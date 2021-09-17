Нона Гаприндашвили разыграет с Netflix свой гамбит

Всемирно известная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix. Предмет спора – кульминационный эпизод нашумевшего сериала «Ход королевы» (The Queen’s Gambit), в котором Нона Гаприндашвили упоминается как женщина, никогда не игравшая с мужчинами. Авторы сериала, как считает грузинская шахматистка и ее адвокаты, намеренно солгали о достижениях Ноны Гаприндашвили в угоду сценарию.

«Netflix нагло и намеренно солгал о достижениях Гаприндашвили, (руководствуясь) дешевой и циничной целью – поднять (градус) драмы, будто бы выдуманная героиня смогла добиться того, чего не смогла ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили», – говорится в иске, который накануне был внесен в калифорнийский суд.

Нону Гаприндашвили в иске против Netflix представляют грузинская юридическая компания BLB и двое американских адвокатов.

Юрист BLB Майя Мцариашвили убеждена, что прозвучавшая в сериале информация, касающаяся грузинской шахматистки, была подана так сознательно, и ни о какой случайной ошибке речь идти не может. Сериал, говорит она, основан на одноименном романе Уолтера Тевиса, и там информация о Ноне Гаприндашвили приведена точно.

«В сериале это диаметрально изменили – там говорится, что она никогда не играла с мужчинами: «never faced man». Мы и госпожа Нона считаем, что это было сделано в угоду кульминации фильма. Вся кульминация этого эпизода заключается в том, что первой (играет и выигрывает у мужчин) американская девушка. В то же время Нона Гаприндашвили это не раз делала. Это сделано для того, чтобы, умалив достижения реальной легенды шахмат, придать вес созданной ими героине. В самом фильме указано, что их консультантом был Каспаров. Он, несомненно, знал, что госпожа Нона получила первой звание мужского гроссмейстера (…) Кроме того, Нона Гаприндашвили упоминается как русская (шахматистка). Все это легло в основу иска», – говорит юрист.

В иске также сказано, что к 1968 году, в котором развиваются события в этом эпизоде сериала, Гаприндашвили успела сыграть по меньшей мере с 59 мужчинами, среди которых 10 гроссмейстеров.

Также в нем приведен ряд публикаций и постов из социальных сетей, опубликованных сразу после выхода фильма. К примеру, твит историка шахмат Олимпиу Уркана, который пишет, что, пока персонаж, олицетворяющий Гаприндашвили, в фильме восхищенно наблюдает за игрой вымышленной Бэт Хармон, реальная Гаприндашвили на деле сама вдохновляла других, играя в мужских турнирах 60-х годов.

О своей обиде на создателей громкого сериала Нона Гаприндашвили и сама высказалась сразу после его выхода. Говорила она об этом и в интервью «Эху Кавказа» в мае:

«Для меня было оскорбительным то, что они показали. Там выдуманная фигура все время (в центре повествования), а потом, когда они вводят настоящую – в лице меня – они допустили… Это даже не ошибка. Оказывается, писатель, который написал эту книгу (по которой снимали фильм), – все правильно пишет, он пишет, что я играла с мужчинами. Ведь я действительно играла с мужчинами с малых лет. И до своего первого международного (турнира) за первенство Грузии успела с мужчинами сыграть. Первая достигла (звания) мужского гроссмейстера. У меня такие партии со многими гроссмейстерами выигранные, просто изумительные! И в это время (в сериале) говорят, что я не играла с мужчинами. Это уже дело режиссера, но фактически это было оскорблением, я так считаю».

Киновед Тео Хатиашвили говорит, что создатели кино, как одной из форм искусств, безусловно, прибегают к некоему вымыслу даже тогда, когда фильм основан на исторических фактах или касается реальных людей. Впрочем, и здесь, по ее мнению, есть «но»:

«Но здесь следует учитывать, как именно развивается сюжетная линия. Когда есть реальная атмосфера холодной войны, есть лидеры шахматного мира – американского и советского, представляющие собой прототипов этих персонажей… И, конечно, в разработке этих персонажей у авторов фильма есть право на свободную интерпретацию. Но в этом случае я очень хорошо понимаю мотивацию госпожи Ноны. Потому что она входит в повествование как конкретный человек, при этом абсолютно мимолетно, в качестве второстепенного героя, и очень важная часть биографии этого человека серьезно коверкается», – говорит Тео Хатиашвили.

Адвокаты Ноны Гаприндашвили требуют от Netflix не менее пяти миллионов долларов для компенсации ущерба.