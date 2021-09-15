Саакашвили предполагает, что Гахария имеет тесные связи с Москвой

Сторонники оппозиционера Алексея Навального опубликовали свои рекомендации по голосованию на выборах в Госдуму и в другие органы власти, которые пройдут 17–19 сентября.

Сторонники Навального называют свою стратегию "Умным голосованием" – они предлагают голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы выиграть у представителей "Единой России". Партийная принадлежность при этом не важна.

На выборах в Госдуму в Москве большинство поддержанных "Умным голосованием" кандидатов – представители КПРФ, но есть и представители других партий.

По Ленинградскому округу Москвы сторонники Навального советуют голосовать за самовыдвиженку Анастасию Брюханову, по Центральному – за Сергея Митрохина из "Яблока". Среди кандидатов, поддержанных в Санкт-Петербурге, – Борис Вишневский из "Яблока" и Оксана Дмитриева (Партия Роста), но есть, например, и представители "Справедливой России – за правду".

Сторонники Навального предложили кандидатов по всем 225 одномандатным округам, в том числе и в аннексированных Россией Крыму и Севастополе. Там они советуют голосовать за четырёх кандидатов от партий "Новые люди", ЛДПР и "Справедливая Россия – за правду".

На момент написания новости в списке "Умного голосования" было 137 кандидатов от КПРФ, 48 кандидатов от "Справедливой России - за правду", 20 от ЛДПР, 10 представителей партии "Яблоко", 5 кандидатов от партии "Новые люди", двое представителей партии "Зелёные", по одному от "Партии Роста" и "Коммунистов России" и один самовыдвиженец.

Сегодня же свои рекомендации по голосованию в Москве опубликовал мэр Сергей Собянин. В его списке – не только кандидаты от "Единой России", но и, например, Галина Хованская (СРЗП) по Ленинградскому округу и самовыдвиженец Олег Леонов – по Центральному.