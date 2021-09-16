В Цхинвале и районах Южной Осетии откроется десять избирательных участков на выборах депутатов Госдумы России. «Эхо Кавказа» спросило у горожан, собираются ли они голосовать?

– Вы будете голосовать на выборах в Государственную Думу РФ в воскресенье?

Алла: Я об этом задумывалась, конечно. Например, я сама гражданка России. Если нам Россия оказывает всяческую помощь, платит зарплаты, почему бы нет? Я думала над этим, и я, наверное, проголосую. Я не буду сейчас говорить, за кого, но, конечно, я знаю, за кого голосовать.

Алана: Нет, мне неинтересна политика. Я далека от всего этого, никогда не голосую.

Ольга: Буду, конечно. Я и не сомневалась. Мы должны проголосовать, мы же граждане России. Без России мы куда? Никуда! Я еще не определилась, за кого голосовать. В процессе, пока думаю.

Элина: Я не буду голосовать. Я аполитизирована, не хочу участвовать в таких вопросах, поэтому не буду. Но, если вдруг захочется, пойду. Это не принципиальная позиция, может, проголосую. Когда я училась на факультете международных отношений, интересовалась политикой в течение 4-6 лет, но поняла со временем, что мой голос ни пользы, ни вреда не принесет, поэтому я уже придерживаюсь более отстраненной позиции. Свою позицию могу выразить в кругу близких людей, но чтобы ходить на выборы, – нет.

Вера: Обязательно пойду. Буду голосовать за «Единую Россию». Доверяю Шойгу, Лаврову, Путину – всем им делегирую полномочия, пусть что хотят, то и решают. Не буду заморачиваться, озадачиваться, не верю я никаким «новым людям». Меня устраивает то положение политическое, которое у нас есть. Больше, чем они могут, они нам не дадут. Голосую за «Единую Россию», соответственно, за их кандидата. Там повесили какого-то товарища военного, которого я не знаю, но я понимаю, почему военный. У нас военный городок, военные люди… Меня устраивает «Единая Россия», путь у них будет самая большая фракция.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия