Счетчики раздора

На внеплановом комитетском заседании депутаты абхазского парламента обсудили просьбу министра экономики Кристины Озган санкционировать расходы на энергетику. Дело в том, что парламент выделил 100 млн рублей на установку приборов учета потребителям электроэнергии, а Министерство экономики и руководство РУП «Черноморэнерго» хотят перенаправить эти средства на иные цели.

В марте этого года при принятии бюджета на 2021 год по настоянию депутатов было заложено 100 млн рублей на поддержку энергетической отрасли, а именно – на приобретение и установку госкомпанией «Черноморэнерго» приборов учета потребителям.

О чем просит министр экономики?

Сегодня на внеплановом заседании комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассматривали письмо вице-премьера и министра экономики Кристины Озган, которая просит парламент перераспределить 100 млн рублей на иные цели.

В своем письме она информирует депутатов, что 12 июля 2021 года российско-абхазской Межправкомиссией был согласован план мероприятий – «дорожная карта по оптимизации энергообеспечения». В рамках этого плана предусмотрена организация поставки приборов учета электроэнергии путем заключения долгосрочного договора с поставщиком из Российской Федерации с отсрочкой платежа. Их установка в соответствии с этим планом начнется в первом квартале 2022 года.

Поскольку это дело практически решенное, в отрасли, по мнению Кристины Озган, много других проблем, требующих финансовых вложений. В частности, необходимо заменить приборы учета на станциях ИнгурГЭС и перепадной ГЭС, а также на подстанциях 220, 110 и 35 киловольт. Профинансировать работы по капитальному ремонту высоковольтной линии Ачигвара, который запланирован в 2021 году и не может быть отложен, так как любая авария на линии приведет к отключению республики от энергоснабжения. Помимо этого, правительство просит санкционировать расходы на восстановление объектов, пострадавших во время стихийного бедствия, – высоковольтной линии Псоу-Салхино, а также приобрести два трансформатора мощностью 16 мегаватт. Один – для установки на подстанции Очамчыра-тяга, где 8 июля произошел пожар, другой – в качестве резерва для использования на других подстанциях. А в рамках подстраховки к зимнему сезону закупить материалы и оборудование.

Выделенные средства должны быть использованы по назначению

По мнению Кристины Озган, 100 млн рублей были выделены на поддержку всей отрасли, и нет необходимости расшифровывать и расширять статью закона:

«Наша инициатива связана с тем, что эти сто миллионов рублей появились благодаря инициативе депутатов поддержать отрасль и непосредственно на приобретение и установку счетчиков. Учитывая, что данная статья, источник по ней определен, мы хотели бы с вами согласовать использование этих денег на другие, не менее важные мероприятия. Но по процедуре тут нужно вносить изменения в закон или нет? Так как они конкретно не окрашены, на какие виды мероприятий, мне кажется, что расшифровывать и расширять статью закона здесь нужно или нет? Я, например, считаю, что с юридической точки зрения нет. Может, я чего-то не понимаю?»

С министром экономики не согласилась председатель комитета по бюджету Натали Смыр. Она настаивала на том, что при выделении 100 млн рублей депутаты четко определили цель – приобретение и установка приборов учета, и это отражено в протоколе заседания сессии парламента.

Депутаты требовали от министра экономики предоставить им «дорожную карту», чтобы они могли понять, какие мероприятия намечены в рамках Межправкомиссии. Парламентариев возмущал тот факт, что никто их не информирует о достигнутых договоренностях с российской стороной.

Видеть все перетоки в режиме онлайн

Депутаты хотели понять, зачем нужны приборы учета на двух станциях (ИнгурГЭС и перепадной ГЭС) и на подстанциях? Они уверены в том, что у специалистов «Черноморэнерго» есть доступ к приборам учета, которые там установлены. «Вы что, не доверяете той информации, которую получаете?» – спрашивали они.

