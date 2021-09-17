Патриархия Грузии о тайном прослушивании: большинство файлов – ложь, часть – правда

Патриархия Грузии обнародовала сегодня первое заявление в связи с распространением аудифайлов, содержащих расшифровку разговоров, записанных, как утверждают оппозиционные телеканалы, во время тайной слежки Службы госбезопасности за священнослужителями, сообщает «Новости-Грузия».

Как отмечается в заявлении, большинство распространенных файлов основаны на лжи, а некоторые содержат правду.

«Как заявляют, если файлы созданы с несанкционированной прослушиванием и они правдивы лишь частично, даже в случае подтверждающих их документальных материалов, высока вероятность того, что имеет место фабрикация, тем более, в условиях современных технологий и с учетом того противостояния, которое многие годы оказывается со стороны определенных сил в отношении церкви. Поэтому, аутентичность таких записей должна быть обязательно установлена», - говорится в заявлении.

Патриархия считает, что своевременное расследование этого преступления имеет важнейшее значение, поскольку это вопрос национальной безопасности и достоинства государства.

«Мы внимательно следим за происходящими процессами и будем соответственно реагировать на важные вопросы. Грузия и Грузинская Православная церковь смогла выдержать на протяжении своей истории множество испытаний и, с Божьей помощью, мы преодолеем и это. Наш народ разумен и разбирается, где добро, а где затаилось зло. Вместе с тем, правда всегда в конце концов побеждает, и тот, кто копает яму для кого-то другого, зачастую попадает в неё сам», - отмечается в заявлении.