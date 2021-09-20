«Обе главные партии ведут очень грязную кампанию»

«Нет злу, нет предательству» – баннеры с таким текстом и с фотографиями лидеров разных оппозиционных партий появились в разных городах Грузии. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у пользователей соцсетей, как они относятся к подобному черному пиару перед выборами.

– Как вы оцениваете предвыборные кампании партии власти и оппозиции?

Серго: Предвыборные кампании, которые сейчас проводят власть и ее оппоненты, мне совершенно не нравятся. Такое ощущение складывается, что никто не беспокоится о будущем государства. Вместо того чтобы говорить о перспективах, новых проектах, о том, что можно сделать для лучшего будущего страны, о том, какие регионы должны развиваться, что для этого нужно, они просто занимаются поливанием друг друга грязью. Эти кампании больше похожи на ругань маленьких детей. Что тут еще сказать?! По-моему, подобных предвыборных кампаний я не помню, более того, и представить себе не мог, что кто-то будет заниматься подобным.

Малхаз: На сегодняшний день никакой предвыборной кампании не проводится. Можно привести такое сравнение: когда рушится дом, никто не спорит о том, какой ремонт нужно делать на этом этапе, все разговоры ведутся о том, как спасти этот дом от разрушения. Так и сейчас: разговор ведется только о том, как провести выборы, чтобы спровадить это правительство.

Ирина: Предвыборные кампании правящей партии и оппозиции просто неприемлемы. Возьмем, к примеру, эти «окровавленные» баннеры, на которых изображены представители оппозиции. На этих же плакатах появился и Георгий Гахария, который был первым номером в избирательных списках «Мечты», и они постоянно гордились им и заявляли, что он потрясающий кризис-менеджер. Теперь он изображен с лидерами «Нацдвижения», выходит, что все, кто неугоден «мечтателям», становятся жертвами подобного буллинга. Да и оппозиция ничем не лучше: все, чем они сейчас занимаются, – вступают в перепалки с властью. Лучше бы потратили это время на общение с избирателями и доказали, что они делают свое дело.

Константин: В первую очередь я считаю, что предвыборных баннеров правящей партии в Тбилиси намного больше, чем у какой-либо другой партии. Из этого факта становится ясно, что у «Грузинской мечты» намного больший ресурс и возможности, чем у оппозиции. Они пользуются этим, чтобы оказать психологическое давление на потенциальных избирателей, несмотря на их предпочтения. А те плакаты, которые содержат агрессивные послания, - по моему мнению, признак нездоровой конкуренции, что обязательно негативно отразится на общественном настроении и отношении к ним.

Мари: Я очень негативно смотрю на все, что происходит, на предвыборные кампании «Грузинской мечты» и ее оппонентов. Предвыборная реклама не должна нести в себе агрессивные послания, но политики, судя по всему, так не считают. Это очень низкий уровень для властей, они должны обращаться к народу с совершенно другими месседжами, нежели постоянное упоминание событий 10-летней давности и прежних властей. Ниже пасть уже не получится – это очень низкий уровень очень плохой предвыборной кампании, я так считаю.

Ника: Предвыборная кампания очень напряженная и агрессивная, впрочем, как всегда. Однако сейчас между политическими партиями не наблюдается поляризации, в таких условиях две основные партии – «Грузинская мечта» и «Нацдвижение» – просто пытаются сохранить своего избирателя, чтобы его не переманили представители других партий. В основном агрессия наблюдается в отношении новых партий, назовем их третьей силой. Например, в «Грузинской мечте», как и «Нацдвижении», боятся, что их избиратель перейдет на сторону экс-премьера, из-за чего политическая ситуация очень напряжена. В общем, со стороны обеих главных партий ведется очень грязная кампания.