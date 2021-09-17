Россельхознадзор обеспокоен нарушениями при поставках продукции из Грузии

В Россельхознадзоре заявили, что обеспокоены участившимися случаями выявления карантинных объектов в растительной продукции, ввозимой в Россию из Грузии.

«Впервые в грузинских товарах, поступивших на территорию РФ, был выявлен возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). В трех случаях симптомы поражения были выявлены в нектаринах, в одном - в персиках», – говорится в сообщении российского ведомства.

В Москве отмечают, что уведомления по всем фактам обнаружений были направлены в адрес Национального агентства продовольствия Грузии. 16 сентября Россельхознадзор в формате видеоконференции провел переговоры с представителями грузинского ведомства.

«Россельхознадзор в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза просит принять меры по недопущению в дальнейшем поставок в Россию зараженной продукции, а также проинформировать о результатах расследования причин случившегося. Грузинская сторона пообещала в ближайшее время направить все необходимые материалы, а также расширить программу государственного фитосанитарного мониторинга для полноценного охвата зон выращивания культур, предназначенных для экспорта в РФ, холодильников и складских помещений», – сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза Грузии сообщили, что с 1 мая из страны экспортировали 28,7 тысяч тонн персиков и нектаринов на сумму 26,1 млн долларов. Большую часть продукции, 18,9 тысяч тонн вывезли в Россию.

В ходе переговоров ведомств России и Грузии также было отмечено, что по итогам текущего периода 2021 года объем поставок грузинского продовольственного картофеля на территорию России заметно вырос и составил порядка 17 тысяч тонн, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 1 600 тонн.