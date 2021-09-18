Анатолий Карпов о скандале с Netflix: Как Каспаров допустил такую ​​ошибку?

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал иск грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против кинокомпании Netflix, сообщает Общественный вещатель Грузии. В сериале «Ход королевы» были допущены две серьезные неточности в отношении пятикратной чемпионки мира, которая упомянута как российская шахматистка, а также говорится, что она никогда не играла против мужчин. Оба факта неверны.

«Я просто не знаю, как консультант фильма Гари Каспаров допустил такую ошибку. Может быть, он не смотрел сериал до конца или ему не все говорили, потому что он прекрасно знает, что Гаприндашвили была первым гроссмейстером в истории - как среди женщин, так и среди мужчин. Получить титул гроссмейстера среди мужчин она могла, только выступая в мужских турнирах. Так что в этом отношении она абсолютно права. Говоря о конкретных исторических персонажах, информация должна быть более четкой и конкретной.

Конечно, если бы о ней было сказано просто «советская шахматистка», тогда не было бы ничего спорного. Но объявить ее российским шахматистом - это вопрос присвоения национального происхождения, и совершенно очевидно, что Нона Гаприндашвили родилась в Грузии, она грузинка и этим гордится. Ее никак нельзя назвать русским шахматистом, и ее никогда так не упоминали. Говорили - «представитель Советского Союза», «советский шахматист». Или, чаще, «представитель Грузии», «грузинский шахматист», - сказал Карпов.