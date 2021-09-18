Прокуратура Грузии сделала заявление по предполагаемой утечке секретных данных

Прокуратура Грузии сделала специальное заявление по поводу дела т. н. секретных записей, предположительно, свидетельствующих о массовой слежке за гражданами, сообщает SOVA. 12 сентября СМИ получили ссылку, по которой можно было обнаружить тысячи документов – более 25 гигабайт текстовых файлов, видео- и аудиозаписей и фотографий. По одной из версий, в течение долгих лет эта информация собиралась сотрудниками Службы госбезопасности Грузии.

В прокуратуре в этой связи заявляют, что активные следственные и процессуальные мероприятия по расследования попавшей в СМИ информации продолжаются.

«С целью определения законности получения и распространения данных, а также их достоверности проводится опрос лиц, фигурирующих в деле. Ведутся мероприятия по идентификации личности тех, кто собирал и распространял информацию, а также по установлению аутентичности вышеуказанных документов.

В рамках практики правовой помощи прокуратура Грузии обратились к США и другим странам с запросом на доступ к данным на серверах, выявленных в ходе расследования. Свидетели, в том числе представители СМИ, получившие соответствующую информацию о размещенных в интернете материалах, были допрошены.

Прокуратура также призывает всех, кто владеет информацией по утечке или фигурирует в записях, связаться со следствием и сотрудничать с ней. В ведомстве подчеркивают, что указанные материалы могут содержать информацию о личной жизни, представлять собой деловую, профессиональную, коммерческую и/или государственную тайну, разглашение которой является нарушением закона. Поэтому прокуратура призывает воздержаться от распространения этой информации, «чтобы не нанести вред интересам физических и юридических лиц, а также государства».

Расследование уголовного дела ведется по 1, 2 и 4 пунктам статьи 158 частей (Нарушение тайны частной коммуникации) Уголовного кодекса Грузии.