано не менее 10 случаев применения физической силы к заключенным.
Как рассказал Сибирь.Реалии основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, заключённые массово протестуют против постоянных издевательств и пыток. Согласно внутренней документации, осуждённых по формальному поводу унижают, раздевают догола, избивают, заковывают в наручники, таскают по полу.
Информацию о голодовке из-за побоев и гибели осужденных редакции также подтвердили родственники заключенных.
В пресс-службе ФСИН по Иркутской области на звонки редакции и письменный запрос не ответили.
- Редакция Сибирь.Реалии сообщала о жалобах заключенных, их родных и адвокатов на побои и избиения в колониях и следственных изоляторах Иркутской области.
- Накануне стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении Андрея Верещака, бывшего начальника исправительной колонии №15, где в апреле 2020 года произошел бунт. Его обвиняют в "превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий".
- 10 апреля 2020 года бунт в ангарской колонии №15, по словам осужденных, начался с избиения одного из заключенных сотрудником колонии. После чего он вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение. Как утверждает пострадавший, из-за появления ролика сотрудники ФСИН его избили вновь. После этого в знак протеста раны себе нанесли все заключенные, находящиеся в бараке, – 17 человек. По версии пресс-службы ФСИН по Иркутской области, осужденные напали на сотрудника исправительной колонии №15 в Ангарске.
- В течение года после бунта осужденных вывозили в другие ИК и СИЗО, где, по их словам, пытали для получения признания в организации бунта. На основании заявлений заключенных, их родственников и адвокатов в 2021 году в Иркутской области было заведено девять уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН, об истязаниях и насилии в отношении осужденных.
Россия потребует экстрадиции из Испании вора в законе Левана Сухумского
Генпрокуратура России получила из Интерпола уведомление о задержании в Испании сбежавшего из суда во Владимире вора в законе Левана Абуладзе, известного как Леван Сухумский. Ведомство намерено требовать его экстрадиции, пишет портал Кавказ.Реалии.
«Вопрос о направлении в компетентные органы Испании запроса о выдаче Абуладзе планируется решить в срок, предусмотренный Европейской конвенцией о выдаче от 13 декабря 1957 года», – сообщили в Генпрокуратуре «РИА Новости».
В начале сентября Национальная полиция Испании сообщила о задержании криминального авторитета Леван Абуладзе, сбежавшего перед началом судебного заседания во Владимире. В декабре прошлого года он скрылся из здания Октябрьского районного суда Владимира, отпросившись в туалет.
Абуладзе задержали в аэропорту Барселоны при попытке въехать в страну по фальшивому украинскому паспорту, сообщили испанские правоохранители. Расследование, которое привело к задержанию криминального авторитета, проводилось совместно с полицией Грузии.
В России Леван Абуладзе обвиняется по статье «занятие высшего положения в преступной иерархии». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
- Весной 2020 года Леван Сухумский освободился, но 17 апреля его вновь задержали и по решению суда поместили в спецприемник для иностранных нелегалов для последующей депортации за пределы России. Решение о пожизненной нежелательности его пребывания на территории страны подписал замминистра МВД Михаил Ваничкин.
В Батуми ранена иностранка, нападавший покончил с собой
В Батуми ранена иностранка, нападавший покончил жизнь самоубийством. Как пишет СОВА, пострадавшая находится в больнице. По словам врачей, её жизни ничего не угрожает.
По имеющейся информации, участники инцидента были знакомы. Женщина является гражданкой Беларуси, мужчина – Грузии. Инцидент произошел на бульваре, где в данный момент мобилизованы правоохранители, место происшествия оцеплено.
Министерство внутренних дел Грузии ведет расследование по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии – «покушение на убийство».
Прирост случаев коронавируса в Грузии оказался минимальным с 20 июля
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 48 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8233.
За сутки в стране выявили 946 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – минимальный показатель с 20 июля.
Накануне провели 17 192 теста: PCR-тестов – 7750, экспресс–тестов на антиген – 9442. За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии снизился до 5,5%, за последние 14 дней составляет 7,81%, за неделю – 7,36%.
Выздоровел еще 4351 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 581 815, выздоровевших – 545 961.
За сутки вакцинированы от коронавируса 14 703 человека, всего в Грузии использовано 1 507 986 вакцин.
Отметим, что с сегодняшнего дня в пяти крупных городах Грузии – Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди – возобновил работу общественный транспорт. Работа муниципального транспорта была остановлена с 14 августа из-за резкого ухудшения эпидситуации.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась, а согласно прогнозу, «с октября наступит спокойный период».
