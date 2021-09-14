Владимир Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден перейти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении не говорится, сдавал ли сам президент тест на коронавирус.

«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении.

Накануне Путин, общаясь со спортсменами-паралимпийцами, упомянул о том, что скоро может уйти на карантин.

Но спустя буквально несколько минут после этого высказывания пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент выражался «образно». Новых комментариев Пескова пока нет.

Уже известно, что Путин не приедет на саммит ОДКБ и ШОС, который открывается 15 сентября в Душанбе. Он будет участвовать дистанционно.

Путин весной заявлял, что привился отечественной вакциной (впоследствии он уточнил, что речь шла о «Спутнике V»). В последние дни он проводил немало публичных мероприятий. При этом известно, что перед встречами с Путиным люди, как правило, отправляются на карантин.

Накануне вечером Путин встречался в Москве с сирийским президентом Башаром Асадом.

Прошлой весной, во время первой волны эпидемии, президент несколько месяцев почти не участвовал в публичных мероприятиях, перейдя на дистанционную работу. Однако формально о карантине речь не шла.

Кто именно был инфицирован в окружении Путина - не сообщается, пишет Радио Свобода.

19 сентября в России состоятся выборы в Госдуму. Ранее сообщалось, что президент намерен принять участие в голосовании.