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Политика

Вакцина от ненависти, или Хоррор вместо выборов

Язык ненависти вновь становится одним из главных инструментов предвыборной борьбы. В Тбилиси и в регионах появились так называемые кровавые билборды с надписью: «Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!» На них – портреты оппозиционеров, к которым теперь добавился экс-премьер Георгий Гахария. В центре композиции, конечно, сам Михаил Саакашвили. Особое возмущение оппозиционеров и правозащитников вызвало то, что билборды были наклеены на плакаты о необходимости вакцинации.

«Кампанию по вакцинации нужно усиливать, а не перекрывать другими темами», – заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния, не скрывая тревоги о том, что в последние дни темпы вакцинации заметно снизились:

«Вчера за 24 часа, несмотря на то, что было воскресенье и у многих граждан было достаточно свободного времени сделать прививку, было проведено чуть более семи тысяч прививок. Это тревожный знак, указывающий на необходимость серьезного стимулирования программы вакцинации».

Вакцина от ненависти, или Хоррор вместо выборов
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Вакцина от ненависти, или Хоррор вместо выборов
by Эхо Кавказа

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И чиновница напомнила, чем именно были перекрыты темы пандемии. Отвечающий за вакцинацию Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья еще накануне осудил «переклеивание» билбордов о необходимости вакцинации политическими плакатами, которые грузинские СМИ и оппоненты власти назвали «разжигающими ненависть кровавыми билбордами».

На них портреты третьего президента Михаила Саакашвили, лидера «Нацдвижения» и кандидата в мэры Тбилиси Ники Мелия, баллотирующегося вместе с ним на пост вице-мэра из партии «Гирчи – больше свободы» Зураба Джапаридзе, председателя «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, бывшего премьер-министра, кандидата на пост мэра столицы от партии «За Грузию» Георгия Гахария, а также руководителей оппозиционных телекомпаний «Пирвели» Нодара Меладзе и «Мтавари» Ники Гварамия. Фон и лица в гротескном стиле покрыты кроваво-красными пятнами, а внизу надпись: «Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!»

С плакатами такого рода грузинский избиратель знаком с ноября 2018-го, когда они появились перед вторым туром президентских выборов. Нынешние отличаются тем, что вместо силовиков времен правления «Нацдвижения» теперь считающиеся главными конкурентами «Грузинской мечты» оппозиционеры. Не забыли авторы билборда и про экс-премьер-министра Георгия Гахария, которого в «Мечте» называют предателем, и явно ему адресована новая надпись на билборде – «Нет предательству».

И хотя как тогда, так и сейчас в «Грузинской мечте» дистанцировались от авторства билбордов, назвав размещение инициативой частных бизнесменов, оппозиция в это не верит. Лидер «Лело» Бадри Джапаридзе призвал сегодня партию власти снять эти билборды и отказаться от языка ненависти:

«Ясно, что за этими баннерами стоит «Грузинская мечта». Их заявления, риторика один в один совпадают с содержанием этих плакатов. Все это – агония власти, они видят, что их рейтинги стремительно падают, не хотят с этим смириться и стараются повысить свой рейтинг с помощью языка ненависти, но этим они лишь вызывают обратный эффект».

Многих оппонентов власти возмутил тот факт, что ради такой политической рекламы с билбордов сняли плакаты о необходимости вакцинации. И, конечно, никто не поверил объяснениям как организаторов рекламной кампании, так и «Грузинской мечты» о том, что это «чисто технический вопрос», что истек срок аренды билборда про вакцинацию.

В НПО «Справедливые выборы» больше обращают внимания на содержание политических билбордов, расценивая его как разжигающее ненависть, что противозаконно. Правозащитники обратились в ЦИК с соответствующим иском, а также в Госаудит для выяснения происхождения средств, потраченных на эти билборды.

«У нас правовое государство, и мы хотим дождаться правовой оценки», – заявил глава парламентского комитета по вопросам образования и культуры, пресс-секретарь «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили. Он созвал сегодня пресс-конференцию, чтобы сообщить о новых итогах партийного соцопроса в Батуми. Там, по утверждению Папуашвили, как и в других регионах, безоговорочно лидируют кандидаты «Грузинской мечты». Но журналистов больше интересовало происхождение политических билбордов и почему партия власти прибегает к языку ненависти. Шалва Папуашвили обвинения оппозиции назвал фарисейством:

«Когда политическая сила, которая ассоциируется с языком ненависти, с насилием и второе название которой «ненависть и насилие», – имею в виду «Нацдвижение», ведет разговор о языке ненависти с такого морального пьедестала – это, конечно же, фарисейство».

А от «Грузинской мечты» идет только позитив, продолжил Шалва Папуашвили, напомнив что их партийные билборды очень скромны – на них партийное лого, избирательный номер и портрет конкретного кандидата. К слову, обязательно улыбающегося, что также вызвало насмешки оппонентов:

«Вся предвыборная кампания «Грузинской мечты» строится на избирательной программе. Идут каждодневные презентации программ развития местных органов самоуправления в разных направлениях. И что мы видим со стороны оппозиции и «Нацдвижения»? Никакой позитивной повестки дня, презентации. Их кампания всецело основывается на ненависти и дискредитации и так далее».

Напоминание «Грузинской мечтой» на девятый год своего правления о девятилетнем правлении «Нацдвижения» многие грузинские наблюдатели считают несостоятельным и дискредитирующим страну в глазах международного сообщества, кроме этого, политолог, директор отделения европейских исследований Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе обращает внимание и на следующее:

«Все это пример того, как власти используют язык ненависти и нетерпимости в предвыборных целях. И это продолжается уже несколько лет перед президентскими, парламентскими выборами. Отличие лишь в том, что каждый раз добавляются новые лица на этих баннерах. Это, с одной стороны, призыв к насилию, а с другой – попытка запугивания общества и на этом страхе получения политических выгод».

Грузинские наблюдатели полагают, что за оставшиеся до выборов дни поляризация еще больше усилится, а власть, несущая ответственность за это, помимо поощрения ненависти и нетерпимости, сеет в обществе и ложные представления о демократии, утверждая, что эти «кровавые билборды» – форма свободы выражения, так называемые издержки демократии, что им тоже многое не нравится в оппонентах, но приходится терпеть.

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