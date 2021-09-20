Вакцина от ненависти, или Хоррор вместо выборов

Язык ненависти вновь становится одним из главных инструментов предвыборной борьбы. В Тбилиси и в регионах появились так называемые кровавые билборды с надписью: «Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!» На них – портреты оппозиционеров, к которым теперь добавился экс-премьер Георгий Гахария. В центре композиции, конечно, сам Михаил Саакашвили. Особое возмущение оппозиционеров и правозащитников вызвало то, что билборды были наклеены на плакаты о необходимости вакцинации.

«Кампанию по вакцинации нужно усиливать, а не перекрывать другими темами», – заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния, не скрывая тревоги о том, что в последние дни темпы вакцинации заметно снизились:

«Вчера за 24 часа, несмотря на то, что было воскресенье и у многих граждан было достаточно свободного времени сделать прививку, было проведено чуть более семи тысяч прививок. Это тревожный знак, указывающий на необходимость серьезного стимулирования программы вакцинации».

И чиновница напомнила, чем именно были перекрыты темы пандемии. Отвечающий за вакцинацию Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья еще накануне осудил «переклеивание» билбордов о необходимости вакцинации политическими плакатами, которые грузинские СМИ и оппоненты власти назвали «разжигающими ненависть кровавыми билбордами».

На них портреты третьего президента Михаила Саакашвили, лидера «Нацдвижения» и кандидата в мэры Тбилиси Ники Мелия, баллотирующегося вместе с ним на пост вице-мэра из партии «Гирчи – больше свободы» Зураба Джапаридзе, председателя «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, бывшего премьер-министра, кандидата на пост мэра столицы от партии «За Грузию» Георгия Гахария, а также руководителей оппозиционных телекомпаний «Пирвели» Нодара Меладзе и «Мтавари» Ники Гварамия. Фон и лица в гротескном стиле покрыты кроваво-красными пятнами, а внизу надпись: «Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!»

С плакатами такого рода грузинский избиратель знаком с ноября 2018-го, когда они появились перед вторым туром президентских выборов. Нынешние отличаются тем, что вместо силовиков времен правления «Нацдвижения» теперь считающиеся главными конкурентами «Грузинской мечты» оппозиционеры. Не забыли авторы билборда и про экс-премьер-министра Георгия Гахария, которого в «Мечте» называют предателем, и явно ему адресована новая надпись на билборде – «Нет предательству».

И хотя как тогда, так и сейчас в «Грузинской мечте» дистанцировались от авторства билбордов, назвав размещение инициативой частных бизнесменов, оппозиция в это не верит. Лидер «Лело» Бадри Джапаридзе призвал сегодня партию власти снять эти билборды и отказаться от языка ненависти:

«Ясно, что за этими баннерами стоит «Грузинская мечта». Их заявления, риторика один в один совпадают с содержанием этих плакатов. Все это – агония власти, они видят, что их рейтинги стремительно падают, не хотят с этим смириться и стараются повысить свой рейтинг с помощью языка ненависти, но этим они лишь вызывают обратный эффект».

Многих оппонентов власти возмутил тот факт, что ради такой политической рекламы с билбордов сняли плакаты о необходимости вакцинации. И, конечно, никто не поверил объяснениям как организаторов рекламной кампании, так и «Грузинской мечты» о том, что это «чисто технический вопрос», что истек срок аренды билборда про вакцинацию.

В НПО «Справедливые выборы» больше обращают внимания на содержание политических билбордов, расценивая его как разжигающее ненависть, что противозаконно. Правозащитники обратились в ЦИК с соответствующим иском, а также в Госаудит для выяснения происхождения средств, потраченных на эти билборды.

«У нас правовое государство, и мы хотим дождаться правовой оценки», – заявил глава парламентского комитета по вопросам образования и культуры, пресс-секретарь «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили. Он созвал сегодня пресс-конференцию, чтобы сообщить о новых итогах партийного соцопроса в Батуми. Там, по утверждению Папуашвили, как и в других регионах, безоговорочно лидируют кандидаты «Грузинской мечты». Но журналистов больше интересовало происхождение политических билбордов и почему партия власти прибегает к языку ненависти. Шалва Папуашвили обвинения оппозиции назвал фарисейством:

«Когда политическая сила, которая ассоциируется с языком ненависти, с насилием и второе название которой «ненависть и насилие», – имею в виду «Нацдвижение», ведет разговор о языке ненависти с такого морального пьедестала – это, конечно же, фарисейство».

А от «Грузинской мечты» идет только позитив, продолжил Шалва Папуашвили, напомнив что их партийные билборды очень скромны – на них партийное лого, избирательный номер и портрет конкретного кандидата. К слову, обязательно улыбающегося, что также вызвало насмешки оппонентов:

«Вся предвыборная кампания «Грузинской мечты» строится на избирательной программе. Идут каждодневные презентации программ развития местных органов самоуправления в разных направлениях. И что мы видим со стороны оппозиции и «Нацдвижения»? Никакой позитивной повестки дня, презентации. Их кампания всецело основывается на ненависти и дискредитации и так далее».

Напоминание «Грузинской мечтой» на девятый год своего правления о девятилетнем правлении «Нацдвижения» многие грузинские наблюдатели считают несостоятельным и дискредитирующим страну в глазах международного сообщества, кроме этого, политолог, директор отделения европейских исследований Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе обращает внимание и на следующее:

«Все это пример того, как власти используют язык ненависти и нетерпимости в предвыборных целях. И это продолжается уже несколько лет перед президентскими, парламентскими выборами. Отличие лишь в том, что каждый раз добавляются новые лица на этих баннерах. Это, с одной стороны, призыв к насилию, а с другой – попытка запугивания общества и на этом страхе получения политических выгод».

Грузинские наблюдатели полагают, что за оставшиеся до выборов дни поляризация еще больше усилится, а власть, несущая ответственность за это, помимо поощрения ненависти и нетерпимости, сеет в обществе и ложные представления о демократии, утверждая, что эти «кровавые билборды» – форма свободы выражения, так называемые издержки демократии, что им тоже многое не нравится в оппонентах, но приходится терпеть.