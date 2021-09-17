Приложение «Навальный» исчезло в России из Google Play и App Store

Приложение "Навальный" больше не доступно для российских пользователей в Google play и App Store. Об этом сообщает команда Алексея Навального.

Это произошло утром 17 сентября, в день, когда в России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму, а также в региональные и муниципальные органы власти.

В приложении публикуют сообщения с сайта оппозиционного политика. Также там есть функция "Умного голосования".

С компьютера приложение всё ещё доступно в Google Play, однако в мобильной версии онлайн-магазина его больше найти нельзя. Также приложение "Навальный" не удалось найти в мобильной версии App Store, сообщает "Дождь" ( телеканал признан в России СМИ-"иностранным агентом").

Накануне выборов Роскомнадзор обвинил американские IT-компании Google, Apple, Cloudflare и Cisco в том, что они помогают "Умному голосованию" обходить блокировки. Если иностранные компании не исполнят требования по прекращению помощи "Умному голосованию", это будет рассматриваться властями как "иностранное вмешательство в выборы", заявили в Роскомнадзоре.

В начале сентября суд в Москве решил, что поисковики должны убрать "Умное голосование" из выдачи. "Яндекс" согласился, а Google этого не сделал. В московский офис компании приходили судебные приставы.

15 сентября сторонники Алексея Навального опубликовали свои рекомендации по голосованию на выборах в Госдуму и в другие органы власти. Вечером того же дня российские пользователи Интернета сообщили о проблемах с доступом к сервису Google Docs, где были опубликованы списки "Умного голосования".