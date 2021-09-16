Акция-перформанс партии «Гирчи – больше свободы» у здания СГБ
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Члены партии «Гирчи – больше свободы» разбили у здания СГБ Грузии «Шкоду Октавия» – они говорят, что именно этот автомобиль является символом слежки и прослушки в стране. Полиция задержала нескольких участников акции-перформанса.
Акция-перформанс партии «Гирчи – больше свободы» у здания СГБ
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