Югоосетинский политик Мурат Джиоев упал с дерева. Его госпитализировали в Беслан
Полпред президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев получил травму при падении с дерева. Как пишет агентство «Рес», Джиоев упал с дерева в своем саду в Джавском районе, после чего ему потребовалась медицинская помощь.
Медики госпитализировали Мурата Джиоева в цхинвальский медцентр, где ему была оказана этапная специализированная медпомощь, после чего, по договоренности с бесланским центром, он был отправлен в Северную Осетию.
«Мурат Кузьмич на специализированной скорой помощи доставлен в Беслан. Любая информация, касательно диагноза является врачебной тайной и может быть разглашена по личному желанию пациента», – пояснили в югоосетинском Минздраве.
Там подчеркнули, что любые публикации по данной теме являются некорректными и подлежат огласке только с личного разрешения пострадавшего.
По информации пользоватей соцсетей, у Джиоева – перелом позвоночника, а машина скорой помощи Джавского района «не оказалась на месте».
Северная Корея заявила об испытаниях новой крылатой ракеты
Северная Корея провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом сообщило агентство"Рёнхап" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. ЦТАК назвало испытания успешными, уточнив, что при них присутствовали высокопоставленные чиновники страны.
По заявлению КНДР, разработка ракет нового типа велась два года. В ходе испытаний 11 и 12 сентября ракеты пролетели полторы тысячи километров, поразили заданные цели и упали в территориальные воды КНДР. ЦТАК пишет, что новые ракеты — это "стратегическое оружие, которое имеет крайне важное значение". По мнению эксперта, которого цитирует Reuters, обозначение ракеты как "стратегической" указывает на то, что она разрабатывается под атомную боеголовку.
В марте КНДР заявила об испытании двух новых тактических управляемых ракет нового типа. Эксперты тогда связывали запуски ракет с подготовкой к переговорам с США после смены американской администрации. Переговоры Ким Чен Ын с предшественником Байдена на посту президента США - Дональдом Трампом зашли в тупик после того, как северокорейский лидер потребовал отмены санкций против его страны в ответ на частичное сворачивание Пхеньяном ядерной программы.
В конце августа эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в годовом отчете высказали предположение, что КНДР могла вновь запустить свой экспериментальный ядерный реактор в научно-исследовательском центре в Йонбене.
В августе КНДР разорвала связь с Южной Кореей в ответ на совместные с США военные маневры. Пхеньян называл учения репетицией вторжения на Север, а южнокорейского президента Мун Чжэ Ина обвинил в "предательстве".
Даниил Медведев впервые выиграл турнир Большого шлема
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США (US Open), обыграв в финале первую ракетку мира, серба Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
Медведев стал третьим в истории россиянином, выигравшим мужской турнир Большого шлема. Ранее то же самое, но по два раза, удавалось только Евгению Кафельникову и Марату Сафину. Последний раз это произошло в 2005 году. Тогда на Открытом чемпионате Австралии победил Марат Сафин.
Сейчас в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)25-летний Медведев занимает второе место. В его активе 12 титулов в одиночном разряде. В 2019 году в финале US Open он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах. В прошлом году Медведев дошел до полуфинала турнира.
В 2021 году он также играл в финале Открытого чемпионата Австралии, где уступил Джоковичу в трёх сетах. Вчера в Нью-Йорке Медведев не дал 34-летнему Джоковичу стать первым с 1969 года теннисистом, сумевшим в течение одного сезона стать чемпионом всех четырех главных теннисных чемпионатов в мужском одиночном разряде. Последний раз завоевать Большой шлем в мужском теннисе смог в 1969 году Род Лейвер. Этот легендарный австралийский теннисист, которому сейчас 83 года, в воскресенье наблюдал за сражением Джоковича и Медведева, сообщает Би-би-си.
После матча, обращаясь к Джоковичу, Медведев сказал : "Я никому этого еще не говорил, но для меня ты — лучший в мире за всю историю".
В Грузии вышел из СИЗО Иван Кочетков. В РФ его считают соучастником убийства
Россиянин Иван Кочетков, которого следствие в России считает одним из соучастников убийства следователя Евгении Шишкиной, вышел на свободу в Грузии. Как пишет Настоящее время, об этом сообщили его адвокат и источник, близкий к семье.
Следователь МВД Евгения Шишкина была застрелена в Подмосковье в октябре 2018 года. Исполнитель и посредник убийства уже отбывают сроки в колониях. Предполагаемый организатор дожидается суда по другому делу в московском СИЗО.
Иван Кочетков был задержан в Грузии по запросу Интерпола в мае 2020 года, сообщала Русская служба Би-би-си.
"Сейчас он находится на свободе", – сказал Настоящему Времени адвокат Ивана Кочеткова Георгий Кондахишвили. Источник Настоящего Времени, близкий к семье Кочетковых, подтвердил эту информацию. На вопрос, каков статус 24-летнего россиянина, адвокат и источник не ответили.
Не ответили на вопрос о статусе и в городском суде Тбилиси. Там Настоящему Времени сообщили, что "экстрадиционное дело [Кочеткова] находится в производстве прокуратуры". Надзорные ведомства Грузии и России, а также Министерство юстиции Грузии проигнорировали запросы редакции.
О том, что Кочетков вышел из заключения, пишет "Медуза" со ссылкой на анонимный источник в Следственном комитете, а также источник, близкий к следствию. Они утверждают, что Кочетков вышел из СИЗО под подписку о невыезде в связи с истечением предельного срока содержания под стражей (в Грузии он составляет девять месяцев).
Это значит, что Кочетков мог выйти из заключения еще в феврале 2021 года.
В России Кочетков по-прежнему в розыске, следует из информации на сайте МВД. Сейчас напротив его фамилии стоит пометка "переобъявлен".
Убийство в даркнете: как погибла Евгения Шишкина
Утром 10 октября 2018 года следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД Евгения Шишкина вышла из своего дома в поселке Архангельское Московской области и направилась к парковке. К женщине подбежал уроженец Санкт-Петербурга Абдулазиз Абдулазизов и выстрелил в нее не менее двух раз. От ранений Шишкина скончалась на месте.
Абдулазизова осудили на 14 лет. Посреднику убийства, петербуржцу Кириллу Грунскому, суд назначил 9,5 лет лишения свободы. Сейчас им 21 год и 19 лет соответственно.
Следствие считает, что заказчиком убийства был хакер Ярослав Сумбаев: посредника и исполнителя он нашел в даркнете, говорится в материалах уголовного дела, с которым ознакомилось Настоящее Время. Мотивом убийства могла быть месть: с 2013 года следователь занималась делом о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17,5 миллиона рублей ($500 тысяч по среднему курсу за этот период). По этому делу 31-летний Сумбаев проходит обвиняемым. В сентябре 2019 года Сумбаева экстрадировали из Грузии. Сначала ему предстоит суд по "билетному делу".
Что известно об Иване Кочеткове
Иван Кочетков – муж сестры Ярослава Сумбаева. Все трое: Иван, его жена Дарья и Ярослав – родом из Астрахани.
До переезда в Грузию Кочетков с женой снимал квартиру в районе Орехово-Борисово на юге Москвы. Оттуда до поселка Архангельское, где жила Евгения Шишкина, полтора часа езды. Кочетков проделывал этот путь как минимум четырежды, считают следователи.
По их версии, Кочетков парковался недалеко от дома Шишкиной и вместе с неустановленным соучастником собирал информацию об окружающей обстановке, расположении видеокамер и маршрутах передвижения следователя, обо всем докладывая Сумбаеву. На основе этих данных молодые люди составили пути отхода для киллера.
Следователи восстановили маршруты передвижения Кочеткова по базовым станциям, с которыми связывался его телефон, следует из материалов дела. Но утром 14 января 2018 года телефон Кочеткова был выключен. В эти часы Шишкиной сожгли машину.
Сразу после поджога она получила несколько сообщений с незнакомого номера, в том числе такое: "А вы неразговорчивая, это даже прекрасно, что вы молчите, значит, по делу все было сделано".
Кочетковы переехали в Грузию за девять дней до убийства Шишкиной, 9 октября 2018 года. В Грузии Кочетков мог стать вторым человеком в нелегальном наркобизнесе Сумбаева, писала BBC со ссылкой на источник, близкий к следствию. После ареста шурина Кочетков мог возглавить магазин.
Свой арест Кочетков отбывал в Глданской тюрьме на севере Тбилиси. Но Грузия по какой-то причине не стала рассматривать запрос Генпрокуратуры России. В результате он оказался на свободе.
Защитники Кочеткова и Сумбаева в Грузии и России настаивают на их невиновности.
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