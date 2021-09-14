«Грузинская мечта» пригрозила оппозиции анафемой. После выборов

Утечка записей с подробностями личной жизни иерархов Грузинской православной церкви спровоцировала невиданный скандал. В оппозиции потребовали немедленной отставки руководства Службы безопасности и объективного расследования. В ответ власти пригрозили оппонентам сведением счетов после выборов.

Секретные материалы объемом около 15 гигабайт – самая крупная в истории Грузии утечка собранной спецслужбами информации. В этом году в сети уже появлялись записи, которые раскрывали детали частной жизни журналистов, политиков, директоров школ, но объемы информации ни в какое сравнение с нынешним скандалом не идут.

Прокуратура Грузии уже приступила к расследованию по первой и второй частям статьи 158 Уголовного кодекса Грузии – «Нарушение тайны частной коммуникации». В СГБ Грузии готовы к сотрудничеству со следствием, говорится в специальном заявлении ведомства. Вторая часть заявления строго предостерегает СМИ от публикации непроверенной информации.

«Воспроизведение такой информации оскорбляет достоинство отдельных лиц, офицеров службы безопасности и самой службы в целом, что создает угрозу безопасности государства», – говорится в заявлении ведомства.

Впрочем, по всей видимости, еще до начала расследования в партии власти определились с виновными. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, заказчики и организаторы слива известны, а разберутся с ними после выборов:

«Мы не раз отмечали, что основной целью злобной банды Саакашвили и «Нацдвижения» является дискредитация наших главных институтов – церкви и патриарха. Это заговор против государства, мы видим, какую грязную целенаправленную провокацию они осуществили в отношении другого государственного института – службы безопасности. И этому способствовали некоторые телекомпании. После выборов мы дадим достойный ответ всем врагам и предателям».

Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь «Грузинской мечты», спрогнозировал новые публикации компромата, обрушившись с нападками на оппозиционные СМИ:

«По нашей информации, подконтрольные «Нацдвижению» телекомпании готовят публикации о личной жизни высокопоставленных политиков. Они хотят посеять смуту в предвыборный период. Только люди с большевистским мышлением способны на такие поступки».

В оппозиции не сочли расследование прокуратуры достойным внимания, зато обратили внимание на неприкрытые угрозы лидеров «Грузинской мечты». По мнению Елены Хоштария, большевизм исходит как раз от партийных боссов «Мечты»:

«В нормальной стране за происходящим бы последовала отставка правительства, но мы видим абсурдные заявления Гарибашвили, где он в открытую угрожает телекомпаниям, политикам, всем несогласным с курсом его партии. Посмотрите, он угрожает не тем, кто совершил преступление, а тем, кто требует справедливого расследования. Иначе как предвестием массовых репрессий его заявления рассматривать нельзя».

Со схожим заявлением выступил член политсовета «Нацдвижения» Леван Хабеишвили:

«Как и в 1937 году, они составляют доносы в лучших традициях большевиков, и если кто-то считает, что расследование что-то прояснит, то заблуждается. Единственный шанс избежать этого – проголосовать против усиления диктатуры на выборах».

Наблюдатели отмечают, что «Грузинская мечта» не захотела или не смогла уйти от соблазна установления контроля над политическими процессами с помощью спецслужб. Эксперт по вопросам самоуправления Ираклий Мелашвили напоминает, что свержение власти в Грузии в 2003 и 2012 годах произошло именно в результате вмешательства спецслужб:

«К сожалению, ни одна грузинская власть не смогла уяснить элементарную истину, что чем больше полномочий ты даешь спецслужбам, тем критичнее становишься зависимым от них. Сегодня в Грузии гражданское общество лишено рычагов контроля над деятельностью спецслужб, напротив, это они контролируют политические партии, в том числе правящую команду. Дошло до того, что выдвиженцами от власти на местных выборах являются силовики из спецслужб».

В целом, по словам эксперта, с 2012 года произошла полная трансформация партии власти: из нее изгнаны люди, которые стояли у истоков формирования «Грузинской мечты» и которые вынесли всю тяжесть борьбы с «Нацдвижением». В настоящее время произошла их полная замена бывшими чиновниками среднего звена и работниками спецслужб, резюмировал эксперт.