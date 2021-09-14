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Прослушка грузинских священнослужителей: прокуратура заявила о начале расследования
Файлы с расшифровкой предположительной прослушки разговоров грузинских священнослужителей и описанием их личной жизни станут предметом расследования прокуратуры Грузии.
Как сообщили в следственном ведомстве, расследование начато по первой и второй частям статьи 158 Уголовного кодекса Грузии.
Статья 158. Нарушение тайны частной коммуникации
- 1. Самовольная запись или прослушивание частных переговоров, а также самовольное добывание компьютерных данных в компьютерной системе или компьютерных данных, переданных из системы при частной коммуникации, либо электромагнитных волн – носителей таких данных с применением технических средств, либо незаконное хранение записей частной коммуникации, информации, полученной с применением технических средств, или компьютерных данных – наказываются штрафом, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
- 2. Незаконные использование, распространение записей частной коммуникации, информации, полученной с применением технических средств, или компьютерных данных либо иное обеспечение доступа к ним – наказываются штрафом, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
В прокуратуре заявили, что в рамках расследования дела будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия.
«Мы призываем всех, у кого могут храниться незаконные записи и материалы, сотрудничать со следствием. Вместе с тем мы призываем СМИ, располагающие упомянутыми материалами, сотрудничать со следствием и предоставить нам имеющиеся в их распоряжении материалы», – сказано в заявлении ведомства.
Грузинские оппозиционные каналы накануне сообщили, что прослушку разговоров грузинских священнослужителей в сеть слил экс-сотрудник Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии. Аутентичность материалов не подтверждена.
Другие новости дня
Родственники обвиняют силовиков в смерти 24-летнего жителя Абхазии
24-летнего жителя самопровозглашенной республики Абхазия Анри Атейба довели до суицида во время его пребывания в изоляторе временного содержания. Об этом в интервью Telegram-каналу RESPUBLICA рассказала мать погибшего.
«Его довели в КПЗ до суицида. У меня есть все доказательства. Мне просто не до этого сейчас, в данный момент», – заявила она.
Ранее общественный деятель, журналист Давид Дасания опубликовал пост в Facebook о том, что его внучатый племянник Анри Атейба из села Блабурхва погиб из-за побоев сотрудников РОВД Гагры.
«Это убийство ‒ результат беззакония, в который погрузилась Абхазия за послевоенное время», – отметил Дасания.
Официальные структуры информацию о смерти 24-летнего Анри Атейба пока не комментируют.
Похищенных чеченцев Исаева и Магамадова признали политзаключенными
Правозащитный центр "Мемориал" объявил уголовное дело против братьев Исмаила Исаева и Салеха Магамадова из Чечни политически мотивированным и незаконным. Правозащитники считают, что преследование молодых людей "направлено на недобровольное прекращение публичной критики власти и обусловлено их принадлежностью к чеченскому ЛГБТ-сообществу".
Родные братья с февраля этого года находятся под арестом в грозненском СИЗО-1 по обвинению в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. "Дело Исаева и Магамадова изобилует грубыми нарушениями: к ним не допускали адвокатов, в процессе нарушали установленные законом сроки, на братьев и их родителей оказывали давление, их пытали." - утверждают юристы "Мемориала". Правозащитники считают, что доказательства вины братьев выглядят недостоверными и могли быть сфальсифицированы.
Представители "Мемориала" подчеркивают, что версия следствия о том, что Исаев и Магамадов в промежутке между похищением и бегством из Чечни решили помочь террористам "представляется маловероятной". В справке в уголовном деле сообщается, что братья испугались и, стремясь отвести от себя обвинения в преступлении, заявили о своей гомосексуальной ориентации и обратились к ЛГБТ-сети, чтобы покинуть Россию.
"Эта версия, поддерживаемая следствием, представляется несостоятельной, поскольку братья обратились в ЛГБТ-сеть и публично рассказали о своём похищении и пытках ещё до предъявления обвинений. Аналогично, в контексте чеченской традиционной культуры сомнительным представляется и то, что юноши стали бы объявлять себя геями, не будучи ими", – отмечает "Мемориал".
- О похищении в Нижнем Новгороде местными сотрудниками правоохранительных органов двух уроженцев Чечни, Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, стало известно в феврале этого года. Ранее их задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала "Осал Нах 95". После этого в интернете появилось видео с их извинениями – на нём было видно, что молодые люди избиты. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.
- В июле 2020 года "Российская ЛГБТ-сеть" помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели – их снова задержали и вывезли в Чечню. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам продуктами и арестовали. С тех пор обвиняемые неоднократно заявляли о том, что их пытают и избивают, требуя признательных показаний.
Владимир Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден перейти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении не говорится, сдавал ли сам президент тест на коронавирус.
«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении.
Накануне Путин, общаясь со спортсменами-паралимпийцами, упомянул о том, что скоро может уйти на карантин.
Но спустя буквально несколько минут после этого высказывания пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент выражался «образно». Новых комментариев Пескова пока нет.
Уже известно, что Путин не приедет на саммит ОДКБ и ШОС, который открывается 15 сентября в Душанбе. Он будет участвовать дистанционно.
Путин весной заявлял, что привился отечественной вакциной (впоследствии он уточнил, что речь шла о «Спутнике V»). В последние дни он проводил немало публичных мероприятий. При этом известно, что перед встречами с Путиным люди, как правило, отправляются на карантин.
Накануне вечером Путин встречался в Москве с сирийским президентом Башаром Асадом.
Прошлой весной, во время первой волны эпидемии, президент несколько месяцев почти не участвовал в публичных мероприятиях, перейдя на дистанционную работу. Однако формально о карантине речь не шла.
Кто именно был инфицирован в окружении Путина - не сообщается, пишет Радио Свобода.
19 сентября в России состоятся выборы в Госдуму. Ранее сообщалось, что президент намерен принять участие в голосовании.
«Важные истории»: приближённой Лаврова принадлежат активы на 1 млрд рублей
Издание "Важные истории" (включённое в России в список СМИ-"иностранных агентов") во вторник опубликовало расследование о женщине по имени Светлана Полякова. "Важные истории" утверждают, что её семья обзавелась активами на более чем 1 миллиард рублей, а её родственники стали занимать ключевые посты в министерстве иностранных дел. Утверждается также, что её "связывают близкие отношения" с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как пишут "Важные истории", Полякова "обладает значительным влиянием в МИД России", а также занималась бизнесом, связанным с министерством. Полякова была награждена орденом РПЦ как сотрудница МИД России, однако неясно, действительно ли она сейчас работает в министерстве и на какой должности.
О том, что Полякова является приближённой Лаврова, изданию, как оно утверждает, рассказали источники, связанные с МИД. По их данным, Лаврова связывают с ней давние отношения, а на несколько важных постов в МИД были назначены её близкие знакомые. В частности, её бывший партнёр по бизнесу стал заместителем управляющего делами МИД, высокую должность также получила вдова её покойного брата. По словам источника, несколько высокопоставленных сотрудников МИД, недовольных тем, что на ключевые посты в министерстве назначаются знакомые Поляковой, были вынуждены уволиться.
"Важные истории" также пишут, что Полякова как минимум трижды путешествовала вместе с Сергеем Лавровым.
Поляковой, как утверждается, принадлежит дорогая квартира в Москве - в одном доме с матерью бывшей гимнастки и медиаменеджера Алины Кабаевой и бизнесмена Леонида Михельсона. Помимо этого, Светлана Полякова владеет апартаментами в Сочи и домом в Подмосковье. Дочь Поляковой, как утверждается, взяла в аренду на 999 лет (то есть фактически приобрела) квартиру в престижном районе Лондона. Общая стоимость недвижимости семьи Поляковой, по оценкам "Важных историй", более 1 млрд рублей.
Как пишет издание, ни МИД, ни Полякова не ответили на его запросы.
Сергей Лавров возглавляет МИД России уже более 15 лет. На предстоящих выборах в Госдуму он вошёл в первую пятёрку партийного списка "Единой России".
В Абхазии задержали жителя Сочи с крупной партией наркотиков
Сотрудники МВД самопровозглашенной республики Абхазия задержали жителя Сочи с 90 граммами метадона, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба абхазского ведомства.
«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) МВД Абхазии ходе реализации оперативной информации совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали временно проживающего в Абхазии жителя Адлерского района г. Сочи Кротова Павла Ивановича. В ходе личного досмотра у задержанного изъят изолированный сверток с содержащимся внутри пакетом белого порошкообразного вещества. Впоследствии экспертно-криминалистическим центром МВД установлено, что это наркотическое средство «метадон» весом свыше 90 с половиной грамм», – говорится в сообщении.
По данным МВД, в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что «Кротов ранее реализовал так называемые тайные закладки в г. Гагра в одном из разрушенных строений недалеко от популярного курортного объекта».
При обследовании указанной местности сотрудники УКОН обнаружили и изъяли в общей сложности восемь изолированных свертков с расфасованным в полиэтиленовые пакетики светлым веществом внутри.
«Масса вещества, изъятого с мест так называемых тайных закладок, составила порядка 73 с половиной грамм. Экспертами определена принадлежность изъятого к психотропному веществу «амфетамин», – говорится в сообщении.
По факту «незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупом размере» в отношении Кротова возбуждено уголовное дело.
COVID-19 в Грузии: 3221 новый случай, 54 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 54 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8287.
За сутки в стране выявили 3221 новый случай коронавируса. Накануне провели 37 717 тестов: PCR-тестов – 13 210, экспресс–тестов на антиген – 24 507.
Выздоровели еще 2990 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 585 036, выздоровевших – 548 951.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,54%, за последние 14 дней составляет 7,58%, за неделю – 7,44%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 26 125 человек, всего в Грузии использовано 1 534 111 вакцин.
Владимир Путин принял в Кремле сирийского лидера Башара Асада
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, который приехал в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля утром во вторник.
Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах и добавил, что несмотря на все сложности и трагедии предыдущих лет, сирийцы доверяют Асаду и связывают с ним процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Путин также подчеркнул необходимость диалога с оппонентами сирийской власти.
Главной же проблемой Сирии президент России назвал незаконное присутствие иностранных военных, но не уточнил, какой именно страны.
Асад поблагодарил Путина за помощь и поддержку, но сказал, что политические процессы, в том числе диалог с оппозицией, остановились три года назад. Он также отметил, что ряд государств наложили на Сирию санкции, которые можно классифицировать "как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные". При этом, по словам сирийского лидера, руководство страны в сложившейся обстановке налаживает политический диалог и другие процессы.
В последний раз президенты России и Сирии встречались в январе 2020 года в Дамаске, когда Путин и Асад посетили командный пункт российской группировки в Сирии.
В апреле этого года Путин и Асад обсудили по телефону совместные усилия по борьбе с коронавирусом и поставки в Сирию российских вакцин от COVID-19.
Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Как и ожидалось, победил 55-летний Башар Асад, правящий страной с 2000 года. Это его четвертый президентский срок – до 2028 года.
- Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года с противостояния, переросшего в восстание против режима Башара Асада. Позднее в конфликт оказались вовлечёнными основные государства региона, международные организации, военно-политические группировки и мировые державы. Жертвами войны стали около 400 тысяч человек, миллионы стали беженцами.
- Стороны конфликта получают военную помощь от других государств. В частности, поддержку правительственным силам оказывают Россия и Иран, тогда как сирийская оппозиция получает помощь от западных держав, Турции и стран Персидского залива.
- Спустя 10 лет после начала вооруженного конфликта в Сирии экономика страны находится в упадке. Если до начала войны курс национальной валюты колебался в районе 47–48 единиц за доллар США, то сегодня это соотношение – 4000:1. Более 13 миллионов сирийцев, в том числе 90 процентов детей, нуждаются в срочной гуманитарной помощи.
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Блинкен ответил на вопросы по Афганистану в Конгрессе США
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник начал давать показания в Комитете по международным делам Палаты представителей - слушания посвящены выводу американских войск из Афганистана. Законодатели-республиканцы задают вопросы о действиях президента-демократа Джо Байдена в последние дни войны. Законодатели-демократы, как отмечает "Голос Америки", делают акцент на действиях предыдущих администраций: республиканских при Джордже Буше-младшем и Дональде Трампе и администрациях при демократах Бараке Обаме и Джо Байдене.
Блинкен напомнил законодателям, что договоренность с "Талибаном" о выводе американских войск из Афганистана была достигнута предшествующей администрацией. По его словам, к моменту инаугурации Байдена у талибов были самые сильные военные позиции с 11 сентября 2001 года, а у США – наименьшее количество войск в Афганистане с 2001 года.
Говоря об усилиях по эвакуации американцев и уязвимых афганцев, Блинкен отметил, что Соединенные Штаты начали готовиться к этому процессу заблаговременно. Но, по его словам, экстренный характер эвакуации был вызван крахом афганских сил безопасности и правительства. "В течение года мы постоянно оценивали их способность удержать позиции и рассматривали множество сценариев. Даже самые пессимистические оценки не указывали, что правительственные силы в Кабуле рухнут, когда американские силы еще находятся в стране", – сказал Блинкен.
Во вторник Блинкен даст показания в сенатском Комитете по международным отношениям.
В Украине приняли окончательное решение об экстрадиции в Грузию Мегиса Кардава
Мегис Кардава будет экстрадирован из Украины в Грузию в течение ближайших двух недель, предполагает его украинский адвокат Максим Сиченко. Кардава был высокопоставленным чиновником военной полиции Грузии в период правления третьего президента Михаила Саакашвили.
По словам адвоката, намеченный на 13 сентября судебный процесс, на котором должно было быть принято окончательное решение, состоялся и судья не удовлетворил ходатайство защиты.
Как заявил Сиченко Общественному вещателю Грузии, процесс носит политический характер и был искусственно ускорен.
«Это политическое решение, что процедура была искусственно ускорена и что ряд украинских правовых норм были проигнорированы…Есть приказ Министерства юстиции Украины о его экстрадиции, который мы обжаловали, и сегодня суд решил не удовлетворять нашу жалобу. Суд считает, что приказ законен и его можно выполнить», – сказал Сиченко.
Ранее сам Кардава заявил, что ускоренное рассмотрение вопроса – «акт политического соглашения между сторонами». Он предполагает, что Киев «неформально обменял» его на двух украинских моряков, осужденных в Батуми за нарушение государственной границы. Их помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
О задержании Кардава украинскими властями стало известно в ноябре 2017 года. С тех пор началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию, а сам Мегис Кардава находился под домашним арестом, пишет агентство «Новости-Грузия».
11 сентября появилась информация о том, что украинские власти готовы его экстрадировать. В тот же день стало известно о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции Кардава. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы Киевской области в доме, куда он приехал в гости.
Точная причина смерти в настоящее время неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи.
Писанец вел и судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и неоднократно продлевал аресты подозреваемым в исполнении этого преступления.
- Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. Его обвиняют в совершении целого ряда преступлений, среди которых пытки, организация насильственных действий сексуального характера, растрата государственных средств.
- Прокуратура Грузии требует экстрадиции Мегиса Кардава в связи с тем, что он фигурирует в 11 уголовных делах. Кардава заочно вынесли несколько обвинительных приговоров. Он был заочно признан виновным в «унижающем или бесчеловечном обращении» по так называемому «тюремному бунту» и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу «Навтлугской спецоперации».
- Еще один обвинительный приговор против Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района – за это ему присудили девять лет тюрьмы.
Коронавирус в Абхазии: 125 новых случаев, два - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 404 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 125 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 36 пациентов. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались два пациента: женщина 63 и мужчина 80 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 55 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 237 человек. Зарегистрирован 395 летальных случаев. Выздоровели 21 807 человек.
Роскомнадзор заблокировал сайт Михаила Ходорковского о выборах
Роскомнадзор заблокировал сайт бизнесмена Михаила Ходорковского duma.vote – там была собрана информацию о кандидатах на выборы в Госдуму, написало издание Daily Storm. Ресурс был аналогом «Умного голосования», доступ к которому также ограничен.
Сайт Ходорковского попал в реестр запрещенных на основе постановления Генеральной прокуратуры от 10 сентября. Ведомство считает, что там содержатся призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Ранее были заблокированы другие проекты бизнесмена, в том числе несколько медиа.
- В начале сентября Роскомнадзор начал блокировать приложение «Навальный» и сайт «Умное голосование», а также потребовал от Apple, Google, Cloudflare и Cisco удалить его из своих онлайн-магазинов и поисковой выдачи.
- В июне Роскомнадзор ограничил использование в России двух VPN-сервисов - Opera VPN и VyprVPN. В сентябре блокировка затронула еще шесть сервисов - NordVPN, ExpressVPN, IPVanish, Hola, VPN Unlimited и Speedify. На этом фоне в России стали дорожать услуги VPN-сервисов.
- В августе Центробанк сообщил, что Роскомнадзор может заблокировать еще четыре VPN-сервиса - Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield.
- Закон об изоляции российского сегмента интернета подразумевает возможность отключения рунета от глобального интернета в случае неких угроз.
В Париже по проекту Христо «упаковали» Триумфальную арку
Одну из главных достопримечательностей Парижа – Триумфальную арку – оборачивают в серебристо-синюю ткань. Это проект, задуманный в 1961 году американским художником болгарского происхождения Христо Явашевым.
Он надеялся реализовать его в апреле 2020 года, но сроки пришлось перенести из-за пандемии. В мае 2020 года Христо умер в Нью-Йорке на 85-м году жизни.
Чтобы «упаковать» арку, потребовалось двадцать пять тысяч квадратных метров ткани. Ее крепят восемьдесят пять техников-альпинистов и сорок пять плотников. После этого они обернут сооружение трехкилометровой красной веревкой.
Общая стоимость работ – четырнадцать млн евро. Все это частые пожертвования: для сбора средств племянник Христо – Владимир Явашев – продавал рисунки, макеты и литографии художника. Государственных дотаций у проекта нет.
Тридцать пять лет назад – в 1985 году – похожим образом по проекту Христо был обернут парижский «Новый мост» (Пон-Неф). В 1995 – здание Рейхстага в Берлине. Развиваясь на ветру, ткань создает впечатление, что сооружения оживают.
Завершить работы над Триумфальной аркой планируется к 18 сентября. Посмотреть на «ожившую ткань» можно будет до 3 октября.
Гегелия: На выборы в Грузию прибудут 7 депутатов Европарламента
По словам одного из лидеров партии «Лело за Грузию» Григола Гегелия, в миссию наблюдателей Европарламента войдут 7 депутатов Европарламента и административные сотрудники парламента, передает «Грузия онлайн».
По его словам, это свидетельствует о том, какое политическое значение придают выборам западные партнеры.
«За выборами будут следить не только ОБСЕ/БДИПЧ, IRI и другие важные институты, но и сами депутаты Европарламента. Запад рассматривает эти выборы как референдум для определения геополитического будущего Грузии. Сегодня депутаты Европарламента уже прямо заявляют, что геополитический выбор грузинского народа и курс этой власти расходятся. Сейчас настает уникальный момент, когда мы должны сделать правильный, цивилизованный выбор, чтобы спасти будущее и перспективы этого государства», - сказал Гегелия.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся 2 октября.
Патриарх Кирилл: Газ заложен в недра России богом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Петербурге во время освящения подворья храма Святой Троицы, на котором также присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер, заявил, что газ был заложен в недра России самим богом.
«Если бы не было первичного капитала, богом заложенного в наших недрах, то неоткуда было бы взяться материальным ценностям, которые необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил и безопасности», - сказал Кирилл.
Также, по мнению главы РПЦ, «духовное возрождение» России не было бы возможно без деятельности «Газпрома». »Глубоко убежден в том, что возрождение России сопровождалось возрождением веры, и в этом процессе очень большую роль сыграл, и играет до сих пор «Газпром», и вообще энергетика», - сказал Кирилл.
Отмечается, что после выступления глава РПЦ наградил Алексея Миллера патриаршей грамотой.
Георгий Гахария пригласил на дебаты Каху Каладзе и Нику Мелия
Бывший премьер-министр Грузии, а ныне кандидат в мэры Тбилиси от партии «За Грузию» Георгий Гахария пригласил на дебаты своих соперников в рамках предстоящих выборов. Георгий Гахария заявил, что готов встретиться лицом к лицу с Кахой Каладзе и Никой Мелия на «их территории».
«Давайте проведем дебаты на ваших телеканалах, на вашей территории, лицом к лицу, один на один, для того, чтобы предоставить жителям Тбилиси возможность принятия правильного, осознанного решения. Похоже, как я слышал в недавних выступлениях, Каха Каладзе испытывает некоторый дискомфорт от появления на других телеканалах, поэтому я хотел бы еще раз предложить дебаты нынешнему мэру Тбилиси на «Имеди», на партийном телеканале. Аналогично я хотел бы предложить Никанору Мелиа провести дебаты на Mtavari Arkhi, телеканале «Единого национального движения», – заявил Гахария.
Как сообщает SOVA, согласно последним социологическим опросам, Каладзе, Мелия и Гахария с большим отрывом лидируют в рейтинге симпатии населения. На днях телеканалы «Формула», «Мтавари архи», ТВ Пирвели и «Кавкасия» пригласили их на дебаты в прямом эфире. Действующий мэр предложение отклонил.
Иракские СМИ назвали имена граждан Грузии, обвиняемых в краже 2.6 млн долларов
Иракская полиция установила личности граждан Грузии, которые обвиняются в масштабной краже дома жителя города Дахук (иракский Курдистан). Как сообщалось ранее, злоумышленники похитили 2 миллиона 600 тысяч долларов и 4 кг золота.
Телекомпания «Рустави-2» распространила кадры вскрытия тайника с украденным, показанные иракской полицией. Сообщается, что обвиняемые – 35-летний житель Ланчхути Т.Ш., 27-летний житель Лентехи Ц.М. и 34-летний житель Цагери А.С.
По данным СМИ, организовавшая кражу некая Марика, фамилия которой не называется, уже несколько лет работала уборщицей в доме, который принадлежит местному шейху. Женщина дождалась момента, когда хозяев не было дома, открыла окно своим сообщникам и передала им ключ.
Злоумышленники спрятали украденное в тайнике, однако не смогли забрать его, так как о преступной схеме стало известно полиции – их засняли камеры наблюдения.
Марика, подозреваемая в организации кражи, успела покинуть Ирак с 20 тысячами долларов и скрылась на территории соседней Турции. Иракская полиция опрашивает до 20 человек из контактов женщины.
Ранее СМИ сообщили, что иракский Курдистан покинули и другие фигуранты преступления.
В Южной Осетии более трех тысяч россиян проголосовали досрочно на выборах в Госдуму
За десять дней более трех тысяч россиян приняли участие в досрочном голосовании на выборах в Госдуму РФ в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Цхинвали.
«В Южной Осетии с 3 сентября проходит досрочное голосование с выездным для военнослужащих 4-й российской военной базы, Пограничного управления ФСБ России и членов их семей. На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 3 тыс. граждан Российской Федерации», – сказал заведующий консульским отделом посольства Сергей Алексеев.
Дипломат уточнил, что для всех остальных граждан РФ голосование начнется 17 сентября. Шесть избирательных участков откроют в Цхинвали, по одному – в Джаве, Знаури, Ахалгори и Кваиси.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России. Большинство жителей Южной Осетии и Абхазии имеют российское гражданство.
Талибы ввели раздельное обучение в афганских университетах
Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), захватившее власть в Афганистане, изменило правила для университетов. Теперь мужчины и женщины должны учиться раздельно и приходить на занятия в соответствии со строгим дресс-кодом, который предполагает полное соблюдение традиций ислама в понимании талибов. Пока неясно, обязаны ли будут студентки полностью закрывать лицо или же можно будет ограничиться хиджабом.
"Талибан" также собирается пересмотреть набор предметов, которые изучают в афганских вузах. Группировка утверждает, что не будет возвращаться к прежним правилам и полностью запрещать женщинам учиться. Это ограничение действовало во времена пребывания талибов у власти с 1996 по 2001 год.
Правозащитники опасаются, что талибы используют раздельное обучение для прикрытия, и женщины не будут получать нормальное образование. Из-за нехватки преподавателей некоторые университеты уже отменили занятия для студенток. А многие из них сами перестали ходить на занятия, опасаясь за безопасность.
В середине августа талибы в ходе стремительного наступления взяли под контроль всю территорию Афганистана, без боя захватив столицу и крупнейший город Кабул. До этого момента радикалы участвовали с властями страны в переговорах о создании коалиционного правительства. После захвата власти представители движения заявили, что не нуждаются в коалициях и сформируют правительство самостоятельно. Афганистан объявлен Исламским эмиратом, светская власть в котором будет находиться под религиозным контролем.
Талибы говорили, что в состав их правительства будут включены женщины, но своё обещание они не сдержали. В недавнем интервью телеканалу Tolo News официальный представитель "Талибана" сказал, что роль женщин заключается в рождении и воспитании детей, а в кабинете министров им находиться не обязательно.
После прихода к власти исламисты помимо прочего запретили женщинам заниматься спортом. Афганки теперь лишаются постов в госучреждениях и коммерческих организациях. Местные СМИ рассказывали о случаях нападения на женщин со стороны талибов за то, что те посчитали нарушением правил шариата.
Представитель ООН по Афганистану рассказала, что организация получает все больше сообщений о нарушениях прав женщин. По данным организации, талибы запрещают женщинам появляться в общественных местах без сопровождения мужчин и не позволяют работать. В некоторых регионах "Талибан" ограничил доступ девочек к образованию.
В Южной Осетии выявили 62 новых случая коронавируса
В минувшую пятницу в Южной Осетии провели 271 тест на коронавирус, выявив 62 новых случая заражения. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 738 человек, 30 человек сняты с учета медиков», – сказала Кочиева.
По её словам, количество инфицированных с начала пандемии составило 5280 человек, 4542 выздоровели. Ведомство не публикует статистику смертности от COVID-19.
Ранее стало известно, что на карантин из-за коронавируса закрыты два класса в цхинвальской школе №2 и один класс в общеобразовательном учреждении №12.
С начала мая в Южной Осетии проходит бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По информации местных властей, вакцинировались более 900 жителей.
В сеть слили прослушку разговоров грузинских священнослужителей – СМИ
Грузинские оппозиционные каналы сообщили, что в сеть слили прослушку разговоров грузинских священнослужителей. Утверждается, что тысячи файлов распространил неизвестный экс-сотрудник Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.
«Если аутентичность файлов подтвердится, получается, что в стране прослушивают и следят за членами священного Синода, патриаршим местоблюстителем, архиереями, помощниками Патриарха, епископами, монахинями, а также связанными с ними лицами», – пишет телеканал «Формула».
Гендиректор «Мтавари» Ника Гварамия сообщил в соцсети Facebook, что его телеканал не будет публиковать записи разговоров священнослужителей.
«Эти аудиозаписи носят личный характер, добыты незаконно и не представляют общественного интереса», – пишет он.
Примеру «Мтавари» не последовала телекомпания «Пирвели», уже распространившая часть слитых материалов.
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил в попытке дискредитировать грузинскую церковь «Национальное движение» и связанные с оппозиционной партией телекомпании.
В иркутской колонии осуждённые объявили массовую голодовку
В Иркутской области заключенные исправительной колонии №2 объявили массовую голодовку из-за смерти двух осужденных. Об этом Сибирь.Реалии сообщили два разных источника. Согласно сообщениям прокурору по надзору от ФСИН , которые есть в распоряжении редакции, помимо гибели осужденных в этой же колонии было зафиксировано не менее 10 случаев применения физической силы к заключенным.
Как рассказал Сибирь.Реалии основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, заключённые массово протестуют против постоянных издевательств и пыток. Согласно внутренней документации, осуждённых по формальному поводу унижают, раздевают догола, избивают, заковывают в наручники, таскают по полу.
Информацию о голодовке из-за побоев и гибели осужденных редакции также подтвердили родственники заключенных.
В пресс-службе ФСИН по Иркутской области на звонки редакции и письменный запрос не ответили.
- Редакция Сибирь.Реалии сообщала о жалобах заключенных, их родных и адвокатов на побои и избиения в колониях и следственных изоляторах Иркутской области.
- Накануне стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении Андрея Верещака, бывшего начальника исправительной колонии №15, где в апреле 2020 года произошел бунт. Его обвиняют в "превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий".
- 10 апреля 2020 года бунт в ангарской колонии №15, по словам осужденных, начался с избиения одного из заключенных сотрудником колонии. После чего он вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение. Как утверждает пострадавший, из-за появления ролика сотрудники ФСИН его избили вновь. После этого в знак протеста раны себе нанесли все заключенные, находящиеся в бараке, – 17 человек. По версии пресс-службы ФСИН по Иркутской области, осужденные напали на сотрудника исправительной колонии №15 в Ангарске.
- В течение года после бунта осужденных вывозили в другие ИК и СИЗО, где, по их словам, пытали для получения признания в организации бунта. На основании заявлений заключенных, их родственников и адвокатов в 2021 году в Иркутской области было заведено девять уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН, об истязаниях и насилии в отношении осужденных.
Россия потребует экстрадиции из Испании вора в законе Левана Сухумского
Генпрокуратура России получила из Интерпола уведомление о задержании в Испании сбежавшего из суда во Владимире вора в законе Левана Абуладзе, известного как Леван Сухумский. Ведомство намерено требовать его экстрадиции, пишет портал Кавказ.Реалии.
«Вопрос о направлении в компетентные органы Испании запроса о выдаче Абуладзе планируется решить в срок, предусмотренный Европейской конвенцией о выдаче от 13 декабря 1957 года», – сообщили в Генпрокуратуре «РИА Новости».
В начале сентября Национальная полиция Испании сообщила о задержании криминального авторитета Леван Абуладзе, сбежавшего перед началом судебного заседания во Владимире. В декабре прошлого года он скрылся из здания Октябрьского районного суда Владимира, отпросившись в туалет.
Абуладзе задержали в аэропорту Барселоны при попытке въехать в страну по фальшивому украинскому паспорту, сообщили испанские правоохранители. Расследование, которое привело к задержанию криминального авторитета, проводилось совместно с полицией Грузии.
В России Леван Абуладзе обвиняется по статье «занятие высшего положения в преступной иерархии». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
- Весной 2020 года Леван Сухумский освободился, но 17 апреля его вновь задержали и по решению суда поместили в спецприемник для иностранных нелегалов для последующей депортации за пределы России. Решение о пожизненной нежелательности его пребывания на территории страны подписал замминистра МВД Михаил Ваничкин.
В Батуми ранена иностранка, нападавший покончил с собой
В Батуми ранена иностранка, нападавший покончил жизнь самоубийством. Как пишет СОВА, пострадавшая находится в больнице. По словам врачей, её жизни ничего не угрожает.
По имеющейся информации, участники инцидента были знакомы. Женщина является гражданкой Беларуси, мужчина – Грузии. Инцидент произошел на бульваре, где в данный момент мобилизованы правоохранители, место происшествия оцеплено.
Министерство внутренних дел Грузии ведет расследование по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии – «покушение на убийство».
Прирост случаев коронавируса в Грузии оказался минимальным с 20 июля
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 48 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8233.
За сутки в стране выявили 946 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – минимальный показатель с 20 июля.
Накануне провели 17 192 теста: PCR-тестов – 7750, экспресс–тестов на антиген – 9442. За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии снизился до 5,5%, за последние 14 дней составляет 7,81%, за неделю – 7,36%.
Выздоровел еще 4351 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 581 815, выздоровевших – 545 961.
За сутки вакцинированы от коронавируса 14 703 человека, всего в Грузии использовано 1 507 986 вакцин.
Отметим, что с сегодняшнего дня в пяти крупных городах Грузии – Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди – возобновил работу общественный транспорт. Работа муниципального транспорта была остановлена с 14 августа из-за резкого ухудшения эпидситуации.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась, а согласно прогнозу, «с октября наступит спокойный период».
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