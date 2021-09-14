Родственники обвиняют силовиков в смерти 24-летнего жителя Абхазии

24-летнего жителя самопровозглашенной республики Абхазия Анри Атейба довели до суицида во время его пребывания в изоляторе временного содержания. Об этом в интервью Telegram-каналу RESPUBLICA рассказала мать погибшего.

«Его довели в КПЗ до суицида. У меня есть все доказательства. Мне просто не до этого сейчас, в данный момент», – заявила она.

Ранее общественный деятель, журналист Давид Дасания опубликовал пост в Facebook о том, что его внучатый племянник Анри Атейба из села Блабурхва погиб из-за побоев сотрудников РОВД Гагры.

«Это убийство ‒ результат беззакония, в который погрузилась Абхазия за послевоенное время», – отметил Дасания.

Официальные структуры информацию о смерти 24-летнего Анри Атейба пока не комментируют.