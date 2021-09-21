Связали и сбросили в оросительный канал – убийство в Марнеули

Следствие в Великобритании выдвинуло обвинения в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери против третьего гражданина России.

По данным Скотленд-Ярда, это предполагаемый сотрудник ГРУ (Главное управление Генштаба, военная разведка) Денис Сергеев, который использовал документы на имя Сергей Федотов. Как сообщили представители британской полиции, он вместе с ранее обвинёнными в отравлении Скрипалей Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным (они же Руслан Боширов и Александр Петров) непосредственно участвовал в операции в Солсбери в 2018 году. В её результате бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были госпитализированы с сильным отравлением боевым ядом "Новичок", однако выжили. Погибла гражданка Великобритании, отравившаяся "Новичком" спустя несколько месяцев после отравления Скрипалей, вероятно, случайно.

О Сергее Федотове, он же Денис Сергеев, первым сообщили более двух лет назад расследователи из группы Bellingсat. Они же первыми раскрыли предполагаемые реальные имена Петрова и Боширова. Двое людей, представившихся Петровым и Бошировым, тогда появились в эфире RT и заявили, что не травили Скрипалей, а приезжали в Солсбери посмотреть на знаменитый собор с его шпилем. С тех пор они не появлялись на публике.

Би-би-си позднее выяснила, что Денис Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Утверждается, что Сергеев мог руководить действиями подозреваемых в отравлении Скрипаля.

Он прилетел в Британию в марте 2018 года в тот же день, что и "Петров" с "Бошировым". Сам он в Солсбери не ездил, а находился в момент отравления в Лондоне. Полиция утверждает, что располагает доказательствами того, что все трое россиян несколько раз встречались в Лондоне во время их короткой поездки. Ранее об этом писал Bellingcat, ссылаясь на данные биллинга мобильного телефона Сергеева. "Теперь у нас есть доказательства, связывающие их с ГРУ", - заявили в британской полиции. Как сообщает Би-би-си, Сергееву, как ранее Чепиге и Мишкину, заочно предъявлен ряд обвинений, в том числе в заговоре с целью убийства.

Известно также, что Сергеев под именем "Федотова" несколько раз был в Болгарии. Один из визитов совпал по времени с отравлением "Новичком" болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Он бывал и в Чехии вместе с "Петровом" и "Бошировым" - этих двоих в стране обвиняют в причастности к взрыву склада боеприпасов в 2014 году.

Представитель британской полиции подтвердил, что следствие расследует и возможную причастность группы сотрудников ГРУ к преступлениям за пределами Британии.

Отравление Скрипалей и обвинения в адрес сотрудников ГРУ привели к серьёзному кризису в отношениях между Лондоном и Москвой. Россия категорически отрицает причастность к отравлению.