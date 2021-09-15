Ираклий Кобахидзе рассказал о слухе: «Национальное движение» намерено «нанять киллера»

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» попросили активистов гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор») «проверить идею» о найме киллера.

Сегодня на брифинге Кобахидзе заявил, что в самой крупной оппозиционной партии хотят устроить провокацию и обвинить в ней правительство, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Заслуживают особого внимания разговоры о тяжелой провокации, которые все активней ведутся среди радикальной оппозиции. «Нужна жертва, нам нужен «Лексо Лашкарава в квадрате» — эти фразы из разговоров и чатов представителей «Национального движения» и их молодежного крыла – «Сирцвилиа». Эта информация ежедневно просачивается из офисов «Национального движения», – сказал сегодня на брифинге Кобахидзе.

«У нас есть данные, что среди представителей «Национального движения» был разговор о том, что содержание партии и партийного телевидения обходится в десятки миллионов лари каждый год, когда «десятая часть этой суммы может быть использована для того, чтобы нанять убийцу и убрать кого-то из своих». Это цитата. Также лидеры «Национального движения» попросили одного из представителей «Сирцхвилиа» протестировать эту идею в нескольких чатах», – утверждает Кобахидзе.

Председатель правящей партии пояснил, откуда у него такая информация – по его словам, к ее получению не имеет отношение какое-либо госучреждение.

«Команда разваливается, и из их офисов легко просачивается информация», – сказал Кобахидзе.