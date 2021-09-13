Кто ведет счет зараженным?

Санитарные службы и югоосетинский Минздрав демонстрируют умеренно-обнадеживающую статистику распространения коронавируса. В «красной зоне» – 50 пациентов, из которых всего один в палате интенсивной терапии. И это на фоне сложной эпидемиологической ситуации в соседних регионах.

Сегодня санитарные службы отчитались за пятницу. Как сообщила ИА «Рес» в понедельник глава «Югосетпотребнадзора» Марина Кочиева, по результатам проведенных исследований из 271 пробы 62 (23%) показали положительный результат.

По информации Минздрава, за это же время 30 человек сняты с медицинского учета как выздоровевшие. По состоянию на утро 13 сентября под наблюдением врачей находятся 738 человек, из них в «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра проходят лечение 50 пациентов. За сутки госпитализированы пять инфицированных коронавирусом, двое выписаны.

Вице-спикер парламента, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев называет вторую волну «пандемией плавного течения»:

«За время второй волны все больные, за редким исключением, не выше средней тяжести, фактически без кислородной поддержки. Происходит такое плавное течение пандемии. Медперсонал «красной зоны» пока не ощущает серьезных нагрузок. Полчаса назад сидели, вспоминали первую волну. Тогда был ужас, сейчас спокойнее намного.

– Почему так, в чем причина?

– Все-таки в первую волну у нас переболела большая часть населения. Есть популяционный иммунитет, оттого так постепенно все происходит, даже с учетом возможных повторных заболеваний. Хотя у нас до сих пор подтвержденного случая повторного заболевания не было.

– Но сейчас многие болеют по второму и даже третьему разу, заражаются новыми штаммами вируса.

– Я думаю, что у нас все еще старый штамм. Потому что, как говорят врачи, новые агрессивнее, течение болезни тяжелее. Посмотрите, что творится в Северной Осетии. А в Грузии вообще кошмар. У нас, я думаю, штамм старый, потому что он неплохо поддается лечению, и агрессивность у него не такая, как отзываются о новых».

Всякий раз, когда говорят о пандемии в Южной Осетии, сравнивают местную ситуацию с соседними регионами, в частности, с Северной Осетией. В разгар первой волны в Южной Осетии говорили, что ситуация на юге значительно хуже, чем на севере, в первую очередь из-за дефицита медицинских кадров и лекарственных препаратов.

Сейчас, наоборот, бытует мнение, что на севере дела обстоят хуже. Но при этом нет никакой возможности сопоставить эти ситуации. По официальным данным, за сутки в Северной Осетии с населением 693 тысячи выявлено 68 заболевших, а в Южной Осетии, где постоянно проживает не более 35 тысяч, за сутки обнаружили 62 зараженных.

Все это странно выглядит и плохо соотносится с мнением врачей.

Как может быть на севере хуже, если там в пересчете на душу населения заболеваемость в 17 раз меньше? Политический редактор «Основы» Руслан Тотров считает, что официальная статистика – это не про цифры, а внутренние установки и отношения с центром:

«В прошлом году на заре пандемии я пару выпусков «Площади свободы» посвятил этому делу. Надо полагать, они сильно не заморачиваются и какую-то усредненную статистику ежедневно выдают. У них в прошлом году казус случился, из-за того, что количество заболевших по статистике росло на одного человека ежедневно. А теперь, если посмотрите по дням последние три недели, бывает, когда несколько дней подряд одинаковое количество, бывает, на один больше или на один меньше. Я так понимаю, что они придерживаются каких-то внутренних своих рамок. Но обратите внимание, что происходит со смертностью. В разы начало больше умирать в Осетии. Раньше обычно один в сутки, а потом может несколько дней ни одного умершего. А теперь у них от 6 до 11 человек стабильно умирает. Я полагаю, что они начали в случаях, которые раньше считались технически нековидными смертями (от последствий болезни), переписывать и считать их коронавирусными после того, как несколько регионов получили нагоняй из федерального центра за недостоверную информацию».

Вернемся в Южную Осетию. По словам Александра Плиева, в республику из России завезли вторую партию вакцин «Спутник V» – еще одну тысячу доз. Но она, скорее всего, не понадобится. Из предыдущей партии двумя компонентами привилось 750 человек, одним – около 900. Больше делать вакцину практически никто не хочет, говорит Александр Плиев:

«Это связано с тем, что наши сертификаты о вакцинации не признает Россия и не присваивает нам QR-коды. Хотя наш Минздрав обращался по этому поводу в правительство РФ, в том числе и Мишустину писали, но пока нам не ответили. Из-за того, что наша вакцинация не признается Россией, многие не хотят прививаться здесь, в том числе и я, например. Никак не выберусь во Владикавказ на вакцинацию, но хочу привиться именно там, чтобы не попадать под ограничения. Все равно мне придется ездить в Москву, посещать учреждения, участвовать в конференциях.

– А пока вы работаете в «красной зоне» без вакцинации?

– Да, конечно, я в «красной зоне» каждый день.

– По вашим наблюдениям, отношение к болезни изменилось? Стали люди острожными?

– Что у нас, что во Владикавказе – пир во время чумы. Никаких мер предосторожности не соблюдается. Такие же широкие, роскошные свадьбы, такие же многолюдные похороны. Но и пропаганды никакой нет со стороны государства. COVID-диссиденты переигрывают тех, кто знает, кто видел, насколько страшным бывает это заболевание. Этого мы пока не смогли объяснить населению».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии