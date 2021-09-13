«Уйти с площади» и прийти на Всенародный сход

То, что все три ветви власти в Абхазии не справляются со своими обязанностями и тянут страну к краху, уже очевидно для большей части нашего общества. Кризисы, свалившиеся на Абхазию за полтора года, – рукотворные. Созданы они исполнительной властью при молчаливом согласии парламента и судейского сообщества. Можно резюмировать, что система власти, оставшаяся Абхазии в наследство от Союза и воссозданная по его образу и подобию, не выдержала испытание временем и обрушилась, как только перед ней возникли новые вызовы.

Терпеть людей, которые уничтожают государство, сродни суициду, и общество застыло перед дилеммой – свержение власти или структурные изменения? Но невозможно реформировать систему, которую представители исполнительной, законодательной и судебной власти вот уже тридцать лет подгоняют под себя, в рамках существующих законов. С другой стороны, время показало, что и механическая смена власти в результате акций протеста не приносит положительного результата. Оторванные от власти чиновники, слегка почистив перышки, как сфинксы из пепла возрождаются на политической арене.

Деятельность нынешних чиновников побила все рекорды – такого количества кризисов наша страна не видела даже в тяжелые послевоенные годы. Предвыборные обещания ушли в песок, и на повестке дня только один посыл – распродать то, что еще не продано. Никакого плана выхода из кризиса не существует и в помине. Да его и не может быть, так как вторая мысль, которая периодически возникает в головах высокопоставленных чиновников, – просить у России на ремонт, восстановление, зарплату, пенсию, образование и так далее. От неразборчивой речи главы государства на последнем заседании правительства веет поставленным на официальные рельсы рейдерством – отобрать и перепродать тем, кто побогаче. Надежды на парламент нет – он вовлечен, в том числе и на официальном уровне, в процессы разбазаривания государственной собственности и отмечен безразличием к проблемам среднестатистических граждан страны.

Неудивительно, что в такой ситуации здравые предложения общественности по выходу из кризиса натыкаются на тупое молчание. А оппозиция – разделенная так же, как и власть по интересам, – то входит в крутое пике, предлагая отставку президента и премьера, то начинает метаться в поисках пути «стабилизации общественно-политической ситуации». Четкой программы действий не прослеживается и здесь.

Однако на последнем круглом столе, который прошел по инициативе Абхазского народного движения, один из ораторов высказал две, на мой взгляд, ценные мысли. Одна заключалась в том, что для решения многочисленных проблем необходимо выйти за рамки системы и существующего правового поля. А другая – «увести народ с проклятой площади», «чтобы наши кризисы не заканчивались уличными митингами». На первый взгляд в этих двух фразах содержится противоречие. Так как для того, чтобы выйти за пределы правового поля, нужно согласие народа, и не 50 процентов от 50 процентов, как это случается на наших «всенародных» выборах, а подавляющего большинства граждан страны. Поэтому нам никак не уйти от площади. Более того, она для нас жизненно важна, потому как традиционный народный сход, даже не прописанный в законах страны, – это древний и оправдавший себя институт народовластия.

Беда не в площади, с которой надо увести народ, а в подмене понятий. С 2004 года народными сходами стали называть митинги, которые используются для свержения власти. Но если посмотреть в прошлое, то несложно заметить, что даже в периоды советской власти на народных сходах не стоял вопрос смены власти (хотя и выражалось недоверии тем или иным должностным лицам). Требования сходов всегда были судьбоносными для страны и народа – сохранение этноса, государственности, топонимики, языка, изменения политической системы, выхода из колониальной зависимости и так далее. Не знаю, как было в средневековье, но на моей памяти были только такие сходы. А начиная с 2004 года, на митингах, которые стали называть сходами, происходит только ротация президентов и правительства. Неудивительно, что такое механическое и урезанное воспроизведение традиционного института демократии, во-первых, не приводит к положительному результату, а во-вторых, дискредитирует глубинные традиции народовластия.

Поэтому надо уйти с площади и прийти на действительно всенародный сход. На котором, как это и делалось веками, будут приниматься решения, связанные с сохранением государственности и глобальным реформированием существующей системы управления. В нашей стране не было сходов с 1989 года, и скопился весьма обширный круг вопросов. Чтобы кардинально изменить систему выборов – как президента, так и парламента, – ограничить в полномочиях главу государства, сократить численность чиновников и депутатов, исходя из таких объективных показателей, как численность населения, наложить мораторий на распродажу национального достояния и предложить механизм приватизации, который будет отвечать интересам всего народа, а не отдельных его представителей, нужно согласие народа.

Так что выбор невелик – или мы возьмем на себя ответственность и создадим новую государственную систему, отвечающую интересам народа, или это сделают за нас, но уже не для нас.

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