Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Видео

Акция-перформанс партии «Гирчи – больше свободы» у здания СГБ

Акция-перформанс партии «Гирчи – больше свободы» у здания СГБ
Embed
Акция-перформанс партии «Гирчи – больше свободы» у здания СГБ

No media source currently available

0:00 0:00:59 0:00

Члены партии «Гирчи – больше свободы» разбили у здания СГБ Грузии «Шкоду Октавия» – они говорят, что именно этот автомобиль является символом слежки и прослушки в стране. Полиция задержала нескольких участников акции-перформанса.


Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Слушать радио
Back to top
XS
SM
MD
LG