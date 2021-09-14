Абхазия: время запасаться электрогенераторами

В этом году в Абхазии впервые пришлось ввести с 28 июня, то есть уже с первого месяца лета, веерные двухчасовые отключения электроэнергии ночью и рано утром. Объяснялось это необходимостью экономить расход воды на ИнгурГЭС и отсрочить начало неизбежных гораздо более продолжительных отключений электроэнергии в зимний период.

Примерно тогда же председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония в интервью Абхазскому телевидению объяснял, что эта станция не в состоянии покрыть потребность республики в электроэнергии с учетом нынешних объемов потребления. По словам Мебония, решить эту проблему можно лишь методом учета электроэнергии, при котором подачу электричества прекращают для неплательщиков по тарифам. (Собственно, это ни для кого не секрет в Абхазии, и говорится об этом уже много лет.) По прогнозам Мебония, когда до минимума упадет уровень воды в Джварском водохранилище, а это происходит к концу зимы все последние годы, в Абхазии будут вынуждены ввести весьма суровые ограничения по подаче электроэнергии. Он не исключал, что с января или февраля 2022 года могут сложиться обстоятельства, при которых республика будет оставаться без света по десять часов в сутки.

В результате ремонта в первые месяцы этого года деривационного туннеля ИнгурГЭС удалось сократить протечки примерно на 30-35%, это около 100 миллионов киловатт-часов в год. Такое количество электроэнергии, для примера, потреблялось всей Абхазией в мае 2018 года, но в мае нынешнего – уже вдвое больше. Так или иначе, отремонтированный тоннель несколько облегчит ситуацию в энергосистеме. Уменьшит потребление энергии и происходящее сейчас постепенное снижение числа российских туристов, заезд которых в Абхазию стал нынче рекордным за все послевоенные годы и принес дополнительную нагрузку энергосистеме.

С другой стороны, уменьшение светового дня и – в гораздо большей степени – отопление помещений после сезонного похолодания резко увеличит нагрузку на энергосети. Ведь абсолютное большинство в Абхазии отапливаются электрообогревателями и кондиционерами «зима-лето». Наверное, ситуация изменится после осуществления проекта по снабжению Абхазии российским природным газом. Но, во-первых, когда, это будет? Во-вторых, некоторые наблюдатели уже заранее предрекают возникновение проблемы: ведь если большинство индивидуальных потребителей газа не будут за него платить так же, как они десятилетия не платят за потребленную электроэнергию, это будет уже не внутриабхазский конфликт между поставщиками и неплательщиками, а межгосударственный. Как известно, при оплате за услуги операторов сотовой связи все происходит иначе: не заплатил вперед – твой телефон отключился. И почему-то за эту связь все привыкшие жаловаться на отсутствие денег платят очень даже исправно.

Никуда не деться и еще от одного фактора, весьма осложняющего ситуацию в энергосистеме Абхазии. Ведь надо быть реалистами: хоть официально добыча криптовалюты в республике запрещена минимум до 31 марта будущего года и опять же официально с незаконной работой майнинг-ферм ведется «нещадная борьба», понятно, что аппараты по добыче криптовалюты работают и будут работать, тем более что многие из них «расползлись» на мелкие кучки по отдаленным местам. И тем более что специалисты предрекают повышение цены биткоина к концу года с нынешних 45 тысяч с небольшим долларов США до 75 тысяч долларов, а то и больше.

Никак не начнется и реконструкция «слабого звена» абхазской энергосистемы – высоковольтной линии «Ачгуара», которую когда-то хотели провести еще в период капитального ремонта деривационного тоннеля и, соответственно, отключения ИнгурГЭС.

Словом, понимая неотвратимость, как бы долго ни держалась относительно теплая погода, скорого перехода от щадящего режима веерных отключений электроэнергии к более жесткому, а также памятуя про кошмар прошлых осени и зимы, многие жители Абхазии кинулись сейчас приобретать электрогенераторы – бензиновые и дизельные. (Если у них таковых еще нет.) Делается это по принципу «готовь сани летом», так как к зиме эти генераторы могут в магазинах и соседнего Сочи разобрать. Часто соседи из двух-трех квартир кооперируются для установки таких генераторов. Если отопление эти небольшие генераторы и не потянут, то освещение, работу телевизоров и компьютеров – несомненно.

Обо всем этом мы сегодня подробно разговаривали с пресс-секретарем РУП «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия. Конечно, сказал он, никому не ведомо, во что в нынешний холодный период года выльется для энергосистемы страны сочетание всех перечисленных факторов. Но очевидно одно – если у людей есть возможность приобрести генераторы, то лишним это никак не будет и облегчит им жизнь.

Зашла у нас речь и о вновь возникшей в обществе дискуссии о том, насколько может поддержать и укрепить энергосистему Абхазии восстановление так называемых малых ГЭС на ее реках. Гагулия повторил тут то, что неоднократно заявляли руководители РУП разных лет. Когда-то, когда электропотребление в Абхазии было мизерным и не было такого гиганта, как ИнгурГЭС, эти «малыши» сыграли свою несомненную положительную роль. Но сейчас… Гагулия говорит:

«В совокупности по номинальной мощности все эти малые ГЭС, помимо (восстановленной и работающей) СухумГЭС, дают порядка 9 мегаватт по всей стране. И надо учитывать тот момент, что все эти ГЭС практически разрушены, там ничего нет. И экономической целесообразности восстанавливать их и включать в сеть при действующем тарифе абсолютно нет. Овчинка не стоит выделки. Это на мой взгляд. Удельная мощность этих ГЭС очень невелика».

Теперь сравним: мощность ИнгурГЭС – 1300 мегаватт, то есть примерно в 150 раз больше. Абхазия получает от нее в последние годы около половины генерации. А ведь малые ГЭС надо не только восстановить, вложив в них огромные деньги, но и тратиться затем постоянно на их обслуживание. Не надо быть экономистом и энергетиком, чтобы понимать: несравнимо более эффективным будет вложение средств в обновление обветшавших энергосетей республики, которое сведет потери поставляемой потребителю энергии к минимуму.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии