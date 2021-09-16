«Грузинская мечта» отвечает на падение нападением

«Шоу Ники Гварамия» назвали в правящей партии вчерашний инцидент в избирательном штабе «Грузинской мечты», в результате которого с балкона второго этажа упал оператор телекомпании «Мтавари» Леван Аблотия.

Пациент выписан из карельской больницы, у него выявлены лишь поверхностные травмы, внутренние органы не повреждены, сотрясения мозга не обнаружено, сообщили с утра в медучреждении журналистам, справлявшимся о здоровье оператора телекомпании «Мтавари» Левана Аблотия, упавшего с 2-3-метровой высоты. Ему предписан постельный режим, сообщил один из врачей. Однако, судя по всему, сам пострадавший придерживаться его не планирует, сразу после выписки он рассказал СМИ свою версию произошедшего вчерашним вечером:

«Я и мой журналист Бека Коршия находились в Карели, исполняли свои обязанности, пришли в офис «Грузинской мечты». Беку вывели из офиса, я последовал за ним, поскольку его вывели из помещения силой. Затем эти люди закрылись в офисе. Мы находились снаружи, на балконе, записывали материал, и через какое-то время из дверей вышли 4-5 человек… кто-то из них пытался отобрать у меня камеру со спины, кто-то спереди, я отстранялся, от них пытался сохранять дистанцию, отходил назад, до перил… во время этой борьбы и тычков я потерял равновесие и упал. Я пытался защищаться, но не смог, и произошло то, что произошло, – меня скинули в прямом смысле этого слова».

Кадры падения запечатлены не были, как утверждает журналист Бека Коршия, нападавшим удалось отключить перед этим камеру оператора.

А представители правящей партии между тем распространили сегодня кадры с камер наблюдения избирательного штаба «Грузинской мечты». На них видно, как оператор после падения несколько секунд ходит с камерой в руках, а затем садится на бордюр. В правящей партии это посчитали достаточным для того, чтобы окрестить произошедшее «шоу, организованным Никой Гварамия». Оператор упал сам, заявляют в «Грузинской мечте», «не со второго этажа, а с крыши», – иронично добавил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время разговора с журналистами, явно указывая на то, что они преувеличивают:

«Парень шел спиной. Такое часто бывало, я сам был свидетелем подобного, когда операторы снимают нас и идут назад… Покажите мне кадры, где его скинули… несете чушь… это вы оказываете давление, вы – насильники… когда вам говорят, что у меня нет желания говорить с вами, будьте добры остановиться, почему вы оказываете на меня давление? Это вы призываете к насилию, вы разжигаете вражду, и если в стране есть что-то плохое, корень всего этого – вы».

Примеру Каладзе последовал и его однопартиец Ираклий Кобахидзе:

«Вы хорошо знаете, что это ложь. У нас есть кадры, на которых видно, как разгуливает по улице упавший с двухметровой высоты человек. Он упал не со второго этажа, там и двух метров не было. Его никто не сбрасывал. Он отходил назад, в то время как журналист провоцировал остальных, называл мэра Карели копытным животным (чликосани). Стыдно! Что касается выдуманных кличек мэров, мы обязательно предпримем в связи с этим законные шаги. Очень дорого обойдется вашим телекомпаниям распространяемая фейковая информация».

Члены съемочной группы не отрицают, что в разговоре с представителями избирательного штаба «Грузинской мечты» они действительно так называли кандидата в мэры Карели Зазу Гулиашвили, однако это прозвище в его отношении употребляют все местные жители, в том числе и представители самого избирательного штаба, утверждают в телекомпании «Мтавари», и это никак не оправдывает насильственные действия нападавших, заявила сегодня одна из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе:

«Это не первое нападение на представителей СМИ, но с каждым разом власти все более жестоко обращаются с журналистами. Это ужасно – журналистов выкидывают с балконов только за то, что те задают этим людям вопросы, которые им не нравятся. Я выражаю свою солидарность журналистам и операторам, продержитесь еще немного, скоро это закончится».

Деканоидзе категорически не верит в версию произошедшего, «навязываемую» «Грузинской мечтой». На кадрах, распространенных партией власти, не показан непосредственно момент падения Аблотия, а камер наружного видеонаблюдения здесь установлено предостаточно, и хоть одна из них должна была запечатлеть инцидент, уверены журналисты и оппоненты властей. Возникает вопрос: почему эти кадры не предоставляют общественности? Чтобы скрыть попытку убийства оператора, уверен бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава:

«Это покушение на убийство, а то, что Леван Аблотия выжил, – это случайность. А между тем выходят Мдинарадзе и Кобахидзе и заявляют, что это произошло случайно. Стране, в которой убивают журналистов и сбрасывают их с балконов, остался лишь малый шаг до диктатуры».

«Имела место умышленная попытка совершить тяжелейшее преступление», – вторит словам экс-мэра адвокат Дмитрий Садзаглишвили, соответственно, квалификация преступления изначально избрана неверно, считает он. Кстати, следствие ведется по статье «причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности». А в МВД тем временем призывают общественность дождаться завершения расследования произошедшего.