В деле Ники Кварацхелия заподозрили вендетту

Сегодня состоялась панихида по молодому Нике Кварацхелия. 15 сентября он был застрелен в Тбилиси неизвестным. Сам юноша, как полагают, не имел связи с криминальным миром, но, как утверждают СМИ, его отец был криминальным авторитетом и был причастен к гибели вора в законе Давида Какулия, дети которого могли организовать убийство.

К дому, где снимал квартиру застреленный два дня назад 22-летний Ника Кварацхелия, с утра приходят сотни людей: друзья, близкие, сотрудники молодого человека, которые до сих пор не верят в произошедшее. Лика Кварацхелия – одна из коллег Ники, работавшего над созданием разных интернет-проектов, в том числе социальных сетей, сказала:

«У него была вся жизнь впереди для того, чтобы осуществить многие удивительные проекты вместе с прекрасной молодой командой. Он был таким вежливым, таким теплым молодым человеком, каких мало. У меня очень болит сердце, поскольку приходится говорить о нем в прошедшем времени».

О Нике Кварацхелия уже два дня говорят и СМИ, представляя разные версии произошедшего. Одна из последних, выдвинутая журналистами телекомпании «Рустави 2», звучит так: его убили из мести.

Как утверждается, отец Ники – т.н. вор в законе Гия Кварацхелия, за свою жизнь он неоднократно отбывал срок заключения как в грузинских тюрьмах, так и за рубежом. Он причастен к событиям 20-летней давности – смерти вора в законе Давида Какулия, во всяком случае, так считают дети последнего, предполагают журналисты. Они, как гласит их версия, не смогли простить Гии Кварацхелия смерть отца и два дня назад совершили вендетту, говорят СМИ. Молодой человек скончался от восьми огнестрельных выстрелов. На кадрах с камер видеонаблюдения, запечатлевших расстрел Кварацхелия и распространенных МВД, виден убийца, однако его лицо скрывает медицинская маска.

Мать Ники находится за рубежом, как, предположительно, и его отец, опровергнуть версию СМИ взялась его родственница (чье имя журналисты не упоминают), проживающая в Цаленджихе, где до переезда в Тбилиси жил и сам Ника:

«Ничего не связано с прошлым его отца, его отец был очень талантливый мальчик, с детства рос тут с нами, ни с кем у него не было конфликта. Никакой версии пока у нас нет».

Сам Ника Кварацхелия отношения к криминальному миру не имел. В Грузию он приехал три года назад из Франции, где получил высшее образование. На родине молодой человек представил несколько успешных проектов, среди которых и грузинская социальная сеть Feedc. Об успехах молодого человека писал журнал «Форбс», его часто приглашали в разные телепередачи. «Я считаю, что возраст и опыт менее важны, чем мотивация и желание», – сказал Ника в одном из последних своих интервью. «Он был очень успешный и образованный молодой человек», – рассказал журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе:

«Я выражаю соболезнования… я очень хорошо знал Нику, мы были близки. Очень хороший парень, хороший юноша. Это ужасно, произошел тяжелейший случай. Естественно, очень скоро будет задержан тот конкретный человек или люди, это уточнит следствие, будет сделано все для того, чтобы это дело было раскрыто как можно быстрее».

Между тем, согласно распространяемой разными СМИ информации, в МВД уже установили личность нападавшего, однако до его задержания не разглашают его имени.