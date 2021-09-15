Сливы поспевают к выборам

В Грузии за две недели до выборов набирает обороты война компроматов. Беспрецедентные сливы архивов прослушек и досье Службы государственной безопасности ставят под удар репутацию не только церковных иерархов, но и ведущих политиков. А сам скандал грозит перерасти в международный.

Скандал со сливом в сеть большого массива материалов прослушек и досье, предположительно, из архивов Службы государственной безопасности Грузии, может перерасти из локального в международный. Среди тех, за кем была установлена незаконная слежка, фигурируют сотрудники дипломатических миссий. При этом, согласно грузинским СМИ, тысячи файлов содержат информацию о встречах и переговорах сотрудников посольств. И хотя никаких примечательных фактов в файлах нет, сам факт незаконного наблюдения за дипломатами дружественных государств вряд ли понравится международным партнерам Тбилиси. В частности, если верить материалам, прослушивались начальник отдела коммуникаций со СМИ посольства США, начальник отдела по связям с общественностью ведомства и личный помощник посла Келли Дегнан. Кроме того, наблюдение велось за помощниками послов Германии, Израиля и другими представителями дипломатического корпуса.

Власти Грузии старательно обходят тему назревающего дипломатического скандала, настаивая на том, что к записи и обнародованию скандальных данных причастны противники «Грузинской мечты». Но если сначала в правящей партии утверждали, что за «сливом» стоит «Единое национальное движение», то теперь лидеры «Мечты» чуть ли не прямо указывают на бывшего премьера, а до того министра внутренних дел Георгия Гахария. Об этом, в частности, заявил сегодня председатель партии власти Ираклий Кобахидзе:

«Следствие должно определить, кто на самом деле участвовал в раскрытии лжи или правды, о которых говорится в течение последних нескольких дней. Будет это Гахария, или Ходжеванишвили, или кто-то другой. Если что-то может оказаться правдой из той информации, которая была распространена, время получения этой информации совпадает с периодом, когда оба ключа, с помощью которых можно было расшифровать данные, контролировались двумя членами одной и той же группы. Поэтому могут возникнуть соответствующие сомнения, хотя я не буду вдаваться в подробности. Это не моя прерогатива. Эти детали должны быть обнародованы правоохранительными органами по мере необходимости».

Такой же линии придерживается и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его версии, к команде Михаила Саакашвили присоединились некоторые предатели из рядов правящей партии:

«Прокуратура заявила, что расследование начато и все версии будут рассмотрены. Среди версий, которые теоретически невозможны, есть и Гахария, и Ходжеванишвили, который курировал очень важные подразделения в Службе государственной безопасности и имел доступ к большому количеству информации. Я не хочу спекулировать на этом, не хочу делать предварительные выводы. Всем нам нужно дождаться завершения расследования. Следствие определит, является ли это фальсификацией, фабрикацией, или мы имеем дело с другими более серьезными преступлениями».

При этом наблюдатели отметили в речи главы правительства попытку заигрывания с Церковью и ее паствой. По словам Гарибашвили, распространение секретных записей – это прямой заговор против государства и Церкви со стороны «деструктивной оппозиции»:

«Я хочу сказать своему народу: это прямая вражда против церкви, против священников, попытка их дискредитировать. Это заговор против нашего государства, что совершенно недопустимо. Государство призовет всех причастных к ответу. Очень жаль, что телеканалы воспроизводят эту ложь. Дискредитировать церковь и священников – последняя попытка Саакашвили и деструктивной оппозиции, потому что они знают, что потерпят поражение на выборах. Но государство не допустит никаких провокаций. Мы дадим очень жесткий ответ врагам нашей страны, нашей церкви, всем причастным к этому заговору».

Со стороны самой церкви на речи премьер-министра и председателя «Грузинской мечты» реакции не последовало. Лишь глава службы по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе осторожно отметил, что патриархия хотела бы ознакомиться с содержимым скандальных «сливов»:

«Складывается все более четкое впечатление, что силы, якобы причастные к раскрытию деталей негласного наблюдения, пытаются манипулировать церковным фактором на выборах. Предполагаемое незаконное прослушивание и не менее незаконное раскрытие соответствующих деталей должны быть расследованы. И когда в этом вопросе появится какая-то ясность, тогда можно будет делать какие-либо выводы или комментарии. Патриархия не имеет доступа к рассматриваемым материалам, мы обращаемся к СМИ, у которых есть эти материалы, если это возможно, предоставить нам упомянутые файлы».

Георгий Гахария, которого власти уже записали в главные подозреваемые, хранит стратегическое молчание. Другие оппозиционеры, наоборот, указывают лидерам «Мечты» на их же недавние заявления, в которых недвусмысленно утверждалось, кто и как контролировал все важные процессы в стране. Саломе Самадашвили напомнила премьеру Ираклию Гарибашвили о его собственных словах относительно того, что Георгий Гахария никогда ничего не решал в правительстве:

«Все мы прекрасно знаем, что в течение девяти лет ни у кого в этой стране не спрашивали, кто будет премьер-министром или главой СГБ, кроме одного человека, у которого сегодня нет официальной должности. Я имею в виду Бидзину Иванишвили. Уверена, что сам Иванишвили контролирует весь механизм прослушки, а как зовут премьер-министра этой страны – Гарибашвили или Гахария, – это имеет второстепенное значение».

Тем не менее, чем больше данных становится достоянием общественности, тем больше вопросов возникает. Если первая партия «слива» касалась в основном церковных деятелей, то новые документы проливают свет на сомнительную деятельность ведущих грузинских политиков. В частности, мэр Тбилиси Каха Каладзе, как следует из материалов, оказывал финансовую и другого рода поддержу лидерам радикальных националистических группировок, функционирующих в Грузии. К примеру, в документах отмечается, что столичный градоначальник дважды незаконно выдавал разрешение на строительство одному из учредителей пророссийской информационной платформы Alt-Info Коке Моргошия и пожертвовал ему около 300 тысяч долларов. Alt-Info была одним из главных организаторов беспорядков 5 и 6 июля, во время которых пострадали 53 журналиста. Имя Каладзе также упоминается в разговоре между лидером движения «Грузинский марш» Сандро Брегадзе и учредителем Центра им. Примакова Дмитрием Лорткипанидзе.

Впрочем, сами участники разговора отрицают факт разговора, Каха Каладзе также назвал информацию ложной. При этом наблюдатели усмотрели в сегодняшних комментариях представителей власти, что «Грузинская мечта» явно готовит контр-слив. На сегодняшнем брифинге Ираклий Кобахидзе между делом заявил, что движение «Позор», известное благодаря своим акциям и перформансам, должно было совершить серьезную провокацию, чтобы обвинить власти в насилии. Кобахидзе сослался на некие чаты, в которых представители ЕНД предлагали движению «Позор» пожертвовать кем-нибудь из своих активистов в качестве сакральной жертвы, наняв киллера.

В движении уже назвали комментарий председателя правящей партии смехотворным, но, по мнению наблюдателей, сам факт того, что Ираклий Кобахидзе прибег к таким формулировкам, позволяет предположить, что содержимое и герои упомянутых чатов скоро станут достоянием общественности.