COVID-19 в Грузии: 2470 новых случаев, 46 пациентов скончались

Грузия и Объединенные Арабские Эмираты начнут переговоры по соглашению о свободной торговле. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, которая находится с рабочим визитом в ОАЭ.

«Грузия будет одной из первых стран региона, которая начнет переговоры по соглашению о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. Важно, что переговоры начнутся без специального исследования, так как, учитывая торгово-экономические тенденции между странами, ясно, что свободная торговля принесет большую пользу обеим сторонам», – заявила Турнава после встречи в министерстве экономики ОАЭ.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», между Грузией и ОАЭ растущая торговая динамика. По словам Турнава, ОАЭ ежегодно увеличивает импорт грузинской агропромышленной продукции, поэтому соглашение о свободной торговле позволит большему количеству грузинской продукции появиться на рынках этого государства.

У Грузии уже есть соглашения о свободной торговле с ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией, Гонконгом и Китаем.

До вступления в силу Brexit, Грузия ратифицировала соглашение о свободной торговле с Великобританией и ожидает того же от британской стороны.

Переговоры о свободной торговле уже ведутся с Сербией, планируется начать такие переговоры с Индией. Активно обсуждается возможность подписания подобных соглашений с Японией, США и Южной Кореей.