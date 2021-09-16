Задержан ли преступник? Подробности убийства 22-летнего Нико Кварацхелия

Задержан ли убийца 22-летнего Нико Кварацхелия? В МВД Грузии лишь говорят, что «ведется расследование», не уточняя также, идентифицирован ли преступник.

Телеканал «Формула» выпустил в эфир кадры убийства, зафиксированные камерой видеонаблюдения. На них видно, как неизвестный поджидает Кварацхелия. Стрелять злоумышленник начинает в спину, без предупреждения – сразу после того, как 22-летний Нико подходит к своей машине.

Кварацхелия был застрелен накануне во второй половине дня на улице Анджапаридзе в центре Тбилиси. Как пишут СМИ, в него попало восемь пуль – в район груди, спины и бедра. Истекающий кровью Кварацхелия на частном автомобиле был срочно доставлен в больницу. Врачи не смогли его спасти – сегодня утром молодой человек скончался.

Мотив убийства пока не известен. СМИ сообщили, что Нико Кварацхелия – сын грузинского криминального авторитета Гии Кварацхелия. При этом знавшие молодого человека люди утверждают, что лично у Нико не было никаких связей с криминальным миром.

Получив образование за границей, Кварацхелия вернулся в Грузию и несмотря на молодость, успел стать перспективным предпринимателем в сфере IT-технологий – он даже входил в список успешных бизнесменов «до 30 лет», составленный грузинским изданием Forbes.

Нико Кварацхелия был одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc, которая объединяет социальную сеть, телевизионные и образовательные каналы и так далее. У платформы было уже 250 тысяч пользователей, по количеству трафика она занимала 20-е место в Грузии.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что хорошо знал Нико Кварацхелия. Каладзе уверен, что МВД раскроет преступление по горячим следам.