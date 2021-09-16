Уколись и выигрывай

Ну, что сказать? Скажу одно, что производители марлевых повязок на мне особо не заработали. Наверное, за всю пандемию я использовал штук двадцать защитных масок, и это, конечно, не есть хорошо. Но я их честно стирал, утюжил, дезинфицировал, проспиртовывал спереди и сзади и потом снова пускал в здоровое употребление. Не скажу, что это добрый поступок, но что делать, экономика должна быть экономной, как написал брежневский «спичрайтер» и политический обозреватель Александр Бовин, и эту его волшебную фразу послушно произнес наш дорогой и незабвенный Леонид Ильич.

Возвращаюсь к пандемии, конца которой пока не видно. У нас ситуация остается тревожной, хотя статистика заболевших снизилась вроде бы вдвое, но смертность остается на прежнем уровне, то есть большая. Хорошо, что процесс вакцинации худо-бедно, но идет резвым шагом. Люди, которые в начале очень недоверчиво относились к вакцинам, вроде бы наконец осознали, что без нее никуда. Конечно, остались еще т.н. антиваксеры, которые никогда в жизни не привьются, так как не доверяют химическому составу вакцины. Странно слышать такое от людей, которые не смогут назвать даже формулу воды и которые доверчиво едят колбаски, сосиски, сардельки и другие сложносоставные изделия, в которых, если копнуть, можно найти всю таблицу Менделеева вместе с самим Дмитрием Ивановичем.

Сколько живу, столько открытий чудных готовит мне каждый новый божий день. И в который раз я убеждаюсь, что прав был старик Гераклит, говоривший, что «многознание уму не научает». Будь хоть семи пядей во лбу, но от глупости ты не огражден.

Когда бывший парикмахер, а ныне стилист Арсен доказывает мне, что Билл Гейтс через вакцину собирается ввести ему, Арсену, чип, то я мило улыбаюсь и для смеха с ним соглашаюсь. Арсен хороший брадобрей, но человек темный, в школе до физики Краевича он так не дошел. И ему простительно сие заблуждение.

Но когда человек… да что человек, человеки с высшими образованиями, которые повидали и Европы, и Азии, и даже верят в наличие Антарктиды, повторяют то же самое, то это уже явная клиника. Одна дама средних лет яростно обвиняла нас, вакцинированных, в том, что из-за того, что мы согласились на прививки, страдают они.

– Почему вы страдаете? – удивился я, – вам жалко, когда в нас иголку вкалывают? Не надо, не жалейте, укол совсем безболезненный.

– Хватит ерничать, нехристь, – крикнула дама средних лет, – если бы все отказались вакцинироваться, тогда в мире поменьше пахло бы серой. Из-за вас нарастает фашизм, и мир делят на светлых и темных.

– Светлые, это кто, вы? – спросил я.

– Светлые – вы. А нас считают темными и перестают пускать в кафе, в кинотеатры, на дискотеки и конференции. Чистой воды муссолинизм.

– Ну, так уколитесь, и дело с концом.

– Я не самоубийца, – взвизгнула дама, при этом откусила большой кусман многослойного гамбургера, выпила крашеную газировку и все это закусила конфетами ярко-ядовитой окраски, где натуральным был только фантик.

Другая моя подруга, живущая в благополучном зарубежье, очень боится быть чипированной и потому не будет колоться. Она уже один рез переболела ковидом, и ее еле вырвали из лап смерти, но это ее не научила уму-разуму. Чипа она боится больше, чем встречи с создателем.

Когда человек является обладателем смартфона или андроида, с которым не расстается ни ночью, ни днем и даже спит с ним в обнимку, когда в этом смартфоне-андроиде зафиксирована вся его жизнь, начиная с финансовых операций-махинаций, кончая личной и деловой перепиской, интимными и корпоративными фотками, адресами и телефонами всех близких-неблизких, когда смартфон-андроид в принципе уже умнее его обладателя, то говорить про чип – это просто неприлично. Мы давно уже все чипированные, и для чего Гейтсам и прочим мироедам-капиталистам тратиться еще на лишние технологии слежки, – вот это уже антиваксеры и антимиксеры объяснить не хотят. Не говоря уже про то, что вряд ли Гейтсы, Брины, Пейджи и прочие Закерберги интересуются такими категориями, как мой стилист Арсен, или та дама средних лет, или даже я. Кому мы нужны, кроме своих родных? Да и то не факт, что родным мы очень нужны.

Чой-то ударился я в нездоровый пессимизм, а все из-за закрытости пространства, в котором нахожусь. Все-таки пандемия сделала свое черное дело – позапирала нас по домам и хлопнула по мозгам. Не скажу, что наши люди поголовно закрылись по своим норкам. Нет, не все остепенились и одомашнились, есть еще такие, которые не выдерживают и рвутся на волю, в пампасы и на многолюдные мероприятия.

Мой сотрудник долго сомневался, ехать ему или нет в соседнюю область, где должны были сыграть свадьбу на триста человек. Потом, поддавшись на мои уговоры и стращания, не поехал. После он долго меня благодарил за то, что я его отговорил, и даже подарил мне сувенир – глиняную свинью-копилку в натуральную величину. Оказывается, на той свадьбе все гости (без марлевых повязок, естественно) облобызали жениха и невесту. А у невесты потом, как на грех, оказался ковид, и половина гостей благополучно заразились.

Так что не время еще по свадьбам разгуливать и пить из одного рога за счастья жениха и невесты.

Более полутора лет мы живем с этой заразой. Население Грузии привилось процентов на двадцать c хвостиком. Этого мало для создания коллективного иммунитета (господи, каким словам я научился, может, на старости лет в медбратья пойти?), но тихими шажками мы все-таки идем к всеобщей вакцинации.

И тут сюрприз от государства: для поощрения и стимулирования вакцинации правительство будет разыгрывать денежно-вещевую лотерею… нет, только денежную. Хотя и вещевая тоже было бы неплохо. Я с удовольствием выиграл бы пылесос, старый сломался, а новый покупать – денег жалко. Но вещевой лотереи нет, есть только денежная, и это тоже радует. Разыгрывать будут среди тех, кто вакцинировался. Технически как это будет происходить, я пока не въехал. Но почин есть! Недаром я голосовал за «мечтателей», наконец они оправдали свое название, и у меня появилась мечта – выиграть деньги. А под Новый год вообще будет сумасшедший приз – сто тысяч лари.

И хотя мне никогда в жизни не везло в лотереях – я даже рубль не выигрывал, но чем черт не шутит, вдруг и на моей улице случится праздник, и если не главный приз, то хотя бы утешительный (100 лари) я выиграю? Так что держите за меня кулаки!

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