Заместитель генерального директора РУП «Черноморэнерго» Зураб Багапш пояснил:

«Те приборы учета, которые установлены в данный момент на сетях 220, 110 и 35 киловольт, мы договорились с ИнгурГЭС, что будут установлены двухпортовые счетчики непосредственно на ИнгурГЭС, чтобы мы постоянно в режиме онлайн видели все, что происходит на самой подстанции, все перетоки на всех линиях во все стороны, в том числе, и в нашу сторону. К сожалению, те счетчики, которые были установлены у нас на линиях, на отходящих и высоковольтных фидерах, на них были либо ошибки, либо они выходили из строя. Их тоже нужно менять, их тоже нужно приводить в соответствие, чтобы видеть информацию более корректно. В связи с тем, что есть отдельные фидера, которые уходят не в один район, а в два-три района и зоны разграничения между ними нет, для этого каждый раз приходится высчитывать и пересчитывать. Все это в основном сделано для того, чтобы тот учет электроэнергии по высокой стороне, который есть, чтобы он велся корректно».

Заместитель главного инженера «Черноморэнерго» Саид Блабба уточнил, что на установку приборов балансового учета им необходимо 20 млн рублей. Он добавил, что средства необходимы и на ряд мероприятий, чтобы подготовиться к зиме.

Депутат Гарри Кокая поинтересовался, предполагал ли Минэк наступление зимы? Почему не были заложены средства на приобретение материалов и оборудования для создания запаса на зимний период при формировании бюджета?

Кристина Озган напомнила, что скоро закончится восьмой месяц, а выделенные средства до сих пор не освоены. Она попросила депутатов дать ей внятный ответ на вопрос, что делать с этими 100 млн рублей, как их освоить?

«У вас денег должно быть – море!»

Депутат Илья Гуния напомнил присутствующим, что в Абхазии в этом году очень успешный курортный сезон и, если верить отчетам налоговых органов, бьются все рекорды собираемости.

«Почему не используются полученные средства и зачем отказываться от установки приборов учета, на которые средства были выделены еще весной?» – поинтересовался он.

Экс-депутат, а ныне председатель республиканской общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия, присутствовавший на обсуждении, включился в полемику и выразил недоумение по поводу того, что деньги были выделены на счетчики весной, а руководство «Черноморэнерго» сейчас заявляет, что они не освоены:

«Они вам выделили в этом году сто миллионов! Они вам сказали: «Вот вам деньги, на которые надо закупить приборы учета». Это – услуга, надо донести до конечного потребителя электроэнергию и за это получить определенные деньги. Вы всегда жалуетесь, что у вас нет денег, но, если вам люди дали, почему вы весь календарный год тянули? Почему вы сразу не начали закупать, когда вам утвердили эту сумму? Почему вы сразу, сломя голову, не пошли и не начали закупаться, если именно под это деньги были отпущены? А сейчас вы начинаете об этом говорить, восьмой месяц идет, а вы только сейчас это обсуждать хотите?! Вы должны были эти деньги уже освоить и закупить эти счетчики! Я что-то не понимаю, как у вас работа поставлена. Вы должны деньги получать с того, чем вы занимаетесь. И другой момент. Ни один владелец гостиницы сегодня не может сказать, что у него не было сезона, у него не было людей. Даже я, человек, который маленькую гостиницу запустил, у меня сегодня прекрасные люди есть, я все налоги плачу – и за свет, и за все. У вас денег должно быть – море!»

Что касается ремонта высоковольтной линии «Ачигвара», на которую сейчас просит деньги Минэк, то, по словам депутата Гиви Кварчия, при формировании бюджета парламент требовал, чтобы правительство нашло в финансовом документе менее важные статьи расходов и изыскало средства на ее ремонт. Всем было ясно, что без этой линии Абхазия будет обесточена. Однако правительство не сделало это в свое время, а теперь просит деньги у парламента.

Ремонт подстанций, пострадавших в результате стихийного бедствия, о котором просит в письме министр экономики, не требует средств из бюджета, считают депутаты. На подобные цели деньги должны выделяться из резервных фондов президента и премьер-министра.

Возражение Кристины Озган, что одних только домов, оставшихся без крыш после урагана, примерно 300, оценка ущерба еще не завершена, а фонды – не безразмерные и их на все не хватит, депутатов не убедило.

По результатам двухчасовой дискуссии решили, что к моменту выхода депутатского корпуса из отпуска Минэк представит дорожную карту и смету требуемых расходов, чтобы парламентарии могли понять, за что им надо или не надо голосовать. А в данный момент комитет не уполномочен принимать решение о внесении изменений в бюджет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия