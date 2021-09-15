Телекомпания «Мтавари»: оператора сбросили со второго этажа штаба «Грузинской мечты»

Оператора оппозиционной телекомпании «Мтавари» сбросили со второго этажа избирательного штаба «Грузинской мечты» в Карели (небольшой город в регионе Шида Картли, в 102 км от Тбилиси).

О происшествии сообщил генеральный директор телекомпании Ника Гварамия на своей странице в Facebook, передает агентство «Новости-Грузия» .

«Я еду в Карели. Наша группа была на съемках в Карели - Бека Коршия и Леван Аблотия. Нашего оператора сбросили со второго этажа штаба «Грузинской мечты», сейчас его на скорой помощи перевозят в местную больницу. Молитесь о том, чтобы с ним ничего не случилось», - пишет Гварамия.

Судя по кадрам, которые распространяет телекомпания, оператор Леван Аблотия находится в сознании, но получил травмы. Находящаяся на месте съемочная группа сообщает, что территория штаба оцеплена полицейской лентой, проводятся следственные мероприятия и им не разрешают записывать комментарии представителей «Грузинской мечты».

Гварамия также обратился к председателю «Грузинской мечты», напомнив о сегодняшнем заявлении Ираклия Кобахидзе, в котором тот обвинил оппозицию в подготовке провокации.

«Ираклий Кобахидзе, ты говорил, что оппозиция считает, что нужен «Лексо Лашкарава в квадрате», или какой еще подобный яд распространял ты, подонок?!! Разве это была оппозиция, когда из офиса твоей партии в Карели, члены твоей же партии сбросили человека? Или может быть, вы обвините Беку Коршия в том, что он сбросил собственного оператора? Или, может, он спрыгнул сам? А может, он был «в кайфе» и упал из-за этого?», - пишет Гварамия.